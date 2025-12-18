Hosszú haláltusa után végleg bezárhat egy népszerű hazai fürdő

Jászberény város december 10-i képviselő-testületi ülésén kiderült, hogy már csak december 31-ig biztosított a Lehel Termálfürdő működtetése. A Jászsági Tv beszámolója szerint eredménytelenül zárult a fürdő eladására korábban meghirdetett pályázat, mert nem volt ugyanis jelentkező a létesítmény megvásárlására.

Jövőre bezárhat a Lehel Termálfürdő Jászberényben

Fotó: Lehel Termálfürdő/Facebook oldala

Ha december 31-ig nem oldódik meg a helyzet, akkor be kell zárni a fürdőt. Ezért a képviselő-testület újabb egyeztetést kezdeményezett az üzemeltető céggel – írta meg a Termal Online.

Megoldást jelenthetne, ha az önkormányzat saját cége, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. venné át a Lehet Termálfürdő működtetését, ám ez a cég nem rendelkezik az üzemeltetéshez szükséges engedélyekkel. Azaz a fürdő újranyitása biztosan időt igényelne, illetve mindez a város számára 100 millió forint nagyságrendű ráfordítást jelentene.

Sokadik alkalommal futott már neki Jászberény önkormányzata a Lehel Termálfürdő értékesítésének, amelyet egyre alacsonyabb áron, idén már mindössze négyszázmillió forintért kínáltak megvételre.

A néhány éve felújított fürdőre eleinte vevő nem volt, legutóbb viszont a bank utasította el a vásárló hitelkérelmét.

Régóta kérdéses a Lehel Termálfürdő sorsa

A termálkúttal is rendelkező fürdő és strand eladása már hat éve szerepel a helyi önkormányzat napirendjén. Az idei strandszezon előtt 10 millió forintot adott az önkormányzat a fürdőüzemeltető cégnek haszonkölcsön-szerződés címén, ezzel biztosítva, hogy a nyáron mindenképpen üzemeljen a népszerű jászsági fürdő.

A fürdő sorsa egyébként több évtizede téma Jászberényben, az 1976-ban feltárt termálkúttal és hidegvizes kúttal is rendelkező komplexum magántulajdonba kerülése nyithat majd új fejezetet a történetben.

A Lehel termálfürdő és strand területén két termál, egy tan- és egy úszómedence üzemel. A strandfürdő termálvizét két termálkút biztosítja, amiből nátrium-hidrogén-karbonátos termálvíz jön. Ennek gyógyító hatása már régen ismert, elsősorban reumatikus és ízületi megbetegedések kezelésére szolgál, de a víz alkalmas baleseti, műtéti és nőgyógyászati panaszok enyhítésére is – olvasható a városi vagyonkezelő cég honlapján közzétett információ.

