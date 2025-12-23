Letéti díjas Aldi a briteknél, a Pepco aktuális pénzügyi eredményei, a Stellantis hullámvölgyben

Nemzetközi kitekintést nyújtó cikkeink érdekelték a legtöbb olvasót az Orgio Gazdaság rovatának cikkei közül idén februárban. A legtöbben a letéti díjat szedő brit Aldira voltak kíváncsiak, a Pepco akkori gyengélkedést mutató adatairól szóló cikkünket is sokan olvasták (az akkori pénzügyi adatoknak nem volt befolyása a magyarországi lánc működésére), és a Stellantis bezuhanó eladásai érdekelték leginkább olvasóinkat 2025 második hónapjában. Ezek voltak az idei február legolvasottabb cikkei az Origo Gazdaság rovatban.

Február hónap legolvasottabb cikke lett az Origo Gazdaság rovatban a brit betétdíjas Aldiról szóló (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Február: pénzlevonós, pénztárgépmentes Aldi a brit kiskereskedelemben

Elképesztő megoldást tesztel a brit Aldi pénztárgépmentes boltjában, Greenwichben: a vásárlóktól már üzletbe lépésekor pénzt vonnak le a bankkártyájukról. Az összeget a vásárlás befejezésekor jóváírják, azonban azoknak, akik a levont összegnél kevesebbet vásárolnak, várniuk kell – írtuk februárban.

Miként akkor arról beszámoltunk, az Aldi a bejáratnál egy üzenetben tájékoztatja a belépő vásárlókat a zárolásról, ám a zárolásra kerülő összeget csak a bankkártya érintésekor jeleníti meg.

A beszámoló szerint a szokatlan megoldáson felháborodó vásárlókat nem önmagában a zárolás ténye, hanem az dühítette fel, hogy annak összegét előzetesen nem jeleníti meg a kijelző.

S bár a 10 fontot a távozáskor az árucikkek kifizetésekor a rendszer figyelembe veszi, azaz már kifizetett összegként levonja a végösszegből, azoknak a vásárlóknak, akik ennél kisebb értékben vagy épp semmit sem vásárolnak, néhány munkanapig várniuk kell a visszatérítésre.

Csak kicsit náthás volt a Pepco, de nem volt komoly a baj

A 2024 utolsó negyedévének pénzügyi adatai alapján a Pepco dinamikus növekedési pályán maradt, bizonyítva, hogy a megfizethető árak, a minőségi termékek és a vásárlói igényekre szabott kínálat továbbra is elnyeri a magyar vásárlók bizalmát – írtuk februárban annak kapcsán, hogy pletykák röppentek fel arról, hogy a Magyarországon is népszerű boltlánc bajban van. Ez azonban megalapoztatlannak bizonyult, de a boltlánc népszerűsége miatt érthető, ha ezt a cikkünket február hónapban különösen sokan olvasták.