Letéti díjas Aldi a briteknél, a Pepco aktuális pénzügyi eredményei, a Stellantis hullámvölgyben

Nemzetközi kitekintést nyújtó cikkeink érdekelték a legtöbb olvasót az Orgio Gazdaság rovatának cikkei közül idén februárban. A legtöbben a letéti díjat szedő brit Aldira voltak kíváncsiak, a Pepco akkori gyengélkedést mutató adatairól szóló cikkünket is sokan olvasták (az akkori pénzügyi adatoknak nem volt befolyása a magyarországi lánc működésére), és a Stellantis bezuhanó eladásai érdekelték leginkább olvasóinkat 2025 második hónapjában. Ezek voltak az idei február legolvasottabb cikkei az Origo Gazdaság rovatban.
Február: pénzlevonós, pénztárgépmentes Aldi a brit kiskereskedelemben
Elképesztő megoldást tesztel a brit Aldi pénztárgépmentes boltjában, Greenwichben: a vásárlóktól már üzletbe lépésekor pénzt vonnak le a bankkártyájukról. Az összeget a vásárlás befejezésekor jóváírják, azonban azoknak, akik a levont összegnél kevesebbet vásárolnak, várniuk kell – írtuk februárban.
Miként akkor arról beszámoltunk, az Aldi a bejáratnál egy üzenetben tájékoztatja a belépő vásárlókat a zárolásról, ám a zárolásra kerülő összeget csak a bankkártya érintésekor jeleníti meg.
A beszámoló szerint a szokatlan megoldáson felháborodó vásárlókat nem önmagában a zárolás ténye, hanem az dühítette fel, hogy annak összegét előzetesen nem jeleníti meg a kijelző.
S bár a 10 fontot a távozáskor az árucikkek kifizetésekor a rendszer figyelembe veszi, azaz már kifizetett összegként levonja a végösszegből, azoknak a vásárlóknak, akik ennél kisebb értékben vagy épp semmit sem vásárolnak, néhány munkanapig várniuk kell a visszatérítésre.
Csak kicsit náthás volt a Pepco, de nem volt komoly a baj
A 2024 utolsó negyedévének pénzügyi adatai alapján a Pepco dinamikus növekedési pályán maradt, bizonyítva, hogy a megfizethető árak, a minőségi termékek és a vásárlói igényekre szabott kínálat továbbra is elnyeri a magyar vásárlók bizalmát – írtuk februárban annak kapcsán, hogy pletykák röppentek fel arról, hogy a Magyarországon is népszerű boltlánc bajban van. Ez azonban megalapoztatlannak bizonyult, de a boltlánc népszerűsége miatt érthető, ha ezt a cikkünket február hónapban különösen sokan olvasták.
„Magyarországon a Pepco márka önálló tevékenységet folytat és csoporthoz tartozó többi márkáktól külön üzemelteti bolthálózatát. Az elmúlt hetekben felröppent hírek ellenére, a Pepco Csoport stabilan teljesített a 2024-es év végén, köszönhetően a Pepco és a Dealz márkák teljesítményének. A csoport egyes gyengébb mutatói mögött, a cégcsoporthoz tartozó Poundland márka átmeneti nehézségei húzódnak meg” – jelezte akkor a vállalatcsoport az Origóhoz eljuttatott közleményében.
Nem hozott megkönnyebbülést a Stellantisnak 2024 második fele
Néhány évvel ezelőtt nagy tervekkel jött létre a világ negyedik számú autógyártója, a Stellantis, de máris nehéz helyzetbe került, tavaly ugyanis jelentős mértékben csökkentek az eladásai, aminek következtében a cég pénzügyi mutatói is sötét képet festenek – írtuk februárban az akkor kiadott, az előző év második felére vonatkozó vállalati adatok alapján a hónap harmadik legolvasottabb cikkében.
A gyorsjelentés szerint 2024 második fél évében
- az üzemi eredmény 185 millió euróra zuhant, ami alig értelmezhető mennyiség ebben a szektorban, főképp az egy évvel korábbi 10,2 milliárd euróhoz viszonyítva;
- az éves árbevétel 17 százalékkal, 156,9 milliárd euróra csökkent, az adózott eredmény pedig nem kevesebb, mint 70 százalékkal, 5,52 milliárd euróra olvadt.
A készpénzállomány hatmilliárdos mínuszt mutat, ami az eladatlan raktárkészlet magas szintjére vezethető vissza.