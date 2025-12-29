Brutális akciókkal indítja az új évet a magyarok kedvenc áruházlánca

A Lidl tartós árcsökkentési programja mögött egy, a hosszú évek alatt tudatosan felépített hazai ellátási lánc áll, az alacsonyabb árak élénkítik a keresletet, ami stabilabb piaci pozíciót és kiszámíthatóságot biztosít a hazai gazdaságoknak, a családok számára pedig méginkább elérhetővé teszi a mindennapi minőségi élelmiszereket.

A Lidl magyar forrásból származó tej- és tejtermék árát mérsékli tartósan

Fotó: Vémi Zoltán / MW

A Lidl kínálatában minden héten más és más termékkategóriákban lesznek tartósan olcsóbban elérhetőek ezek az árucikkek, a kedvezmények pedig már január 2-án indulnak, amikor mintegy 50 magyar tej- és tejtermék kerülhet még kedvezőbb áron a kosarakba: átlagosan 6,5 százalékkal, de van olyan termék, ami akár 25 százalékkal olcsóbban lesz elérhető.

A Lidl támogatja a magyar beszállítókat

Így például a 175 grammos 12%-os Pilos tejföl közel 10 százalékkal, a 800 grammos 20%-os Pilos tejföl 13 százalékkal olcsóbban vásárolható meg. A 200 grammos Pilos laktózmentes szeletelt trappista sajtért 10 százalékkal, míg az 1 literes kiszerelésű 1,5%-os zsírtartalmú Pilos UHT tej árért 7 százalékkal kell kevesebbet fizetni, de 6 százalékkal csökken az 500 grammos 10%-os zsírtartalmú Pilos tehéntúró ára is.

„Stratégiánk kulcsa a magyar beszállítóinkban rejlik, velük szoros partnerségben tudjuk biztosítani azt a volument, amely lehetővé teszi az árak lehető legalacsonyabban tartását. Büszkék vagyunk rá, hogy a hazai tej- és tejtermék értékesítésben hosszú évek óta kiemelt szerepet töltünk be, továbbá arra is, hogy közreműködésünkkel a magyar gazdák közel 14,4 milliárd forint értékben exportáltak tej- és tejterméket a 2024-es gazdasági évben” – idézi a cég közleménye Nepp Zoltánt, a Lidl beszerzési igazgatóját.

Az év eleji árcsökkentéssel induló akciósorozat részeként az üzletekben egymást váltva jelennek majd meg a különböző árkedvezményes ajánlatok is, többek között „minden második termék olcsóbb” akciók, multibuy ajánlatok, hónap végi kedvezmények, valamint tartósan alacsony árú termékeket felvonultató hetek.

A Lidl az elmúlt időszakban több termékkörben is tartós árcsökkentéseket hajtott végre, tavaly például a paradicsom, a narancslé, a sajt, a csokoládé és a vaj ára is csökkent. Számos alapvető és népszerű élelmiszer vált így tartósan kedvezőbb árúvá.