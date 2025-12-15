Ledobta a Lidl az árbombát! Sokkal olcsóbb lett a népszerű termék

A karácsonyi sütés-főzés egyik elengedhetetlen alapanyaga a vaj. Éppen ezért jön jókor az árcsökkenés. A piaci folyamatok (a beszerzési ár csökkenése) lehetővé tették az árak mérséklését, így ezúttal a Lidl árat csökkent. Ez a gyakorlatban 15 százalékos mérséklést jelent két népszerű termék esetében.

Jelentős árcsökkenés a Lidlben. (illusztráció)

Fotó: Vémi Zoltán / MW

Olcsóbb lesz a vaj a Lidlben

A 250 grammos kiszerelésű Pilos vaj ára a korábbi 542 forintról 459 forintra változik. A sós változatot kedvelők is jól járnak. A Pilos 250 grammos sós vaj ára a korábbi 569 forintról 479 forintra mérséklődik.

Ez nem csupán egy rövid akció. Az áruházlánc tájékoztatása szerint tartós árcsökkentésről van szó. A magyar családok így hosszú távon is kevesebbet költenek erre az alapvető élelmiszerre.

Az elmúlt hónapokban több hasonló lépés is történt. A vaj mellett korábban a tej, a sajt, a paradicsom és más termékek ára is lejjebb ment. A mostani bejelentés újabb bizonyítéka annak, hogy van tér az árak csökkentésére. A vásárlók pedig joggal várják el, hogy a multik ne nyeljék le a profitot, hanem adják át az árelőnyt a családoknak.

