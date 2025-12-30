Elkészült a Nagy Testvér a vizek monstrumszerű, mozgó földgázvezetékeihez

Az LNG-tankerek és a hozzájuk tartozó technológia révén van arra lehetőség, hogy a földgáz nagy mennyiségben jusson el a világ azon pontjaira is, ahová a vezetékes földgázszállítás nem megoldható, vagy nincs arra akarat – vagy akkor, ha a vezetékes gázszállítások nem képesek kielégíteni az energiafelhasználási igényeket. Most új adatbázist mutattak be a hajók építésének, a globális LNG-flotta kapacitásváltozásának követésére.

A litván Klaipeda kikötőjében levő LNG-terminál (illusztráció)

Fotó: Vytautas Kielaitis / Shutterstock

Egyre fontosabb a világnak az LNG

Az LNG energetikai és gazdasági fontosságáról az Origo több alkalommal írt, a Magyarország számára is fontos fejleményekről rendszeresen beszámol a témában. Az LNG hátteréhez, technológiai érdekességeihez támpontként ezt a korábban készített összeállításunkat ajánljuk. Nemrég beszámoltunk arról, hogy a világ egyik legjelentősebb LNG-szállítójának számító Katar és az EU közötti feszültség oda vezethet, hogy a közel-keleti állam leáll az EU-ba irányuló szállításokkal, ami óriási problémát okozhat akkor, amikor az EU rigorózusan próbál hátat fordítani az orosz forrású energiahordozóknak. Néhány napja ugyanakkor megírtuk: az amerikai Chevron és a magyar MVM között létrejött megállapodás alapján (energetikai megállapodásokról is szólt az Orbán Viktor vezette delegáció washingtoni látogatása) az amerikai vállalat 2 milliárd köbméter LNG szállítását vállalta öt év alatt (a magyar földgázfogyasztás évi 8,5 milliárd köbméter körül alakul).

Az LNG szerepe az amerikai energiaexportban – összhangban Donald Trump törekvéseivel – is egyre nagyobb lesz.

A cseppfolyósított földgáz világgazdasági jelentőségének okán tekinthető fontos hírnek az, hogy a San Francisco-i székhelyű, a globális energiainfrastruktúrával fogalkozó elemzőszervezet, a Global Energy Monitor (GEM), valamint a Solutions for Our Climate (SFOC) közös projektjeként december utolsó napjaiban bemutatták az LNG Carrier Tracker nevű adatbázist. Ez nem egy online felület, hanem egy negyedéves frissítéssel, a hozzá tartozó licenszek alapján szabadon felhasználható adatbázis (a negyedéves frissítési gyakoriság „őskövületnek” tűnhet az azonnali online frissítések világában, de valójában arról van szó, hogy az LNG-szállítók építése hosszú folyamat, továbbá rakománnyal betöltési és visszafejtési idejük akár heteket is igénybe vehet).