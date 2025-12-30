Elkészült a Nagy Testvér a vizek monstrumszerű, mozgó földgázvezetékeihez

Az LNG-tankerek és a hozzájuk tartozó technológia révén van arra lehetőség, hogy a földgáz nagy mennyiségben jusson el a világ azon pontjaira is, ahová a vezetékes földgázszállítás nem megoldható, vagy nincs arra akarat – vagy akkor, ha a vezetékes gázszállítások nem képesek kielégíteni az energiafelhasználási igényeket. Most új adatbázist mutattak be a hajók építésének, a globális LNG-flotta kapacitásváltozásának követésére.
Egyre fontosabb a világnak az LNG
Az LNG energetikai és gazdasági fontosságáról az Origo több alkalommal írt, a Magyarország számára is fontos fejleményekről rendszeresen beszámol a témában. Az LNG hátteréhez, technológiai érdekességeihez támpontként ezt a korábban készített összeállításunkat ajánljuk. Nemrég beszámoltunk arról, hogy a világ egyik legjelentősebb LNG-szállítójának számító Katar és az EU közötti feszültség oda vezethet, hogy a közel-keleti állam leáll az EU-ba irányuló szállításokkal, ami óriási problémát okozhat akkor, amikor az EU rigorózusan próbál hátat fordítani az orosz forrású energiahordozóknak. Néhány napja ugyanakkor megírtuk: az amerikai Chevron és a magyar MVM között létrejött megállapodás alapján (energetikai megállapodásokról is szólt az Orbán Viktor vezette delegáció washingtoni látogatása) az amerikai vállalat 2 milliárd köbméter LNG szállítását vállalta öt év alatt (a magyar földgázfogyasztás évi 8,5 milliárd köbméter körül alakul).
Az LNG szerepe az amerikai energiaexportban – összhangban Donald Trump törekvéseivel – is egyre nagyobb lesz.
A cseppfolyósított földgáz világgazdasági jelentőségének okán tekinthető fontos hírnek az, hogy a San Francisco-i székhelyű, a globális energiainfrastruktúrával fogalkozó elemzőszervezet, a Global Energy Monitor (GEM), valamint a Solutions for Our Climate (SFOC) közös projektjeként december utolsó napjaiban bemutatták az LNG Carrier Tracker nevű adatbázist. Ez nem egy online felület, hanem egy negyedéves frissítéssel, a hozzá tartozó licenszek alapján szabadon felhasználható adatbázis (a negyedéves frissítési gyakoriság „őskövületnek” tűnhet az azonnali online frissítések világában, de valójában arról van szó, hogy az LNG-szállítók építése hosszú folyamat, továbbá rakománnyal betöltési és visszafejtési idejük akár heteket is igénybe vehet).
Korábban soha nem készült még célirányosan az LNG-szállítóhajókat, kapacitásaikat monitorozó adatbázis.
A GEM mostantól, először követi nyomon ezeket a hajókat az új LNG Carrier Tracker adatbázisban, mely az eddigi, a globális gázinfrastruktúrára vonatkozó nyilvántartásaikat és folyamatosan frissülő adatbázisaikat egészíti ki.
A GEM értékelése szerint az először közzétet, a 2025 decemberi adatokat tartalmazó frissítés egy gyorsan bővülő hajózási iparágat rajzol ki:
- világszerte 820 LNG-szállítóhajó van aktív szolgálatban, amelyek közel egyharmada kevesebb mint öt éve épült;
- a globális flotta 39 százalékkal bővülhet, 283 megrendelt és további 39 tervezett hajó révén;
- az LNG-hajóépítés erősen koncentrált: a megrendelés alatt álló hajók 67 százaléka Dél-Koreában, 27 százaléka Kínában készül;míg Oroszország az utóbbi időben új hajóépítési központként jelent meg, az összes megrendelés mintegy 5 százalékával.
LNG-szállítók nyomon követve: ezt tudja az adatbázis
Az LNG Carrier Tracker azokra a hagyományos LNG-szállítóhajókra összpontosít, amelyek kifejezetten az LNG szállításában vagy visszagázosításában vesznek részt a globális LNG-kereskedelemben. Ide tartoznak az úszó tároló- és visszagázosító egységek. Ugyanakkor az adatbázis nem tartalmazza az úszó tárolóegységeket, vagyis azokat az LNG-szállítókat, amelyeket termináloknál állandó lebegő tárolóvá alakítottak át (ezekről olvashat a fent hivatkozott, a horvátországi LNG-terminálon tett korábbi látogatás kapcsán).
Szintén kimaradnak a
- kis- és közepes méretű LNG-hajók (amelyek jellemzően rövid távú szállítást végeznek),
- az LNG-bunker hajók (amelyek más hajókba töltenek át LNG-t), valamint
- a kizárólag belföldi forgalomban közlekedő egységek.
A meghatározás alapján viszont az adatbbázisban szerepelnie kell a Shell Prelude nevű, 500 méteres szörnyetegének, mely – miként az Origo megírta – nemcsak a világ legnagyobb LNG-infrastruktúrája, hanem a világ legnagyobb vízi járműve.
A 2025 decembere előtt törölt vagy kivont hajók nem szerepelnek a nyilvántartásban.
Az LNG-szállítóhajók mozgását valós időben követő felületet nem a GEM, hanem a Datalastic nevű vállalat üzemelteti.