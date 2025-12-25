Valakinek több mint 600 milliárd forintot hozott a szenteste a lottón

Különösen szerencsésnek érezheti magát az az egyelőre ismeretlen személyazonosságú amerikai, aki karácsony előtt megnyerte a Powerball lottójáték egyik legnagyobb értékű nyereményét. A helyi idő szerint szerda este tartott sorsoláson a nyerőszámok a 4, 25, 31, 52, 59 voltak, a Powerballon pedig a 19-es. A főnyeremény egyösszegű készpénzértéke 834,9 millió dollár, ha a nyereményt éves részletekben folyósítva veszi fel a nyertes, összesen 1,817 milliárd dollárt kap, három évtizeden keresztül. Ez nagyjából 610 milliárd forintnak felel meg.
Dollármilliáros összegig halmozódik a Powerball lottó jackpotja
A CBS cikkében felidézi, hogy a Poweball lottójáték jackpotját egyszer nyerték meg szenteste, 2011-ben, és négy alkalommal fordult elő, hogy karácsony napján vitték el az addig halmozódott nyereményt.
Legutóbb szeptember 6-án Missouriban és Texasban született Powerball jackpot, akkor két nyertes szelvény osztozott az 1,787 milliárd dolláros főnyereményen.
Miként az Origo megírta, 2023 októberében egy szerencsés 1,73 milliárd dollárt nyert ezen a lottón, 2022 novemberében ennél is nagyobb összegre halmozódott nyereményt, 2,04 milliárd dollárt kaszált egy feltehetően nagyon boldog szelvénytulajdonos.