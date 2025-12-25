Valakinek több mint 600 milliárd forintot hozott a szenteste a lottón

Különösen szerencsésnek érezheti magát az az egyelőre ismeretlen személyazonosságú amerikai, aki karácsony előtt megnyerte a Powerball lottójáték egyik legnagyobb értékű nyereményét. A helyi idő szerint szerda este tartott sorsoláson a nyerőszámok a 4, 25, 31, 52, 59 voltak, a Powerballon pedig a 19-es. A főnyeremény egyösszegű készpénzértéke 834,9 millió dollár, ha a nyereményt éves részletekben folyósítva veszi fel a nyertes, összesen 1,817 milliárd dollárt kap, három évtizeden keresztül. Ez nagyjából 610 milliárd forintnak felel meg.

Mintegy 610 milliárd forintnak megfelelő összeget nyert egy szerencsés karácsony előtt este az amerikai Powerball lottójátékon (illusztráció)

Dollármilliáros összegig halmozódik a Powerball lottó jackpotja

A CBS cikkében felidézi, hogy a Poweball lottójáték jackpotját egyszer nyerték meg szenteste, 2011-ben, és négy alkalommal fordult elő, hogy karácsony napján vitték el az addig halmozódott nyereményt.

Legutóbb szeptember 6-án Missouriban és Texasban született Powerball jackpot, akkor két nyertes szelvény osztozott az 1,787 milliárd dolláros főnyereményen.

Miként az Origo megírta, 2023 októberében egy szerencsés 1,73 milliárd dollárt nyert ezen a lottón, 2022 novemberében ennél is nagyobb összegre halmozódott nyereményt, 2,04 milliárd dollárt kaszált egy feltehetően nagyon boldog szelvénytulajdonos.