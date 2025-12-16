Szilveszteri Szuperlottó: soha nem látott összeget vihetnek haza a magyarok

A Szerencsejáték Zrt. bejelentése szerint elindul a Szilveszteri Szuperlottó, amely egészen elképesztő, 7 milliárd forintos főnyereményt kínál. Ez az összeg minden képzeletet felülmúl. Meghaladja a játék történetének eddigi legnagyobb nyereményét is. A nemzeti lottótársaság ezzel a különleges akcióval kívánja emlékezetessé tenni az óév búcsúztatását és az újév köszöntését.

Még soha nem sorsoltak ki ekkora lottónyereményt Magyarországon. / Forrás: Szerencsejáték Zrt.

Egyszerű részt venni a lottósorsolásban

A részvétel feltételei rendkívül egyszerűek. Egyetlen lottószelvény megvásárlása elegendő a boldogsághoz. Ennek ára mindössze 400 forint. A játékosoknak december 20-án, szombaton, 20 óra után kell megvenniük a szelvényt. Természetesen az erre az időszakra érvényes öthetes szelvények is részt vesznek a sorsoláson.

A sorsolás időpontja is különleges lesz. A számokat közvetlenül az újév beköszöntte után húzzák ki. Az eseményt 2026. január 1-jén, 0 óra 20 perctől lehet élőben követni a Duna csatornán. A játékosoknak a szokásosnál több idejük lesz a fogadásra. Szilveszter este egészen 11 óráig lehet feladni a számokat.

Fontos változás történik a menetrendben is. A december 27-i SzerencseSzombat műsorban nem lesz Ötöslottó-sorsolás. Ekkor csak a Luxor és a Joker számait húzzák ki. Az Ötöslottó izgalmai áttevődnek az újév első perceire.

Guller Zoltán, a társaság elnök-vezérigazgatója szerint a cél a játék régi fényének visszaállítása. Az Ötöslottó már 68 éve része a magyar családok életének. A főnyeremény az elmúlt évtizedekben több mint 500 család életét változtatta meg pozitív irányba. Most pedig egy újabb szerencsés csatlakozhat hozzájuk, méghozzá rekordösszeggel a zsebében.

A 7 milliárdos álomnyeremény csak erre az egyetlen, rendkívüli alkalomra szól. Ha január 1-jén nem lesz telitalálatos szelvény, a következő sorsoláson a nyereményalap visszaáll a normál kerékvágásba.

A halmozódás a szokásos rend szerint folytatódik tovább. Érdemes tehát most szerencsét próbálni, hiszen ekkora összeget még soha nem lehetett nyerni Magyarországon. A korábbi rekordot 2024 októberében állították be, akkor 6,613 milliárd forint talált gazdára. Most ezt is túlszárnyalhatja a Szilveszteri Szuperlottó.