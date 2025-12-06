Balerinából lett milliárdos a leggazdagabb nő, miközben hatalmasat előzött az Oracle

A Forbes legfrissebb adatai szerint hatalmas átrendeződés zajlik a szupergazdagok világában. A legnagyobb szenzációt kétségtelenül a brazil származású Luana Lopes Lara jelenti, aki mindössze 29 évesen érte azt a csúcsot, amiről a legtöbben még csak álmodni sem merünk. A korábban balerinaként, a hírhedten kemény Bolshoi Színház iskolájában edződött nő, mára a Kalshi nevű cégével hódította meg a pénzügyi világot.

Luana Lopes Lara, balerinaként. / Fotó: KALSHI

Luana Lopes rögös útja a sikerig

Lara története mesébe illő, de kőkemény munka áll mögötte. A brazíliai Joinville-ben töltött évek alatt tanárai állítólag égő cigarettával tesztelték a kitartását, ő pedig ennek ellenére (vagy pont emiatt ?) nemcsak a táncban, hanem a tanulmányaiban is remekelt. Később az Egyesült Államokba költözött, ahol az MIT-n tanult, majd 2017-ben megalapította a Kalshit. A cég egy egy New York-i székhelyű amerikai pénzügyi tőzsde és jósló piac, ahol az emberek valós események kimenetelére fogadhatnak.

A vállalkozás értéke mára elképesztő, 11 milliárd dolláros magasságokba szökött, Lara személyes vagyonát pedig 1,3 milliárd dollárra becsülik.

Ezzel nemcsak Kylie Jennert, hanem a popzene koronázatlan királynőjét, Taylor Swiftet is maga mögé utasította a legfiatalabb önerőből meggazdagodott nők listáján. A sikerhez vezető út rögös volt: több mint 40 ügyvédi iroda utasította el őket, mondván, hogy „túl fiatalok”, de Lara nem adta fel. 2023-ban perre ment az amerikai árutőzsdei felügyelettel szemben is, és nyert, megnyitva az utat a választási fogadások előtt. Donald Trump fia, ifjabb Donald Trump idén januárban csatlakozott a cég tanácsadó testületéhez.

A régi motorosok között is zajlik a harc.

Larry Ellison, az Oracle elnöke csütörtökön visszaszerezte a világ második leggazdagabb embere címet. Vagyona egyetlen nap alatt 5,2 milliárd dollárral nőtt, így elérte a 264,8 milliárd dollárt. Ezzel megelőzte a Google társalapítóját, Larry Page-et, akinek vagyona 259,7 milliárd dollárra csökkent az Alphabet részvényeinek gyengülése miatt.

A tőzsdei mozgások hátterében a mesterséges intelligencia körüli várakozások állnak. Az Alphabet részvényei az elmúlt hetek szárnyalása után korrigáltak, az Oracle papírjai viszont tovább emelkedtek. A világ leggazdagabb embere továbbra is Elon Musk, akinek vagyona elképesztő, 493,6 milliárd dollárra rúg, így ő egyelőre behozhatatlan előnnyel vezeti a listát.