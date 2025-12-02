Lukoil-ügy: a román állam átveszi, a szerbek leállnak – ezt úszta meg Magyarország

Szemben Magyarországgal, a románok és a szerbek nem kaptak mentességet az amerikai szankciók alól, amelyeket az orosz energiahordozókra vetettek ki. Ezért, a román kormány kedden sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi a Lukoil vállalattal kapcsolatos nemzetközi szankciók érvényesítését. A törvényjavaslat egy „kiterjesztett felügyeleti” mechanizmust vezet be, amely lehetővé teszi a kormány számára, hogy közvetlenül beavatkozzon a szankciók által érintett román vállalatok tevékenységébe.

A NIS vállalati lobogói a cég székhelyén Újvidéken – a Lukoill hajlandó eladni tulajdonrészét

Fotó: Bloomberg via Getty Images/Oliver Bunic

A sajtóbeszámolók szeirnt, Romániában a Lukoil legfontosabb eszközei a Petrotel-Lukoil finomító és a Lukoil Romania hálózat, amely körülbelül 320 elosztóállomással rendelkezik, és mindkettő a svájci székhelyű Litasco vállalat tulajdonában van. A Petrotel finomítója már hetek óta karbantartás alatt áll, ami azt jelenti, hogy jelenleg amúgy sem működik. November 21-től, a szankciók életbe lépésétől kezdve a finomítóval kapcsolatos kifizetések blokkolva vannak. Arról nincs információ, hogy mi történik a Petrotel körülbelül 500 alkalmazottjával.

Szerbia is térdre kényszerült. „Szerbia nem kapott engedélyt a NIS működésének folytatására, ezt követően pedig engedélyezte a pancsovai finomító leállítását” – mondta kedden Szerbia elnöke, Aleksandar Vucsics a Belgrádban tartott, az ország energetikai stabilitásáért és biztonságáért felelős szakértőkkel folytatott megbeszélést követően.

Elmondta, hogy Dubravka Đedović Handanović bányászati és energetikai miniszter értesíteni fogja a Szerbiai Kőolajipari Vállalatot (NIS), hogy „nincs arra utaló jel, hogy az amerikaiak megadnák a finomító működési engedélyét”, ami – mint mondta – a finomító működésének leállásához vezet.

Vucsics tájékoztatása szerint, Szerbiának elegendő üzemanyaga van, csak az embereknek „más kutakra kell majd járniuk, olyanokra, amelyek nem tartoznak a NIS-hez”. A másodlagos szankciókkal kapcsolatban Vucsics rámutatott, hogy azok Szerbia teljes fizetési rendszerére vonatkoznak, és az állami kőolajszármazék-tartalékokat nem a NIS értékesítési pontjain keresztül fogják teríteni, mert így az egész ország szankciók alá kerülne. Hozzátette, hogy a kormány a hét végéig engedélyezi az amerikai szankciók hatálya alá tartozó, orosz tulajdonú NIS olajtársaság fizetéseit és tranzakcióit, a másodlagos szankciók kockázata ellenére is. Az Egyesült Államok október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen annak többségi orosz tulajdona miatt.