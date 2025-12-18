Magyarországra jön a csodálatos alakokhoz ruhát adó lánc, bejelentették az üzletnyitást

Magyarországra jön a lululemon, a globális márka Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban, Romániában és Indiában is debütál franchise-partnerségeken keresztül – kapott tájékoztatást az Origo. Az üzletnyitással párhuzamosan a lululemon vásárlói hamarosan Magyarországról is elérhetik majd a márka teljes termékkínálatát online, a lululemon.eu oldalon keresztül. Az indítás pontos dátumáról a későbbiekben adnak tájékoztatást.

A lululemon londoni üzletéről készült felvétel

Fotó: lululemon

Több piacon terjeszkedik a lululemon

A vállalat közlése szerint ezek az új együttműködések Európában és Ázsia csendes-óceáni térségben új és meglévő vásárlók számára teszik elérhetővé a lululemon innovatív sport- és életmódruházatát, valamint kiegészítőit. Az úgynevezett performance termékek a mozgás sokféle formáját támogatják – a jógától és futástól kezdve az edzésen és a teniszen át a golfig –, miközben a funkcionalitás és a stílus harmonikus egységét képviselik.

„Mivel világszerte folyamatosan erősödő keresletet tapasztalunk a lululemon iránt, 2026-ban hat új országban lépünk piacra” – mondta Sarah Clark, a lululemon régióért felelős alelnöke. „Ezek a piacok mind izgalmas lehetőségeket kínálnak a márkánk számára, és alig várjuk, hogy franchise-partnereinkkel együttműködve még több vásárlóhoz juttassuk el innovatív termékeinket és a vásárlás inspiráló élményét” – jelzi a vállalat képviselője.

A márka holisztikus szemlélete – amely a fizikai, mentális és társas jóllétet egységben kezeli – meghatározó eleme marad annak, ahogyan a lululemon 2026-ban belép az új piacokra.

A közösségközpontú modell nem csupán üzleti stratégia, hanem életérzés: valódi kapcsolódás és inspiráció a mindennapi mozgáshoz.

Újabb globális márka érkezik Magyarországra

A márka jelenleg több mint 30 piacon van jelen világszerte, és folyamatosan bővül a vásárlói közössége Észak-Amerikában, az Európát, Közel-Keletet és Afrikát magában foglaló régióban is, valamint Kínában.

A most bejelentett piacra lépések újabb fontos mérföldkövet jelentenek a lululemon nemzetközi terjeszkedésében, és követik a vállalat idei nyári olaszországi belépését, valamint a közelmúltban, franchise-modell keretében megvalósult dániai, törökországi és belgiumi nyitásokat.

Az új üzletek előkészítése a jövő évben is folytatódik; az üzlethelyszínekről, időzítésekről és közösségi aktivitásokról 2026-ban adnak majd tájékoztatást.

A vállalatot 1998-ban Kanadában alapították, mostanra globális céggé növekedett. 2024-ben bevétele elérte a 10,6 milliárd dollárt.

A vállalat papírjai részét képezik az S&P500 részvényindexnek.