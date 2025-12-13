Akár a világ legszebb luxusvonatán is eltöltheti a Szilvesztert, ha van rá négy és félmillió forintja – galéria

A La Dolce Vita Orient Express vadonatúj szilveszteri útvonala a „Whispers at Midnight” nevet kapta. A járat Rómából indul és a háromnapos útja során többek közt, Velencén és Toszkánán kalauzolja végig az utasokat. A luxusvonat december 30-án indul, és január 1-jén tér vissza Rómába.

Az Orient Express luxusvonat története már több mint egy évszázados múltra tekint vissza. A képen a La Dolce Vita Orient Express

Fotó: / Northfoto

A szilveszteri útra a jegyek fejenként 11.280 euróba, azaz közel négy és fél millió forintba kerülnek, és többek közt tartalmaznak egy velencei hajókirándulást, a Michelin-csillagos séf által készített vacsorákat, és a kabinban felszolgált reggeliket, valamint belépőt a fedélzeten rendezett fényűző szilveszteri partira.

