Akár a világ legszebb luxusvonatán is eltöltheti a Szilvesztert, ha van rá négy és félmillió forintja – galéria

Különleges szilveszteri programot kínál az Accor vendéglátó csoport a vasút szerelmeseinek. Az általuk üzemeltetett lélegzetelállító luxusvonat, a La Dolce Vita Orient Express ugyanis Olaszország legszebb régióin robog majd keresztül három napon át, páratlan újévi élményt garantálva az utasainak. Képeken a lenyűgöző szerelvény.
A La Dolce Vita Orient Express vadonatúj szilveszteri útvonala a „Whispers at Midnight” nevet kapta. A járat Rómából indul és a háromnapos útja során többek közt, Velencén és Toszkánán kalauzolja végig az utasokat. A luxusvonat december 30-án indul, és január 1-jén tér vissza Rómába.

A szilveszteri útra a jegyek fejenként 11.280 euróba, azaz közel négy és fél millió forintba kerülnek, és többek közt tartalmaznak egy velencei hajókirándulást, a Michelin-csillagos séf által készített vacsorákat, és a kabinban felszolgált reggeliket, valamint belépőt a fedélzeten rendezett fényűző szilveszteri partira.

Kattintson a galériára, hogy lássa a lenyűgöző luxusvonatot!

A La Dolce Vita Orient Express különleges vasúti élmény

Az Orient Express luxusvonat története már több mint egy évszázados múltra tekint vissza: a Georges Nagelmacker által az 1800-as évek végén elindított első szerelvény elegáns kocsijait sokáig csak az uralkodócsaládok és a társadalmi elit tagjai engedhették meg maguknak. A vonatokat manapság a francia Accor vendéglátó csoport üzemelteti, de 2024-ben az Accor és az LVMH stratégiai partnerséget kötött, így a páratlan eleganciáról a Louis Vuitton márka mögött is álló konglomerátum utazási leányvállalata is kezeskedik. 

A 2025 tavaszán elkészült La Dolce Vita Orient Express belső kialakítását a Dimorestudio tervezte, amely az 1960-as évek olasz Dolce Vita korszakából merítve ihletet. Az étteremben a három Michelin-csillaggal elismert séf, Heinz Beck által készített menükkel ötcsillagos étkezést kínálnak. 

