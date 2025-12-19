Látványos képek érkeztek az M1-es sztráda építkezéséről

Az M1-es óriásprojektje keretében jelenleg a töltések megerősítésén dolgoznak. A híd- és átkelőépítési feladatokhoz szádfalazásra is szükség van, ezt mutatja be fotókon az MKIF.

Az M1-es bővítése során a hídépítések mellett töltésalapozási és építési, illetve ún. szádlemezelési munkálatokat is végeznek

A szádlemezelés a mélyépítésben használt eljárás, amikor acéllemezeket (vagy más néven szádlemezeket) vernek le a talajba, hogy megtámasszák a földet vagy vízzáró falat képezzenek. A bővítendő szakaszon több olyan híd is található, melyek szélesítéséhez ilyen technika alkalmazására van szükség. Ez a megoldás azt a célt szolgálja, hogy a híd bontása és újjáépítése során a töltés erős maradjon – írta a Magyar Építők.

Az alábbi, látványos fotók a Biatorbágyot és Pátyot összekötő Torbágyi útnál készültek, amely szakaszt várhatóan 2026. április végéig részben átadják a közlekedőknek:

2026-tól egy új, kifejezetten olcsó autópálya-matrica könnyíti meg az autósok életét

2026 január 1-én vezetik be az éves M1 regionális e-matricát, amely Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye teljes díjköteles gyorsforgalmi úthálózatára biztosít úthasználati jogosultságot - jelentette be a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Az új autópálya-matrica vásárlására bárki jogosult lesz, méghozzá jóval kedvezőbb (D1, D1M és U díjkategória esetén 15 000 Ft; D2 díjkategória esetén 30 000 Ft) áron, mint a négy vármegyei matrica ára összesen. Az új matricatípust azért vezetik be mert a közlekedőket ezzel szeretné a jogalkotó kompenzálni az M1-es bővítésével járó fennakadásokért.