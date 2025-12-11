Nívódíjas lett az M3-as metró felújítása

Hírlevél
Az M3-as metró középső állomásainak felújítása idén elnyerte az Építőipari Mesterdíj Alapítvány nívódíját. A Lehel tér és a Nagyvárad tér közötti részek rekonstrukciója 2020 és 2023 között zajlott.
Az idén 25. alkalommal meghirdetett Építőipari Nívódíj pályázaton közlekedési létesítmény kategóriában nívódíjat kapott az M3-as metró középső állomásainak felújítása. 2025-ben összesen 15 építményt részesítettek nívódíjban, és kettő részére elismerő oklevelet adtak ki.

M3-as metró
Építőipari Nívódíjat kapott az M3-as metró középső szakaszának felújítása
Fotó: Magyar Építők

Az M3-as metró rekonstrukciója 2020 és 2023 között valósult meg

Az M3-as metró rekonstrukciós munkálatainak középső szakasza, a Lehel tér és a Nagyvárad tér közötti részek rekonstrukciója 2020 és 2023 között zajlott. A projekt a BKV Zrt. beruházásában, a Swietelsky Építő Kft. és a Swietelsky Vasúttechnika Kft. kivitelezésében valósult meg.

Budapest sajátos, rendkívül változatos talajadottságai miatt már a megépítés során is olyan nehézségekkel kellett tervezőknek és kivitelezőknek szembesülniük, mely az építéskor figyelembe vehető technológiai megoldásokkal, anyagokkal és rendelkezésre álló gépészeti felszereltséggel rendkívüli kihívást jelentett – írja az ÉVOSZ közleménye.

Az M3-as metróvonal rekonstrukciója az elmúlt évek egyik legnagyobb közlekedési beruházása volt Magyarországon, olyan munka készült el, magas minőségben, mely kiemelkedő mérnöki megoldásokat és nagy tapasztalatot várt el a projektben résztevőktől.

A Magyar Építők azt is kiemeli, hogy a csapat nagyrészt azokból a szakemberekből állt, akik az M4-es metrót is építették, azonban az M3-as felújítása sokkal nagyobb műszaki kihívást jelentett, mint az új metró megépítése. Nagy kihívás volt a középső szakasz rekonstrukciója, a covid-járvány, az ukrán háború, mind-mind nehezítő tényező volt anyagi és munkaszervezési szempontból is. 

Az Építőipari Nívódíjat tanúsítvány és a létesítményen elhelyezett, az alkotók megnevezésével ellátott bronztábla testesíti meg, ezen táblák ünnepélyes felavatására 2026 tavaszán kerül sor.

A főváros legújabb metróvonalának számító M4-es metró építéséről nemrég ebben a cikkünkben közöltünk ritkán látható fotókat.

 

