Ilyet a Concorde óta nem láthattunk: videón a világ leggyorsabb magánrepülőgépe

Mississaugában, a Bombardier repülőgép-összeszerelő központjában nem a szokásos, szalagátvágós protokoll futott: Patrick Dovigi átvette az első Global 8000 kulcsait, a kanadai rocksztár Tom Cochrane pedig koncerttel adta meg a hangulatot egy olyan bemutatónak, amelyet a gyártó már most a „Concorde utáni korszak” csúcspontjaként pozicionál – közölte az Aeronews. A Global 8000 magánrepülőgépnek nem csak az ára borsos, az üzemeltetési költségei is igen magasak.

A gyártó kifejezetten a magánrepülőgép gyártására adta a fejét és ez komoly sikereket is hozott neki. Fotó: testing / Shutterstock

A Global 8000-at a Bombardier a világ leggyorsabb üzleti repülőjeként hirdeti, Mach 0,95 csúcssebességgel, és 8 000 tengeri mérföld (kb. 14 800 km) hatótávval – vagyis nagyjából a „fél világ megállás nélkül” kategória.

Magánrepülőgép: mennyibe kerül a sebesség?

A Global 8000 listára írt ára a bejelentéskor 78 millió dollár volt - a Reuters beszámolója szeirnt. A friss iparági hírekben ugyanakkor már 83 millió dolláros árcédula is megjelent (részben infláció, részben konfigurációs szórás miatt). És akkor még nem beszéltünk az üzemeltetésről: egy, a kategóriára számoló független költségbecslés szerint évi 200 repült óránál nagyjából 1,84 millió dollár, 400 óránál körülbelül 2,94 millió dollár éves büdzsével érdemes kalkulálni (ez becslés, erősen függ a személyzettől, bázistól, biztosítástól, karbantartástól).

Kinek tervezték a gépet?

A „Global 8000-klub” valójában az ultra gazdagok játszótere: 2025 közepén világszerte mintegy 511 ezer olyan ember volt, akinek a vagyona 30 millió dollár felett járt, és ez a réteg együtt közel 60 ezer milliárd dollárnyi vagyont birtokolt. Ráadásul az ilyen gépek piaca is folyamatosan nő: 2024-ben a gyártók 764 üzleti jetet adtak át világszerte, a teljes repülőgép-kiszállítási érték 26,4 milliárd dollár volt. A Honeywell 10 éves előrejelzése pedig 8 500 új business jetet és 283 milliárd dollárnyi értéket vetít előre a következő évtizedre.

A szemétszállítástól a világ leggyorsabb üzleti jetjéig

A kanadai milliárdos Patrick Dovigi hokikarrierjének kezdetén szerzett üzleti és vállalkozói tapasztalatokat. 1999 és 2002 között a Right Lease építőipari berendezések és gépjárművek lízinggel foglalkozó vállalat alelnöke volt. 2002-ben Dovigi a Brovi Investmentshez csatlakozva ismerkedett meg a vállalati pénzügyekkel. A Brovi Investmentsnél dolgozva első tapasztalatait a hulladékgazdálkodás terén szerezte.