Megújul a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gödöllői sportcsarnoka. A multifunkcionális kialakítású létesítmény alkalmassá válik atlétikai sportágak edzéseinek, továbbá egyéb sportágak, így csapatsport jellegű labdajátékok, asztalitenisz, judo, valamint testnevelésórák megtartására, de lehetőséget kínál majd kulturális és közéleti felhasználásra is.
Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) ajánlattételi felhívása a Gödöllő, Páter Károly utca 1. szám alatti sportcsarnokának bővítéses felújítására, amelynek célja egy multifunkciós, elsősorban egyetemi sportesemények és rendezvények megtartására alkalmas sportlétesítmény kialakítása.

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE)
Megújul a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gödöllői sportcsarnoka
Fotó: uni-mate.hu

Ilyen lesz a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem megújuló sportcsarnoka

A multifunkcionális kialakításnak köszönhetően a tervezett épület alkalmassá válik atlétikai sportágak edzéseinek, továbbá egyéb sportágak, így csapatsport jellegű labdajátékok, asztalitenisz, judo, valamint testnevelésórák megtartására, de lehetőség nyílik majd kulturális és közéleti felhasználásra is. 

A sportcsarnok eredetileg 1970-es években épült, kétszintes vasbeton és acél szerkezetű épületként, acélkeretes alumínium nyílászárókkal, valamint lapostetővel. Az épületet egy vasbeton „keret” veszi körül, amelynek közepén emelkedik ki az acélvázas csarnok. A vasbeton rész kiszolgáló helyiségeket, előtereket és nézőteret kiszolgáló folyosót foglal magában. 

A létesítmény jelenlegi nettó alapterülete 3112,17 négyzetméter, a bővítéses felújítást követően ez 4635,83 négyzetméterre növekszik. 

A létesítmény a kivitelezés alatt is folyamatosan üzemel majd. Az átalakítás során elvárás a BREEAM zöld épületminősítés eléréséhez szükséges követelmények teljesítése. 

Az elkészült tervek szerint a sportcsarnok meglévő tartószerkezeteit megtartják, de a küzdőtér süllyesztése szükséges a 8,55 méter belmagasság eléréséhez. A fejépületre új vasbeton födém kerül, új tető rétegrenddel a zöldtetőnek megfelelő tetőszigeteléssel; a meglévő csarnok feletti tetőrész új tetőszigetelési rétegrendet kap. 

A küzdőtér 1014 négyzetméteres lesz, teljes felületén speciális sportpadló burkolattal. A fix lelátón legkevesebb 509 ülőhelyet alakítanak ki. A nézőtéren akadálymentesített helyek is kialakításra kerülnek. Az épületben egy lift kerül kialakításra. 

Az emeleten kapnak helyet az épület fenntartásához szükséges irodák, szociális blokkok. Az épület új gépészeti és elektromos rendszert kap, továbbá a főbejárat előtt és az épület körül megújul a környezet. 

Az elmúlt időszakban megújult a Szent István Campus aulája is, amelyet nyáron avattak fel

 

 

