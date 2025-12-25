Magyar államkötvény vagy lakossági állampapír – melyiket válasszuk?

A lakosság által is vásárolható, de elsősorban intézményi befektetőknek szánt állampapírok közé a diszkont kincstárjegy (DKJ) mellett a magyar államkötvény (MÁK) tartozik – ez utóbbinak a legfőbb jellemzőit mutatjuk be.

Akár a lakossági álampapírokra, az államkötvényekre Magyar Államkincstár (MÁK)-nál vásárolva az állam garantálja a tőke és a kamatok visszafizetését, ami korlátlan, így ez az egyik legbiztonságosabb befektetés. Ha más forgalmazónál vásárolunk, a Befektető-védelmi Alap (BEVA) garantálja a kifizetést 100.000 euróig, de a Kincstárnál a garancia összeghatár nélküli, mivel a MÁK-nál vezetett számlára az állam garanciája vonatkozik.

Az állampapír befektetés a magyar piacon az állami garancia miatt szinte teljesen kockázatmentes, különösen, ha a Magyar Államkincstár (MÁK) felületén vásárolunk.

A Money.hu összefoglalója szerint magyar államkötvények fontos tulajdonsága, hogy a kamaton kívül a vételi és az eladási árfolyammal is számolni kell, emiatt önmagában a kamat becsapós lehet, mert az árfolyamkülönbség függvényében a tényleges hozam nagyban eltérhet tőle.

Az árfolyamot a WebKincstáron és a MobilKincstáron, valamint az állampapír.hu-n lehet megnézni a kincstári árfolyamjegyzés Magyar Államkötvények füle alatt.

Magyar államkötvény kontra lakossági állampapír

A lakossági állampapírokhoz képest szembetűnő, hogy az eladási nettó árfolyam nem minden esetben 100 százalék, hanem lehet akár például 80 százalék is. Ennek örülhetünk, mivel egy 100 százalékos névértékű állampapírhoz olcsóbban jutunk hozzá. A lakossági állampapírokkal ebben a cikkünkben foglalkoztunk.

Ám olyan államkötvény is létezik, amelyet drágábban, mondjuk 105 százalékos árfolyamon lehet csak megvenni. Ez azt jelenti, hogy

egy 10.000 forintos államkötvény

10.500 forintba kerül (plusz a felhalmozott kamat).

Természetesen ennek is megvan az oka: aki többet hajlandó érte fizetni, az a magasabb hozam reményében teszi ezt.

Ha viszont lejárati idő eladnánk az államkötvényünket, akkor jó eséllyel csak a névérték egy meghatározott százalékát kapjuk vissza (plusz a felhalmozott kamatot).