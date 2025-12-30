Több európai országban adót emelnek, míg Magyarországon adócsökkentésekkel indul az újév

Az utóbbi években rendkívül látványosan megemelkedtek az államadóssági mutatók Európa számos országában. Ezenkívül az európai háború által kiváltott gazdasági nehézségek és a háború finanszírozása sok kormányt adóemelésre kényszerít, amely a tartós gazdasági lassulás időszakában nem a legjobb recept – derült ki az Oeconomus elemzéséből. Ezzel szemben Magyarországon 2026 az adócsökkentés éve lesz.
Adócsökkentő intézkedések Magyarországon 2026 elején
2025-ben a kormányzat rendkívül aktív volt a gazdaságpolitikai intézkedések területén, de a 2026-os év is egészen lendületesen indul. Az év első napjai ugyanis az alábbi változásokat, adócsökkentéseket, adókedvezmény-emeléseket és béremeléseket hozzák:
- Januártól indul a családi adókedvezmények megduplázása, mellyel egy háromgyermekes család évi 2 400 000 forint mértékű támogatásban részesül.
- Életbe lép a 30 év alatti egygyermekes és a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó szja-mentessége.
- Megkezdődik a minimálbér és a garantált bérminimum emelése: a minimálbér, 11%-kal, 322 800, a garantált bérminimum pedig, 7%-kal, 373 200 forintra emelkedik. Ezzel az emeléssel nagyjából átlagosan 5%-os reálbér növekedés várható 2026-ban.
- Elindul a 11 pontos vállalati adócsökkentési program, amely évi 80-90 milliárd forint megtakarítást jelent a kis-és középvállalkozásoknak.
- Kiutalják a teljes 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét.
- Folytatódik az általános nyugdíjemelés, amivel az átlagnyugdíj 250 000 forint fölé emelkedik.
- Elindul a közszolgálati dolgozók nettó 1 millió forintos otthontámogatási programja.
- Kiutalják a 6 havi fegyverpénzt a fegyveres és rendvédelmi dolgozók részére.
- Folytatódik a tanárok béremelése, mellyel jövőre a pedagógusi átlagbér közel 940 000 forintra emelkedik.
- Megkezdődik a közigazgatási, szociális és kulturális ágazatban dolgozók 15%-os béremelése.
- Folytatódik az igazságügyi alkalmazottak háromlépcsős béremelése is. 2025 és 2027 között a bírák esetében ez 48%-os, fogalmazók esetében 89%-os, bírósági alkalmazott esetében pedig 100%-os bérnövekedést jelent.
Ezzel szemben Európa számos országában jövőre emelkednek az adóterhek.
Európai fiskális politikai lépések 2026 elején
Olaszországban a 2026-os költségvetés olyan adóemeléseket tartalmaz, amelyek érintik a bankokat, a biztosítókat és a pénzügyi tranzakciókat. Az elkövetkező hároméves időszakban nagyjából 11 milliárd euróval több adót kell fizetniük a bankoknak és a biztosítóknak.
Spanyolországban, egészen pontosan Barcelonában 2026 áprilisában lép hatályba a luxusszállodákban való tartózkodásra kivetett regionális idegenforgalmi adó emelése, amely jelentősen megnöveli az éjszakánkénti illetéket, ezáltal a szállodai szobák árát. Az országban egyébként 2024-ben és 2025-ben már lezajlott egy nagyobb adóemelési hullám. A bevezetett adóemelések közül a legjelentősebb az élelmiszerekre vonatkozó áfakulcsok visszaállítása volt.
Hollandiában a 2025-ös költségvetési javaslat szerint 2026-tól 9%-ról 21%-ra tervezik emelni a szállodai tartózkodások, a sport, a kultúra, a könyvek és az újságok forgalmi adóját, amely jelentős változás a fogyasztási adók területén. Ezen kívül változik az szja-rendszere is. A második sáv adókulcsa kissé emelkedik, míg az első sáv adókulcsa kissé csökken. Mivel a jövedelemhatárok csak részben vannak indexálva az inflációhoz, sokan ténylegesen több adót fognak fizetni, mivel jövedelmük magasabb sávokba kerül. Mindez röviden adóemelést jelent.
Ausztriában Bécs 2026-ra tervezett díjemelései a kutyák után fizetendő adótól az óvodai étkezésig terjednek és jól mutatják, hogy a város hogyan kívánja befoltozni a költségvetési hiányát, de sokan azon tűnődnek, hogy ki is fogja valóban viselni a város költségvetési megszorításainak költségeit. Ezenkívül a kormányzat költségvetési konszolidációról hozott döntést, amely magában foglalja a bankok és az energetikai vállalatok extraprofitjára kivetett adó emelését. Ezeknek az ágazatoknak a következő négy évben összesen további 1 milliárd eurót kell hozzátenniük központi költségvetéshez.
Az Egyesült Királyságban a kormány befagyasztotta a jövedelemadó küszöbértékeket, ami azt jelenti, hogy az inflációval együtt emelkedő bérek miatt több adózó kerül magasabb adósávba, és több adót fizet, anélkül, hogy az adókulcsok változnának. Ez idővel sokak számára adóemelést jelent.