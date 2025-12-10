Örömbombát dobott le a MÁV, ennek örülni fognak az utasok

A vármegye- és országbérletek, illetve a Vármegye24 és a Magyarország24 díjtermékek a tarifareformnak köszönhetően már évek óta kedvezményes áron vásárolhatók – a diákok esetében további 90%-os kedvezmény mellett – , így már a korábbi kedvezménytípus sem vonatkozott rájuk. Ez az okoskedvezmény bevezetését követően sem változik, a bérletek változatlan áron kaphatók majd – derült ki a MÁV-csoport közleményéből.

MÁV: A kedvezmény kizárólag a 10 vállalás keretében bevezetett új applikációban érhető el. Fotó: Illusztráció (Beol.hu)

A korábbi megoldásokkal csupán kevés utas tudott nagy kedvezményt elérni, igaz, ők is csak időbeli korlátozással, a „készlet erejéig”. Most ezeket a kedvezményeket igazságosabban osztják el: akár minden utas, azaz a néhány hónap alatt félmillósra duzzadt MÁVplusz-app letöltők egységesen és garantáltan 15% kedvezménnyel válthatják meg a menetjegyüket, utazzék bár közúton vagy vasúton.

A MÁV-csoport célja az volt, hogy már az adventi-ünnepi időszakban olcsóbbá tegye az utazást azok számára is, akik nem rendszeres ingázók, így bérlet helyett eseti menetjegyváltással kelnek útra szeretteik felé.

A kedvezmény kizárólag a 10 vállalás keretében bevezetett új applikációban érhető el, méghozzá december 12-étől, péntektől.

Az alkalmazás itt érhető el: mavapp.hu/letoltes.