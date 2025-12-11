Százmilliárdokból fejleszt a MÁV – közkedvelt turisztikai célpont is szerepel a megújuló állomások közt

Ezekben a hónapokban elindult, illetve elindul két nagy infrastrukturális fejlesztési program a MÁV-nál, az egyik 1000 kilométer vasút megújítása mintegy 800 milliárd forintból az Európai Beruházási Bank és a nemzeti költségvetés közös finanszírozásában, a másik a MÁV saját forrásából és a Magyar Falu Programban 14 vármegyét érintő több mint 35 vasútállomás felújítása, ennek része a Gyermekvasút Szépjuhászné állomás átépítése is – mondta Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója csütörtökön a vasútállomás felújításáról tartott sajtótájékoztatón.

1000 kilométer vasút megújításához lát hozzá a MÁV / Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

300 millióból újítja meg a MÁV a Szépjuhászné állomást

A teljes állomásfelújítási program értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, ebből a Szépjuhászné állomáson megvalósuló munka nagyjából 300 millió forintba kerül. Kiemelte, az állomás felújításának egyaránt jelentősége van a Gyermekvasút, a fővárosi idegenforgalom, és tágan értelmezett magyar vasúti infrastruktúra szempontjából is. A Gyermekvasútnak nemcsak a vasúttörténeti értéke nagy, hanem jelentős szerepet tölt be a turizmusban, az utánpótlás-nevelésben. A Gyermekvasút egyike a budapesti TOP 15 látványosságnak, jelentős belföldi turisztikai desztináció, és nagy számban látogatnak el ide külföldiek is - tette hozzá.

Ismertette, hogy a Szépjuhászné állomáson az 1949-es eredeti arculatot állítják vissza, és újra kell gondolni a feladatait is, hiszen kiugróan magas az utasforgalma, és egyre több kiránduló család tér be ide. Az állomáson a munka csütörtökön megkezdődött, a jövő évi főszezonra pedig el fognak készülni.

Megújul a homlokzat,

a tető,

kicserélik a nyílászárókat,

megtörténik a belső terekben a festés,

a burkolatcsere,

villamoshálózat és

a fűtés korszerűsítése,

valamint a mosdók felújítása.

Elvégzik a képzőművészeti alkotások állagmegóvását, rendezik a környezetét, kicserélik a külső burkolatokat, megújulnak a zöldfelületek, új utcabútorokat helyeznek ki, felújítják az ivókutat és az utastájékoztató elemeket, az egységes arculathoz igazítják.

A MÁV vezérigazgatója szólt arról, hogy a Gyermekvasút pályáján jelenleg is több pályakarbantartás zajlik, példaként említette, hogy Csillebérc és Széchenyi-hegy között a Távcső utcai vasúti átjárót átépítik. Nemrég fejezték be a Konkoly-Thege Miklós úti átjárónak a teljes felújítását. Tavaly nagygépes vágányszabályozást, kőpótlást, talpcseréket végeztek, és most is végeznek pályakarbantartást a Széchenyi-hegyen és Hűvösvölgyben is. Múlt évben megújították a Hűvösvölgyi állomáson található múzeumot – sorolt a MÁV vezérigazgatója.