Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nincs menekvés: Zelenszkijt satuba fogták, már levegőt is alig kap

Meccs:

Így kezd a Fradi a Rangers elleni Európa-liga-meccsen

MÁV

Százmilliárdokból fejleszt a MÁV – közkedvelt turisztikai célpont is szerepel a megújuló állomások közt

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Két nagy infrastrukturális fejlesztési program indul a közeljövőben a MÁV-nál. 1000 kilométer vasúti pályát újítanak meg mintegy 800 milliárd forintból, és 35 vasúti állomás felújítása kezdődhet meg hamarosan. A részletekről Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója számolt be csütörtökön.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MÁVvasúti pályaállomás

Ezekben a hónapokban elindult, illetve elindul két nagy infrastrukturális fejlesztési program a MÁV-nál, az egyik 1000 kilométer vasút megújítása mintegy 800 milliárd forintból az Európai Beruházási Bank és a nemzeti költségvetés közös finanszírozásában, a másik a MÁV saját forrásából és a Magyar Falu Programban 14 vármegyét érintő több mint 35 vasútállomás felújítása, ennek része a Gyermekvasút Szépjuhászné állomás átépítése is – mondta Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója csütörtökön a vasútállomás felújításáról tartott sajtótájékoztatón.

Budapest, 2025. december 11.Munkagép a Gyermekvasút Szépjuhászné állomásán a felújításáról tartott sajtótájékoztató napján, 2025. december 11-én. A teljes állomásfelújítási programban a MÁV és a Magyar Falu Program forrásaiból, közel 15 milliárd forintból 30 vasútállomás újul meg, ebből a Szépjuhászné állomáson megvalósuló munka nagyjából 300 millió forintba kerül.MTI/Bodnár Boglárka
1000 kilométer vasút megújításához lát hozzá a MÁV / Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

300 millióból újítja meg a MÁV a Szépjuhászné állomást

A teljes állomásfelújítási program értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, ebből a Szépjuhászné állomáson megvalósuló munka nagyjából 300 millió forintba kerül. Kiemelte, az állomás felújításának egyaránt jelentősége van a Gyermekvasút, a fővárosi idegenforgalom, és tágan értelmezett magyar vasúti infrastruktúra szempontjából is. A Gyermekvasútnak nemcsak a vasúttörténeti értéke nagy, hanem jelentős szerepet tölt be a turizmusban, az utánpótlás-nevelésben. A Gyermekvasút egyike a budapesti TOP 15 látványosságnak, jelentős belföldi turisztikai desztináció, és nagy számban látogatnak el ide külföldiek is - tette hozzá.

Ismertette, hogy a Szépjuhászné állomáson az 1949-es eredeti arculatot állítják vissza, és újra kell gondolni a feladatait is, hiszen kiugróan magas az utasforgalma, és egyre több kiránduló család tér be ide. Az állomáson a munka csütörtökön megkezdődött, a jövő évi főszezonra pedig el fognak készülni. 

  • Megújul a homlokzat, 
  • a tető, 
  • kicserélik a nyílászárókat, 
  • megtörténik a belső terekben a festés, 
  • a burkolatcsere, 
  • villamoshálózat és 
  • a fűtés korszerűsítése, 
  • valamint a mosdók felújítása. 

Elvégzik a képzőművészeti alkotások állagmegóvását, rendezik a környezetét, kicserélik a külső burkolatokat, megújulnak a zöldfelületek, új utcabútorokat helyeznek ki, felújítják az ivókutat és az utastájékoztató elemeket, az egységes arculathoz igazítják.

A MÁV vezérigazgatója szólt arról, hogy a Gyermekvasút pályáján jelenleg is több pályakarbantartás zajlik, példaként említette, hogy Csillebérc és Széchenyi-hegy között a Távcső utcai vasúti átjárót átépítik. Nemrég fejezték be a Konkoly-Thege Miklós úti átjárónak a teljes felújítását. Tavaly nagygépes vágányszabályozást, kőpótlást, talpcseréket végeztek, és most is végeznek pályakarbantartást a Széchenyi-hegyen és Hűvösvölgyben is. Múlt évben megújították a Hűvösvölgyi állomáson található múzeumot – sorolt a MÁV vezérigazgatója.

Több állomást is a Magyar Falu Program keretében újítanak fel

Az országos állomásfelújítási programmal kapcsolatban Hegyi Zsolt elmondta, van ahol a meglévő vasútállomási épületeket újítják fel, és szükség esetén adnak új funkciót. Sorolta, hogy a programban 

  • a várótermet és az épület külsejét, 
  • az utastájékoztatást, 
  • a mosdókat újítják meg, 

és vannak olyan helyek is a Magyar Falu Program finanszírozásában, ahol jelenleg semmilyen épület nincs, mindössze egy peron áll rendelkezésre a várakozáshoz. Itt korszerű, kis alapterületű hűtött-fűtött váróteremmel rendelkező épületeket létesítenek a vonatra várakozóknak. Kitért arra, hogy a programban kiemelkedik Gyula vasútállomásának megújítása, ahol egy teljes műemléki felújítás történik 2026-ban. Hegyi Zsolt szólt arról is, hogy 

az állomásfelújítási programban szereplő állomások többsége nagy utasforgalmú, de nem vármegyeszékhelyen helyezkedik el.

 A 21. században a várótermi fűtés, a kulturált mosdó alapelvárás – mondta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!