Megszűnik a netbank és a mobilapp az ünnepek alatt – mutatjuk a részleteket

Egy bank jó működéséhez ma már elengedhetetlen a folyamatos technológiai fejlesztés, ezt mutatja, hogy a hazai hitelintézetek mindegyike végez hosszabb-rövidebb kiesésekkel járó karbantartásokat és informatikai fejlesztéseket. Az MBH Bank idei fejlesztéseinek a célja, hogy a három jogelőd bankjától örökölt informatikai rendszereit végérvényesen egységesítse, hogy ügyfeleit egy egységes platformon tudja kiszolgálni. Amennyire lehetséges volt, a fejlesztéshez szükséges munkálatokat a háttérben, az ügyfelek számára láthatatlanul végezte el, ugyanakkor vannak olyan komplex feladatok, amelyek zökkenőmentes lebonyolításához hosszabb ideig korlátozni szükséges egyes szolgáltatásokat. Az ügyfeleknek érdemes előzetesen tájékozódniuk, a részletes információk elérhetők a bank weboldalán: https://www.mbhbank.hu/bankszunnapjanuar. A bankszünnap idejét az MBH Bank igyekezett a pénzforgalmi adatok és ügyfélszokások figyelembevételével úgy kiválasztani, hogy az a legkevesebb irritációt okozza – emeli ki a pénzintézet közleménye.

Az MBH Banknál a bankszünnap alatt egyes szolgáltatások átmenetileg nem vagy csak korlátozottan fognak működni

Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

Mi történik a bankszünnap alatt?

A bankszünnap ideje alatt is folyamatosan biztosított a hitelkártya és SZÉP-kártya-használat, valamint a kereskedői kártyaelfogadás.

A bankszünnap idején a Telebank (06 80 350 350) csak általános információkérésre lesz elérhető, ugyanakkor az ügyfelek biztonsága érdekében a bankkártyaletiltás végig elérhető lesz.

Az MBH Bank fiókjai 2025. december 31-én az ünnepi nyitvatartási rend szerint működnek, a munkaszüneti napokon zárva tartanak, és 2026. január 5-én már újra a szokásos nyitvatartási rend szerint várják az ügyfeleket.

2025. december 31. 22 órától a netbank, mobilapp, directbank és videobank szolgáltatások átmenetileg, várhatóan 2026. január 4-én este 20 óráig nem lesznek elérhetők.

Ugyanebben az időszakban az azonnali fizetési kérelmek, az utalások indítása és fogadása, valamint az elektronikus befektetési szolgáltatások is szünetelnek.

Az ATM-en keresztüli készpénzbefizetés a teljes bankszünnap alatt szünetel, a készpénzfelvételben viszont csak 2026. január 2-4. között fordulhat elő átmeneti, részleges kimaradás. A bankkártyahasználatban, valamint az internetes vásárlások során előfordulhatnak fennakadások a bankszünnap ideje alatt. A bankkártyák a 2025. december 31. 22 órakor ismert egyenleg erejéig használhatók 2026. január 4. 20 óráig.

A szolgáltatások 2026. január 5-én lesznek újra teljeskörűen elérhetők, ugyanakkor a bank azon dolgozik, hogy egyes funkciók már korábban visszatérjenek.

Változás a korábban Takarékbank ügyfelek elektronikus csatornáiban

A bankszünnapot követően azok a vállalati ügyfelek, akik korábban az MBH Bank jogelődjénél, a Takarékbanknál bankoltak, számláikat és befektetéseiket új online felületeken (MBH Vállalati Netbank, MBH Vállalati App, MBH Netbroker, MBH Mobilbroker) érhetik el. A korábban takarékbankos lakossági ügyfelek esetében a változás csak a befektetések kezelését érinti, 2026. január 5-től ők is az MBH Netbroker és MBH Mobilbroker felületeken láthatják a befektetéseiket. Az érintett ügyfeleket erről már több csatornán keresztül tájékoztatta a bank. (A korábban más jogelőd banknál szerződött ügyfeleket az elektronikus csatornák változása nem érinti.)