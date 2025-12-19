Hírlevél
Történelmi siker, rekordot döntött az MBH

Hatalmas érdeklődés mellett, ünnepélyes keretek között indult el a kereskedés az MBH Bank nyilvános részvényértékesítése során elkelt papírokkal a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT). A tranzakció minden várakozást felülmúlt: közel 12 ezer befektető mozdult meg, a bank pedig az elmúlt 25 év legnagyobb volumenű tőkepiaci ügyletét zárta le. Ez nemcsak az MBH Bank, hanem az egész magyar gazdaság számára kiemelkedő siker.
Valódi tőzsdei ünnepre ébredt a magyar piac, amikor megszólalt a kereskedés kezdetét jelző csengő a BÉT parkettjén. Az esemény jelentőségét jól mutatja, hogy azon nemcsak Dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója, hanem Dr. Sipos-Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke és Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója is részt vett.

Dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója / Fotó: BÉT
Komoly túlkereslet az MBH papírokra

Az MBH Bank által levezényelt részvényértékesítés eredményei magukért beszélnek. A december 15-én lezárult folyamat során a befektetők részéről olyan mértékű túlkereslet mutatkozott a felkínált, 7 százalékos tulajdoni hányadot jelentő csomagra, amelyre régóta nem volt példa.

A november végétől december közepéig tartó időszakban közel 12 ezer lakossági és intézményi befektető nyújtott be ajánlatot, összesen mintegy 107 milliárd forint értékben.

Végül a lakossági befektetők jártak igazán jól, akik kedvezményes, 2970 forintos áron juthattak hozzá a papírokhoz, míg az intézményi szereplők 3300 forintot fizettek darabonként. Összességében a tranzakció volumene megközelítette a 67,8 milliárd forintot, ami történelmi léptékű siker.

Dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója a ceremónián hangsúlyozta a lépés fontosságát:

A most lezárt tőkepiaci tranzakciónk nem csak az MBH Bank számára bír nagy jelentőséggel, hanem a hazai tőkepiac szempontjából is kiemelkedő, hiszen jelentős számú befektető mozdult meg és vált részvénybefektetővé az elmúlt napokban. Az MBH Bank a kibocsátás által jelentős lépést tett a tőkepiaci aktivitásának erősítése felé, így a hazai bankszektorban betöltött vezető szerepünk mellett a jövőben a Budapesti Értéktőzsdén is meghatározó pozícióra törünk.

A sikerhez nagyban hozzájárult a bank kiterjedt fiókhálózata, hiszen az igénylések 90 százalékát személyesen adták le a befektetők, de az online csatornák is jól vizsgáztak. A tranzakcióval nemcsak a bank tőzsdei jelenléte erősödött, hanem a magyar tőkepiac is új lendületet kapott, bizonyítva, hogy van igény és forrás a hazai sikercégek támogatására.

A kiemelt képek forrása: BÉT

 

