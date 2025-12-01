Új blue chip születhet a magyar tőzsdén – ebbe most bárki beszállhat

Az MBH részvényei 5000–5500 körüli áron forogtak az elmúlt hetekben, persze előfordult pár forinttal magasabb és alacsonyabb árfolyam is. De ez alapján azt lehet mondani, hogy átlagosan közel kétezer forintos diszkonttal vásárolhat most MBH részvényeket a lakosság, miután pár napig még tart a bank nyilvános részvényigénylési akciója.

Elindult az MBH Bak részvények kedvezményes értékesítése

Fotó: MTI/Vajda János

A befektetői háttér szélesítése és a kereskedés aktivitásának növelése érdekében az MBH Bank Nyrt. nyilvános részvényigénylési tranzakciót hajt végre a Budapesti Értéktőzsdén. A BÉT honlapján is közzétett, a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott prospektus alapján a bank nyilvános értékesítésre bocsátja a társaság tulajdonában álló, 7 százaléknyi tulajdoni hányadot megtestesítő sajátrészvény-állományt, részvényenként maximum 3848 forintos áron.

A programmal lehetőség nyílik arra, hogy nagyobb lakossági befektetői kör részesedhessen az MBH Bank eredményeiből. A részvényértékesítés 2025. november 25-én 8 órakor indul és 2025. december 12. délig tart.

Kik igényelhetnek MBH Bank Nyrt. részvényt?

Az MBH Befektetési Banknál és MBH Banknál a Lakossági Részvényigénylésben részt vehet:

az a cselekvőképes természetes személy vagy természetes személynek nem minősülő gazdasági társaság/szervezet (belföldi és külföldi egyaránt), aki/amely

rendelkezik az MBH Befektetési Banknál vagy MBH Banknál összevont értékpapírszámlával és ügyfélszámlával.

Hogyan igényelhet MBH részvényt?

A Lakossági Értékesítésben részt vevő Befektetőknek Lakossági Részvényigénylési Nyilatkozatot kell leadniuk.

Az MBH Befektetési Bank vagy MBH Bank Lakossági Részvényigénylési Nyilatkozatot kizárólag azoktól a részvényigénylőktől fogad el, akik rendelkeznek az MBH Befektetési Banknál vagy MBH Banknál vezetett összevont értékpapír- és ügyfél számlával. Részvényigénylési Nyilatkozat normál összevont értékpapírszámlán és ügyfélszámlán, Tartós Befektetési Számlán (TBSZ) és Nyugdíj Előtakarékossági számlán (NYESZ-R) egyaránt tehető.

A háromhetes időszak alatt a lakossági befektetők részvényenként 2992 forinttal számolt fedezet előzetes rendelkezésre bocsátásával igényelhetnek részvényt. A tranzakció végén pedig a végső értékesítési árból, az intézményi befektetőkhöz képest 10 százalékos árkedvezmény mellett juthatnak MBH Bank részvényekhez a megjelölt forgalmazóknál. A bank összesen 22 577 074 darab részvényt kínál értékesítésre a lakossági és intézményi befektetők részére, részvényenként maximum 3 848 forintos áron.