Össztűz zúdult a McDonald'sra botrányos ünnepi reklámja miatt – hatalmas a felháborodás világszerte

A McDonald's visszavonta azt a mesterséges intelligencia által generált karácsonyi reklámját Hollandiában, amely kritikák kereszttüzébe került a közösségi médiában.

Botrányossá sikeredett a McDonald's karácsonyi reklámja

Fotó: Shutterstock

Az „év legszörnyűbb időszaka” című hirdetés karácsonyi káoszt ábrázol: a Mikulás közlekedési dugóba ragadt, egy ajándékboltos pedig a hóban csúszkálva igyekszik a kerékpárjával a munkahelyére. És az üzenet? Januárig keressenek "menedéket" egy McDonald's étteremben, és töltsék ott az ünnepi szezont.

A The Guardian cikke szerint a reklámszpot azonban rengeteg ellenérzést váltott ki.

Ez a reklám teljesen tönkretette a karácsonyi hangulatot

– mondta az egyik felhasználó. „Jól megszabadultunk a mesterséges intelligencia csapdájától” – írta egy másik.

Védekezik a McDonald's, de újabb kritikák érik

A McDonald’s Hollandia közleményében a következőket nyilatkozta a történtekkel kapcsolatban: „A karácsonyi reklám célja a hollandiai ünnepi szezon stresszes pillanatainak bemutatása volt. Azonban – a közösségimédia-kommentek és a nemzetközi médiavisszhang alapján – azt tapasztaljuk, hogy sok vendég számára ez az időszak az év legcsodálatosabb időszaka.”

Melanie Bridge, a reklámot készítő Sweetshop Films vezérigazgatója eközben egy LinkedIn-bejegyzésben vette védelmébe a mesterséges intelligencia használatát. „Sosem az emberi alkotók lecseréléséről van szó, hanem az eszköztár bővítéséről. A vízióról, az ízről... ami mindig emberi lesz” – írta.

Majd hozzátette: „És itt jön az, amit az emberek nem látnak: ennek a reklámnak az elkészítésébe fektetett munkaórák száma messze meghaladta egy hagyományos forgatás munkaidejét. Tíz ember, öt hét, teljes munkaidőben.”

De ez a közlés újabb vitát váltott ki az online térben. Emlyn Davies, a független produkciós cég, a Bomper Studio munkatársa ekként válaszolt a LinkedIn-bejegyzésre:

Mi a helyzet az emberekkel, akik részt vettek volna a reklám elkészítésében, a színészekkel, a karácsonyi kórussal? Tíz ember egy ilyen projektben elenyésző szám a hagyományos élőszereplős forgatáshoz képest.

A Coca-Cola szintén mesterséges intelligencia által készített ünnepi reklámot mutatott be az idei szezonban, méghozzá annak ellenére, hogy tavaly már negatív visszhangot kapott egy hasonló hirdetésért. A cég mostani szpotjában egyébként nincsenek emberekről készült közeli felvételek, és többnyire mesterséges intelligencia által generált képeket használ téli környezetben látható kedves állatokról.