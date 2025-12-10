Megszületett a döntés, jövőre hatalmas változások jönnek a McDonald'snál

Hírlevél
A McDonald's hamarosan világszerte felméri, hogy franchise-átvevői mennyire nyújtanak értéket éttermeikben és frissíti franchise-szabványait. Mindezt annak érdekében teszi, hogy megnyerje magának az alacsonyabb jövedelmű és éttermeket ritkábban látogató vendégeket.
„2026. január 1-jétől fejlesztjük globális franchise-szabványainkat” – írta Andrew Gregory, a McDonald's globális franchise-fejlesztésért felelős alelnöke a CNBC által megszerzett feljegyzésében. „A továbbfejlesztett szabványokkal célunk, hogy biztosítsuk: minden étterem megbízható értéket nyújt a teljes vendégélmény során.”

21 October 2025, Bavaria, Oberpfaffenhofen: The McDonald's lettering and logo can be seen on a restaurant of the fast food chain in Oberpfaffenhofen (Bavaria) on October 21, 2025. McDonald's Corporation is an American operator and franchisor of fast food restaurants worldwide and the world's highest-selling fast food company. (Symbol image, symbol photo, illustration, symbolic photo, illustrative photo, theme image, general image, theme photo) Photo: Matthias Balk/dpa (Photo by MATTHIAS BALK / dpa Picture-Alliance via AFP)
A McDonald's megváltoztatja globális franchise-szabványait
Fotó: MATTHIAS BALK / DPA

A franchise-szabványok azok a szabályzatok, amelyek meghatározzák, hogyan kell a McDonald's üzemeltetőinek működtetniük éttermeiket. Folyamatos be nem tartásuk büntetéseket vonhat maga után, például azt, hogy nem engedélyezik számukra újabb étterem nyitását, vagy akár a franchise-jog visszavonásával is járhat.

A franchise-átvevők üzemeltetik a McDonald's éttermeinek mintegy 95 százalékát világszerte, és árképzési tanácsadók közreműködésével határozzák meg az árakat. 

Az új szabvány értelmében a vállalat „holisztikusan értékeli” az árazási döntéseket aszerint, hogy mennyire kínálnak értéket – írta Gregory a feljegyzésben.

A változás azután következik be, hogy Joe Erlinger, a McDonald's amerikai elnöke a múlt hónapban azt közölte, hogy továbbra is az étteremlánc értékmenüinek népszerűsítésén kell dolgozniuk, miután az alacsony jövedelmű fogyasztók kevesebbet költenek és ritkábban látogatják az éttermeket. 

A vendégek visszacsábítása érdekében értékmenüket vezettek be az Egyesült Államokban és más kulcsfontosságú piacokon, mint Franciaország és Németország. A túl magas kedvezmények azonban csökkenthetik a profitot, és az üzemeltetőknek kényes egyensúlyt kell találniuk a forgalom növelése és a hosszú távú jövedelmezőség megőrzése érdekében.

Az erőfeszítések eddig azonban meghozták a gyümölcsüket, mivel a vállalatnak sikerült megfordítania az eladások csökkenését, és több magas jövedelmű, gyorsétteremre váltó vendéget is magukhoz tudtak vonzani.

Sorra nyílnak az új McDonald'sok Magyarországon

Ahogy az Origo beszámolt róla, Magyarországon eközben a gyorsétterem-hálózat több új éttermet is nyitott az utóbbi időszakban. A napokban adták át az első ceglédi McDonald’sot, a Tesco áruházhoz tartozó területen, amely később éjszakai autós kiszolgálással is bővül. 

Az elmúlt hetekben megnyílt egy újabb egység Győrben, az ETO Park területén, amely már az ötödik a városban. 

Százhalombattán is fogadja már a vendégeket a nemrég felavatott Drive étterem, és Kiskunfélegyházán szintén épül egy McDonald's.

 

 

