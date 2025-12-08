Közel 700 éves, Kossuth fontos beszédet mondott ott, és most éttermet nyitott a McDonald's – kitalálja, hol járunk?

Fontos alföldi város, közel 700 éve már biztosan említették településként, Kossuth Lajos pedig 1848-ban ott mondta el híres toborzó beszédét, sőt, egy ideig a magyar országgyűlés ideiglenes székhelye volt: a napokban megnyitott Cegléd első McDonald's étterme, a vállalat erről kiadott közleménye szerint az étterem családbarát környezettel és személyre szabott vendégélménnyel várja az odalátogatókat. Az egységben a “Natural Integrity” enteriőrkoncepcióval találkozhatnak a vendégek, amely a márka klasszikus arculatának kortárs újragondolását jeleníti meg. A zöld színvilág és a fából készült elemek használata meleg és természetes hangulatot kölcsönöz a vendégtérnek.

Megnyitott Cegléd első McDonald's étterme

Fotó: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu

Kilencvenen ülhetnek le egyszerre az új McDonald's-ban

Az akadálymentesített belső térben összesen 90 ülőhely várja az odaérkezőket, akik többféle módon is leadhatják és kifizethetik rendelésüket:

az érintőképernyős önkiszolgáló kioszkokon,

a klasszikus kasszáknál,

vagy akár a McDonald’s mobilapplikáción keresztül.

A termékek átvételére nemcsak a kiadó pultnál van lehetőség, hanem asztalhoz is lehet kérni, az autóval érkezőket pedig a nyitást követő hetekben már autós kiszolgálás is várja majd. Az étteremhez tartozó terasz jó idő esetén további 40 vendég számára biztosít férőhelyet, valamint szezonálisan játszótér is várja majd a családokat.

A parkolóban két MVM Mobiliti elektromos autótöltő is helyet kapott,

míg a kerékpárral érkezőket a vállalat BringaMánia program részeként kerékpártárolók várják. Az egységben egy különálló McCafé® sarok is helyet kapott.

„Cegléd számunkra mindig is egy élő, fejlődő közösséget jelképezett, ezért külön örömmel tölt el, hogy mostantól éttermünkkel mi is szerves részévé válhatunk a város mindennapjainak. Célunk, hogy egy olyan vendéglátóegységet működtessünk a helyi közösség számára, amely nemcsak kiszolgálja, hanem össze is köti az embereket” – mondta Héjja Péter, a hazai McDonald’s franchise partnere, aki az új ceglédi étterem mellett a két szolnoki és a három kecskeméti egységet is üzemelteti. A franchise partner jelezte, hogy a ceglédi étteremnyitás alkalmából a Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet alapítványának, a SZÍV Alapítványnak tesznek felajánlást a kórházban kezelt szívbetegek érdekében.