Annyira sok, egyúttal veszélyes medve él egy országban, hogy elkezdték azokat megenni

Japánban drámai mértékben megugrott a halálos medvetámadások száma, amivel párhuzmosan viszont megnőtt a medvehús iránti érdeklődés, ami egyre több étterem kínálatában bukkan fel, változatos módon elkészítve. A főként grillezve, valamint kőlapon sütött – vagy zöldségekkel egy forró edényben készített – hús olyan medvéktől származik, amelyeket a hatóságok a támadások megfékezése érdekében ejtettek el. Az idei évben eddig rekordszámú, 13 ember vesztette életét medvékkel való találkozás során.

Japánban több halálos medvetámadás történt, ugyanakkor megnőtt az érdeklődés a medvehús iránt (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Van, hogy az érdeklődés miatt kifogynak az éttermek a medvehúsból

A medvehús iránti érdeklődés azt követően ugrott meg, hogy az idei évben minden hónapra jutott hír a lakóházakba betörő, iskolák közelében kóborló, sőt, szupermarketeket feldúló vadállatokról.

„Ahogy egyre több hír jelenik meg a medvékről, jelentősen megnőtt azok száma, akik meg akarják kóstolni a húsukat” – mondta a 71 éves Koji Suzuki, aki maga is vadász, emellett éttermet üzemeltet a dombos fekvésű Csicsibu városában, a Szaitama prefektúrában, Japán középső részén. Az étteremben nemcsak medvét, hanem szarvast és vaddisznót is kínálnak a vendégeknek, ám a tulajdonos elmondása szerint a medvék iránti tiszteletből „jobb, ha az állat húsa egy ilyen étteremben hasznosul, mintha egyszerűen elásnák”. Elárulta azt is: a vendégek érdeklődése akkora a medvehús iránt, hogy olykor nem is tudják az igényeket kiszolgálni. Forgalmuk jelentősen nőtt a medvehús iránti érdeklődésnek köszönhetően, de azt nem árulták el, mekkora mértékben.

A Japan Today az AFP-vel közös riportja szerint a hatóságok abban bíznak, hogy a fél tonnát is elérő, és az embert is képes lefutni tudó állatok kilövésével sikerül csökkenteni a fenyegetést Japán északi térségeiben. Az idei pénzügyi évben eddig 13 halálesetet regisztráltak, ami kétszerese az eddigi negatív rekordnak, pedig még négy hónap hátravan a tavasszal záruló pénzügyi évből.

A kutatók szerint a válságot több tényező együttes hatása okozza:

a medvepopuláció gyors növekedése,

valamint a gyenge makktermés, amely arra kényszeríti az állatokat, hogy lakott területeken keressenek táplálékot.

A kormány ezért

katonai egységeket vezényelt ki logisztikai támogatásra a csapdázási és vadászati műveletekhez, míg a rohamrendőrséget is felhatalmazta a medvék kilövésére.

Az idei pénzügyi év első felében elejtett állatok száma már most meghaladta a 2023–2024-es teljes évben kilőtt 9 100 példányt.