Annyira sok, egyúttal veszélyes medve él egy országban, hogy elkezdték azokat megenni

Japánban drámai mértékben megugrott a halálos medvetámadások száma, amivel párhuzmosan viszont megnőtt a medvehús iránti érdeklődés, ami egyre több étterem kínálatában bukkan fel, változatos módon elkészítve. A főként grillezve, valamint kőlapon sütött – vagy zöldségekkel egy forró edényben készített – hús olyan medvéktől származik, amelyeket a hatóságok a támadások megfékezése érdekében ejtettek el. Az idei évben eddig rekordszámú, 13 ember vesztette életét medvékkel való találkozás során.
Van, hogy az érdeklődés miatt kifogynak az éttermek a medvehúsból
A medvehús iránti érdeklődés azt követően ugrott meg, hogy az idei évben minden hónapra jutott hír a lakóházakba betörő, iskolák közelében kóborló, sőt, szupermarketeket feldúló vadállatokról.
„Ahogy egyre több hír jelenik meg a medvékről, jelentősen megnőtt azok száma, akik meg akarják kóstolni a húsukat” – mondta a 71 éves Koji Suzuki, aki maga is vadász, emellett éttermet üzemeltet a dombos fekvésű Csicsibu városában, a Szaitama prefektúrában, Japán középső részén. Az étteremben nemcsak medvét, hanem szarvast és vaddisznót is kínálnak a vendégeknek, ám a tulajdonos elmondása szerint a medvék iránti tiszteletből „jobb, ha az állat húsa egy ilyen étteremben hasznosul, mintha egyszerűen elásnák”. Elárulta azt is: a vendégek érdeklődése akkora a medvehús iránt, hogy olykor nem is tudják az igényeket kiszolgálni. Forgalmuk jelentősen nőtt a medvehús iránti érdeklődésnek köszönhetően, de azt nem árulták el, mekkora mértékben.
A Japan Today az AFP-vel közös riportja szerint a hatóságok abban bíznak, hogy a fél tonnát is elérő, és az embert is képes lefutni tudó állatok kilövésével sikerül csökkenteni a fenyegetést Japán északi térségeiben. Az idei pénzügyi évben eddig 13 halálesetet regisztráltak, ami kétszerese az eddigi negatív rekordnak, pedig még négy hónap hátravan a tavasszal záruló pénzügyi évből.
A kutatók szerint a válságot több tényező együttes hatása okozza:
- a medvepopuláció gyors növekedése,
- valamint a gyenge makktermés, amely arra kényszeríti az állatokat, hogy lakott területeken keressenek táplálékot.
A kormány ezért
katonai egységeket vezényelt ki logisztikai támogatásra a csapdázási és vadászati műveletekhez, míg a rohamrendőrséget is felhatalmazta a medvék kilövésére.
Az idei pénzügyi év első felében elejtett állatok száma már most meghaladta a 2023–2024-es teljes évben kilőtt 9 100 példányt.
A vidéki közösségek bevételeit növelheti a medvehús
Bár korántsem hétköznapi étel, a medvehús fogyasztása hosszú múltra tekint vissza Japán hegyvidéki falvaiban. A kormány abban reménykedik, hogy a hús értékesítése bevételi forrássá válhat a vidéki közösségek számára.
„Fontos, hogy a vadállomány problémát jelentő részéből valami pozitívat hozzunk létre” – közölte a mezőgazdasági minisztérium a hónap elején.
A helyi önkormányzatok 18,4 milliárd jennek (kb. 39 milliárd forint) megfelelő támogatásban részesülnek a medvepopuláció szabályozására és a fenntartható fogyasztás ösztönzésére.
Egyes éttermeknek viszont nincs is szükségük arra, hogy győzködjék vezetőiket, mivel meglátták a medvehúsban rejlő üzleti leherőséget. Például egy vidéki étterem tulajdonosa elmondta, hogy már december elejére teljesen kifogyott az étterem a medvehúsból, amit egyébként 2021 óta étlapon tartanak, de népszerűsége különösen idén, influenszerek hatására nőtt meg.
Felvétel a medvehúst felszolgáló, Csicsibu városában működő étteremről:
Az északi Hokkaidó sziget legnagyobb városában, Szapporóban egy francia étteremben Fudzsimoto Kijoshi séf barnamedvéből készült hústekercseket pirít meg, majd vörösboros mártásban párolja tovább. A többfogásos menü – benne medvehúsból főzött consomméval – körülbelül 25 000 forintnak megfelelő jenbe kerül. A riport szerint a fine dining étteremben fontosnak tartják a helyi alapanyagokat, és úgy tapasztalják, hogy egyre többen szeretnék az azokból készült ételeket, így a medveshúst tartalmazókat megkóstolni.
A barnamedvék kizárólag Hokkaidón élnek, ahol számuk három évtized alatt megduplázódott, és 2023-ra meghaladta a 11 500 példányt. A japán fekete medvék ezzel szemben az ország nagy részén elterjedtek.
A kormány tavaly felvette a medvéket a szabályozott állományú fajok listájára, visszavonva azt a védelmet, amely korábban hozzájárult a populáció fellendüléséhez. Hokkaidó tervei szerint a következő tíz évben évente 1 200 medvét ejtenének el.
Mindeközben a medvehús jelentős része továbbra is kárba vész, részben az államilag engedélyezett feldolgozóüzemek hiánya miatt.
Japán-szerte 826 vadhúsfeldolgozó üzem működik, ám az északi, legsúlyosabban érintett prefektúrákban csak néhány található.
Egyes éttermek már szállodákkal is együttműködésre léptek azért, hogy a populáció szabályozása érdekében kilőtt medvék húsa ne vesszen kárba. A szállodák ugyanis szintén turisztikai vonzerőt látnak a medvehús kínálatában. Ráadásul egy olyan időszakban, amikor – erről az Origo is beszámolt – a japán beutazó turizmus rekordokat ér el, s már a nemzeti parkokba is luxusüdülőket építenének.
A medvehús fogyasztása persze nem kizárólag Japán kulináris sajátosság. Miként megírtuk, Romániában szintén jelentősen nő a medvepopuláció, az egyedekkel való találkozás pedig éppúgy veszélyes, mint Japánban. A kilőtt medvék húsát szintén éttermek hasznosítják, például medveburgerek formájában.