Még hogy lejövünk a kőolajról: gigantikus kőolajvezeték építése kapott zöld utat

Miként az Origo a közelmúltban ebben az összeállításában bemutatta, a világ legnagyobb kőolaj- és földgázvezetékei gazdasági, ellátásbiztonsági, geopolitikai szempontból egyaránt jelentősek. Ezek közé néhány év múlva akár Alaszka új földgázvezetéke is csatlakozhat – cikkünket arról itt találja –, s akár az is lehet, hogy évek múlva Kanadában is átadnak egy új, gigantikus kőolajvezetéket. Az ottawai kormány ugyanis egy új olajvezeték megépítését mérlegeli, négy évvel azután, hogy egy korábban tervezett projektet környezetvédelmi és emberi jogi aggályok miatt leállítottak. A mostani kezdeményezés célpontja elsősorban az olajban gazdag Alberta tartomány áll, miközben környezetvédők és őslakos közösségek attól tartanak, hogy a beruházás súlyos következményekkel járhat a természeti környezetre és a helyi lakosságra nézve. Összefoglaljuk, mi lehet a leendő kőolajvezeték jelentősége, melynek segítségével nem is akárhova, Ázsiába szállítanák a fekete aranyat Kanadából.
Olajvezeték: az exportkitettség csökkentése a cél, ez jól jöhet Délkelet-Ázsiának
A tervek jelentős irányváltást jeleznek Kanada eddigi energiapolitikájában, amely az elmúlt években egyre inkább a dekarbonizációra és a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentésére összpontosított. Most viszont új irányba állhat a hatalmas ország ebben a kérdésben. Az Oilprice összefoglalójában felidézi, hogy novemberben Mark Carney miniszterelnök keretmegállapodást írt alá, amely kormányzati oldalról lényegében zöld jelzést adott egy új, nagy jelentőségá olajvezeték megépítésének. A tervezett infrastruktúra az alberta-i olajhomokból (szénhidrogénekkel telített homokkő) kitermelt nyersolajat juttatná el exportpiacokra, miközben a tartomány olajipara bizonyos környezetvédelmi előírások alól is mentességet kapna.
A lépés része annak a stratégiának, amelynek célja Kanada kőolaj-kereskedelmi függőségének mérséklése az Egyesült Államoktól. Carney szerint az amerikai vámintézkedések sebezhetőbbé tették az országot, ezért a kormány azt tűzte ki célul, hogy a következő tíz évben megduplázza a nem amerikai irányú exportot.
Jelenleg az Egyesült Államok vásárolja fel a kanadai nyersolaj több mint 90 százalékát.
„A megállapodás középpontjában az áll, hogy legyen egy Ázsiába irányuló olajvezeték, amely [gazdasági értelemben – szerk.] erősebbé és ellenállóbbá teszi Kanadát” – fogalmazott a miniszterelnök. Alberta kormányfője, Danielle Smith szerint a döntés a tartomány számára a „sötét idők” végét jelenti. A tartományi vezetés azt várja a fejlesztés megvalósulásától, hogy az bevételhez, kapcsolódó új fejlesztések megvalósulásához juttattja Albertát, ezek összességükben pedig elősegítik a gazdaság bővülését.
Az óriási olajipari infrastruktúra áttételes jelentősége okán nem pusztán az ázsiai piacokhoz való hozzáférést könnyítené meg Kanada számára (Ázsia egy része szakításban van az orosz olajjal, így a piacok egy részének értékes lehetőséget jelenthet majd a kanadai olaj vásárlása), hanem akár évtizedekre is meghatározhat bizonyos gazdaságfejlesztési irányokat. Az sem meglepő, hogy a projekt megvalósítása éles vitákat váltott ki.
Kanada üvegházhatású kibocsátásának közel egyharmada az olaj- és gáziparból származik, ezen belül az olajhomok-kitermelés különösen jelentős szennyezéssel jár.
Az olajvezetékre vonatkozó javaslatot ezért a liberális kormány több tagja is bírálta, és ellenállás tapasztalható Alberta szomszédos tartományában, Brit Columbiában is. Ez a tartomány elsősorban természeti adottságai miatt kedvelt turisztikai célpont, de itt található az ország egyetlen borvidéke is.
Az új olajvezeték finanszírozása kizárólag a magánszektor feladata lenne, ám eddig egyetlen vállalat sem vállalta a beruházást. Bár Alberta hatalmas készletekkel rendelkezik, a tartomány nehéz nyersolaja sok finomító száméra nehezen feldolgozható, ami visszafogja a befektetői érdeklődést. Ennek ellenére Alberta kormánya 10 millió dollárt különített el egy részletes projektjavaslat kidolgozására. A vezeték pontos nyomvonala még nem ismert, de várhatóan Brit Columbia északi partvidékén haladna, ahonnan tengeri úton juthatna el az ázsiai piacokra.
Tartályhajók és őslakos ellenállás
A tervek szerint az olajvezeték napi legalább 1 millió hordó nyersolaj szállítására lenne alkalmas.
A befektetések ösztönzése érdekében a szövetségi kormány gyorsítaná az engedélyezési eljárásokat, és akár fel is oldhatná a Brit Columbia északi partvidékén 2019 óta érvényben lévő tartályhajó-tilalmat.
Ez utóbbi azonban komoly ellenállásba ütközik. A tilalmat eredetileg
- a veszélyes időjárási körülmények,
- a hajózási kockázatok, és
- a sérülékeny tengeri ökoszisztémák védelme érdekében vezették be.
A feloldás lebegtetése után több őslakos közösség vezetője jelezte: a tilalom feloldása számukra elfogadhatatlan. Brit Columbia miniszterelnöke, David Eby szintén kijelentette, hogy olyan projekt, amely a tilalom megszüntetését igényli, nem valósulhat meg.
Mindeközben a kanadai közvélemény is megosztott.
Egy friss felmérés szerint a lakosság többsége támogatja egy új olajvezeték megépítését, és szűk többség a tartályhajó-tilalom feloldását is elfogadhatónak tartaná. A támogatók szerint a gazdasági bizonytalanság és a munkahelyek védelme egyre nagyobb súllyal esik latba a projekt kapcsán mint a környezetvédelmi aggályok.
A vita tehát továbbra is nyitott: miközben Alberta és az olajipar lehetőséget lát a projektben, környezetvédők és őslakos közösségek komoly kockázatokra figyelmeztetnek. A végső kérdés az marad, hogy akad-e olyan magánbefektető, amely hajlandó lesz finanszírozni Kanada legújabb olajvezeték-tervét.
Az arany mellé jöhet a kőolaj is
Nem a kőolaj az egyetlen, mellyel Kanada gazdasági értelemben is jelentős tartalékkal rendelkezik. Miként az Origón arról több alkalommal írtunk, más, az ipar számára fontos ásványkincsek is bőséggel fordulnak elő földjében. Többet között aranyból is jelentős mennyiséggel bír, s mivel a nemesfém világpiaca évek óta bővül, több nagyvállalat lépéseket tesz a kitermelés felfuttatására.