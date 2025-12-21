Még hogy lejövünk a kőolajról: gigantikus kőolajvezeték építése kapott zöld utat

Miként az Origo a közelmúltban ebben az összeállításában bemutatta, a világ legnagyobb kőolaj- és földgázvezetékei gazdasági, ellátásbiztonsági, geopolitikai szempontból egyaránt jelentősek. Ezek közé néhány év múlva akár Alaszka új földgázvezetéke is csatlakozhat – cikkünket arról itt találja –, s akár az is lehet, hogy évek múlva Kanadában is átadnak egy új, gigantikus kőolajvezetéket. Az ottawai kormány ugyanis egy új olajvezeték megépítését mérlegeli, négy évvel azután, hogy egy korábban tervezett projektet környezetvédelmi és emberi jogi aggályok miatt leállítottak. A mostani kezdeményezés célpontja elsősorban az olajban gazdag Alberta tartomány áll, miközben környezetvédők és őslakos közösségek attól tartanak, hogy a beruházás súlyos következményekkel járhat a természeti környezetre és a helyi lakosságra nézve. Összefoglaljuk, mi lehet a leendő kőolajvezeték jelentősége, melynek segítségével nem is akárhova, Ázsiába szállítanák a fekete aranyat Kanadából.

Kanada új kőolajvezeték építésének adott zöld utat, amivel az ázsiai piacok ellátása válhat könnyebbé (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Olajvezeték: az exportkitettség csökkentése a cél, ez jól jöhet Délkelet-Ázsiának

A tervek jelentős irányváltást jeleznek Kanada eddigi energiapolitikájában, amely az elmúlt években egyre inkább a dekarbonizációra és a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentésére összpontosított. Most viszont új irányba állhat a hatalmas ország ebben a kérdésben. Az Oilprice összefoglalójában felidézi, hogy novemberben Mark Carney miniszterelnök keretmegállapodást írt alá, amely kormányzati oldalról lényegében zöld jelzést adott egy új, nagy jelentőségá olajvezeték megépítésének. A tervezett infrastruktúra az alberta-i olajhomokból (szénhidrogénekkel telített homokkő) kitermelt nyersolajat juttatná el exportpiacokra, miközben a tartomány olajipara bizonyos környezetvédelmi előírások alól is mentességet kapna.

A lépés része annak a stratégiának, amelynek célja Kanada kőolaj-kereskedelmi függőségének mérséklése az Egyesült Államoktól. Carney szerint az amerikai vámintézkedések sebezhetőbbé tették az országot, ezért a kormány azt tűzte ki célul, hogy a következő tíz évben megduplázza a nem amerikai irányú exportot.

Jelenleg az Egyesült Államok vásárolja fel a kanadai nyersolaj több mint 90 százalékát.

„A megállapodás középpontjában az áll, hogy legyen egy Ázsiába irányuló olajvezeték, amely [gazdasági értelemben – szerk.] erősebbé és ellenállóbbá teszi Kanadát” – fogalmazott a miniszterelnök. Alberta kormányfője, Danielle Smith szerint a döntés a tartomány számára a „sötét idők” végét jelenti. A tartományi vezetés azt várja a fejlesztés megvalósulásától, hogy az bevételhez, kapcsolódó új fejlesztések megvalósulásához juttattja Albertát, ezek összességükben pedig elősegítik a gazdaság bővülését.