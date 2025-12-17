Újabb orosz diszkontlánc robbanthat nagyot – mutatjuk, mit lehet eddig tudni!

A Mere néven ismert orosz hátterű ultradiszkontlánc hosszas várakozás után nemrég megnyitotta első magyarországi üzletét Budapesten Basket Plus néven, az üzlettel kapcsolatos tapasztalatokról, a termékek árairól az Origo beszámolóját ide kattintva érheti el. S miközben a Basket Plus jövőre további üzleteket nyithat a magyar piacon is, a szomszédos Szerbiában már jelen lévő diszkontlánc mellé egy újabb orosz diszkont érkezhet a Fix Price Csoport döntésének köszönhetően.

A Mere után a Fix Price is beléphet a szerbiai piacra (a képen egy boltjuk bejárata)

Fotó: Fix Price / bne

Ezeket lehet tudni a Mere szintén orosz versenytársáról

Az ESM az Interfax értesülései alapján arról ír, hogy a Fix Price várhatóan már 2026 elején üzletet nyit Szerbiában, ezzel indítva régiós terjeszkedését. Emlékezetes, bár ebből önmagában következtetés nem adódik: a Mere is Szerbiában jelent meg korábban, majd utána lépett be a magyar piacra.

A Fix Price első szerbiai boltjának helyszínét (vagy azok helyszínét) egyelőre nem jelentették be, a vállalat állítólag már létrehozta az országban a regionális terjeszkedést koordináló irodáját és felállította az azt végrehajtó csapatát.

A vállalat jelentős kiskereskedelmi láncnak számít, összesen 7 700 üzlettel bír globálisan, összesen 1,66 millió m2 kiskereskedelmi területtel.

A 2007-ben alapított vállalat elsődleges piaca jelenleg is Oroszország, de globális terjeszkedésük most már gyorsabb, mint a hazai. Jelen vannak Georgiában, Kazahsztánban, Fehéroroszországban, Üzbegisztánban is. 2023-ban léptek piacra Mongóliában. Koncepciója inkább a Lidl, Aldi és más diszkontláncokéhoz áll közelebb, azaz alacsony árakra vonatkozó ígéreteik mellett kevésbé „fapados” megoldásokat alkalmaznak, mint a vállaltan spártai Mere / Basket Plus.

A Goldman Sachs 2020-ban szerzett részesedést a vállalatban, ugyanebben az évben a cég bevétele 2,6 milliárd dollárt (kb. 880 milliárd forint) ért el. Üzleteik között egyre nagyobb számban találni franchise-rendszerben működő boltokat.

2024-es jelentésük szerint 2024-ben 284,9 milliárd rubel bevételt értek el (kb. 1165 milliárd forint), ez közel 25 milliárddal több, mint a megelőző évben.