Ennél jobbkor nem is lehetne: megnyílik az ország első Mere boltja

Most már biztosnak tekinthető: hosszú előkészítés és vásárlói várakozás után megnyílik az első magyarországi Mere üzlet. A Mere nálunk a más országokban már bevezetett Basket Plusz Diszkont néven indul a boltláncok versenyében. A nyitás dátuma: december 3-a, azaz most.
Budapesten, a XVIII. kerületi Besence utcában található az ország első Mere üzlete. A raktáráruház megnyitását a Mindmegette portálnak telefonon megerősítették. A fapados berendezésű, ugyanakkor brutálisan olcsó fogyasztói árakat ígérő Mere üzlet hosszas várakozás után nyílik meg, így ha egyelőre egyetlen bolttal is, de az orosz alapítású ultradiszkont-láncnak Magyarországon is lehetősége nyílik kivenni a részét a karácsonyi kiskereskedelmi forgalomból.

Árucikkek raklapon egy Mere áruházban (illusztráció)
Árucikkek raklapon egy Mere áruházban (illusztráció)
Fotó: Wikipedia Commons

Épp most nyílik az első magyarországi Mere

Az orosz hátterű diszkontlánc magyarországi piacra lépésével az Origón is több alkalommal foglalkoztunk. Az nemrég ismertté vált az Országos Kereskedelmi Nyilvántartás (OKNYIR) adatai alapján, hogy a TS Retail Kft. mint bejelentő, egy 570 m2-es alapterületű üzletet létesítene a Besence utcában. Beszámoltunk arról is, hogy az elérhető törzsadatok szerint a bolt várhatóan a hét minden napján, 9 és 21 óra között lesz nyitva.

A Mere magyarországi megjelenésének elsődleges hatása a fogyasztói oldalon várhatóan az árverseny élesedése lesz, az első néhány hét, illetve hónap tapasztalatai alapján már lehetőség nyílik értékelni a „Mere-hatást”, figyelembe véve, hogy egyelőre egyetlen bolt megnyitásáról van szó (noha a cég vélhetően már aktívan keresi a további üzletek lehetséges helyszíneit).

Amennyiben a bolt függetlenül attól, milyen néven nyílik meg nálunk tartja a más piacokon már megismert koncepciót, akkor arra lehet számítani, hogy viszonylag szűkebb szortimenttel, ugyanakkor nagyon alacsony árakon kínálja majd a főként alapvető élelmiszerekből, alkoholos termékekből, háztartási árucikkekből álló választékát a vásárlóknak. Emellett számítani lehet arra is, hogy az üzletben (és az esetleges további üzletekben) a vásárlók találkozhatnak majd más üzletláncoknál megismert szezonális akciókkal.

A bolt nyitvatartása a Mindmegette által szemlézett információk szerint 9-től 21 óráig tart majd.

 

