Ennél jobbkor nem is lehetne: megnyílik az ország első Mere boltja

Budapesten, a XVIII. kerületi Besence utcában található az ország első Mere üzlete. A raktáráruház megnyitását a Mindmegette portálnak telefonon megerősítették. A fapados berendezésű, ugyanakkor brutálisan olcsó fogyasztói árakat ígérő Mere üzlet hosszas várakozás után nyílik meg, így ha egyelőre egyetlen bolttal is, de az orosz alapítású ultradiszkont-láncnak Magyarországon is lehetősége nyílik kivenni a részét a karácsonyi kiskereskedelmi forgalomból.

Árucikkek raklapon egy Mere áruházban (illusztráció)

Fotó: Wikipedia Commons

Az orosz hátterű diszkontlánc magyarországi piacra lépésével az Origón is több alkalommal foglalkoztunk. Az nemrég ismertté vált az Országos Kereskedelmi Nyilvántartás (OKNYIR) adatai alapján, hogy a TS Retail Kft. mint bejelentő, egy 570 m2-es alapterületű üzletet létesítene a Besence utcában. Beszámoltunk arról is, hogy az elérhető törzsadatok szerint a bolt várhatóan a hét minden napján, 9 és 21 óra között lesz nyitva.

A Mere magyarországi megjelenésének elsődleges hatása a fogyasztói oldalon várhatóan az árverseny élesedése lesz, az első néhány hét, illetve hónap tapasztalatai alapján már lehetőség nyílik értékelni a „Mere-hatást”, figyelembe véve, hogy egyelőre egyetlen bolt megnyitásáról van szó (noha a cég vélhetően már aktívan keresi a további üzletek lehetséges helyszíneit).

Amennyiben a bolt – függetlenül attól, milyen néven nyílik meg nálunk – tartja a más piacokon már megismert koncepciót, akkor arra lehet számítani, hogy viszonylag szűkebb szortimenttel, ugyanakkor nagyon alacsony árakon kínálja majd a főként alapvető élelmiszerekből, alkoholos termékekből, háztartási árucikkekből álló választékát a vásárlóknak. Emellett számítani lehet arra is, hogy az üzletben (és az esetleges további üzletekben) a vásárlók találkozhatnak majd más üzletláncoknál megismert szezonális akciókkal.

