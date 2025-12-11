Dollármilliárdokból épül a jövő: miért lett hirtelen India a Big Tech kedvence?

Hírlevél
A Big Tech cégek megduplázzák milliárdos befektetéseiket Indiában, mivel az országnak bőséges erőforrásai vannak adatközpontok építésére, nagy és potens digitális felhasználói köre van, valamint piaci lehetőségei is adottak. Friss hír, hogy kevesebb mint 24 óra leforgása alatt a Microsoft és az Amazon több mint 50 milliárd dollárnyi beruházást jelentett be India felhő- és mesterséges intelligencia infrastruktúrájába, míg az Intel hétfőn közölte, hogy chipeket fog gyártani az országban, hogy kihasználja a növekvő személyi számítógép-keresletet és az AI gyors terjedését.
Miközben India lemarad az Egyesült Államok és Kína mögött a natív mesterséges intelligencia alapmodell kidolgozásáért folytatott versenyben, és hiányzik egy nagy hazai mesterséges intelligencia infrastruktúra-vállalata, az informatikai szektorban meglévő szakértelmét ki akarja használni mesterséges intelligencia alkalmazások vállalati szintű létrehozására és telepítésére, ami hatalmas lehetőséget kínál a nagy technológiai vállalatoknak is ‒ írja a cnbc.com.

A mesterséges intelligencia akkor is megbízhatóan felállítja egy genetikai betegség diagnózisát, ha ez az első és egyetlen eset a világon.
A Big Tech cégek India felé fordultak a mesterséges intelligencia-fejlesztéseket célzó beruházásaikkal. / Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC

Előkelő helyen India az mesterséges intelligencia-fejlesztés globális rangsorában

Egyetlen vállalat sem képes hatékonyan használni a mesterséges intelligenciát egyetlen modell vagy számítástechnikai eszköz meglétével, ugyanis alkalmazási réteget is kidolgozó vállalatokra, valamint nagyszámú tehetséges szakemberre van szükség a telepítésükhöz – mondta S. Krishnan, az indiai elektronikai és információtechnológiai minisztérium titkára a CNBC-nek.

A Stanford Egyetem kutatásában Indiát a mesterséges intelligencia lendületét tekintve a globális rangsorban az első négy ország közé sorolja az Egyesült Államokkal, Kínával és az Egyesült Királysággal együtt. A GitHub fejlesztői közösség Indiát az élre rangsorolta, hiszen a szubkontinensnyi ország 24 százalékos globális részesedést tudhat magáénak a szektorban.

Ugyanakkor Krishnan rámutatott arra is, hogy India lehetősége inkább az „alkalmazások fejlesztésében” rejlik, amelyeket a mesterséges intelligencia alapú vállalatok bevételeinek növelésére fognak használni.

A Big Tech számolatlanul önti a pénzt a szubkontinensnyi országra

Kedden a Microsoft bejelentette, hogy 17,5 milliárd dolláros beruházást hajt végre az országban négy évre elosztva, amelynek célja a hiperskálázható infrastruktúra bővítése, a mesterséges intelligencia beágyazása a nemzeti platformokba és a munkaerő felkészültségének javítása.

„Egy ilyen mértékű beruházás költségelőnyt biztosít a Microsoftnak a sok GPU-t használó adatközpontokban, miközben az Azure-t India mesterséges intelligencia alapú munkaterheléseinek előnyben részesített platformjává teszi, valamint elmélyíti az összhangot a kormány mesterséges intelligencia alapú nyilvános infrastruktúra fejlesztésével”. Erről már Tarun Pathak, a Counterpoint Research kutatási igazgatója beszélt.

Közben az Amazon szerdán bejelentette, hogy több mint 35 milliárd dolláros befektetést tervez az országban, a már befektetett 40 milliárd dolláron felül.

Az elmúlt hónapokban olyan mesterséges intelligencia és technológiai nagyvállalatok, mint az OpenAI, a Google és a Perplexity, ingyenesen kínálták eszközeiket millióknak Indiában, a Google pedig megerősítette azt a tervét is, hogy 15 milliárd dollárt fektet be egy új dél-indiai mesterséges intelligencia központ adatközpont-kapacitásának kiépítésébe. Ennek kapcsán megírtuk, hogy az amerikai óriásvállalat a beruházást a következő öt évben tervezi megvalósítani, és a Google legnagyobb Egyesült Államokon kívüli mesterséges intelligencia központja lesz a világon. A Visakhapatnam városában megvalósuló beruházás része az indiai Andhra Pradesh állam által kitűzött hosszabb távú célnak, mely szerint 2029-re 6 gigawattnyi adatközpont-kapacitást fejlesztetnének ki. 

Minden feltétel adott Indiában a nagymérvű technológiai fejlesztésekhez

„India hatalmas digitális felhasználói bázissal, gyorsan növekvő felhő- és mesterséges intelligencia iránti kereslettel, valamint egy olyan potens IT-ökoszisztémával rendelkezik, amely nagymértékben képes mesterséges intelligenciát építeni és felhasználni, így az ország több egy felhasználói piacnál, az inkább egy alapvető mérnöki és telepítési központ” – mondta Pathak.

Indiának számos előnye van az adatközpontok építése terén. Az ázsiai-csendes-óceáni térségben olyan piacok, mint 

  • Japán, 
  • Ausztrália, 
  • Kína és 
  • Szingapúr, 

már kiforrottnak számítanak. Szingapúr, ugyan a régió egyik legrégebbi adatközpont-központja, de a földterület-elérhetőségi problémák miatt korlátozott hellyel rendelkezik nagy méretű adatközpontok telepítésére.

Indiában bőséges a tér nagyszabású adatközpont-fejlesztésekhez. Az európai adatközpont-központokhoz képest az indiai energiaköltségek viszonylag alacsonyak. India növekvő megújulóenergia-kapacitásával párosulva – amely kritikus fontosságú az energiaigényes adatközpontok számára – a megtérülés is biztosítottnak tűnik.

Miért jobb a GPU?

Korábban írtunk róla, hogy a mesterséges intelligencia algoritmusai, különösen a mélytanulási modellek, masszívan párhuzamos számításokat igényelnek. Egy CPU 8–16 magja helyett egy modern GPU több ezer feldolgozó egységet tartalmaz, amelyek egyidejűleg képesek végrehajtani a neurális hálók számításait. A vállalati oldalon ez azt jelenti, hogy a hagyományos szerverparkok nem elegendőek: új, dedikált MI-klasztereket kell építeni, ahol az adatfeldolgozás, a modelltréning és a valós idejű következtetés elkülönül, de összehangoltan működik. A nagyvállalatok – köztük a technológiai óriások és pénzügyi szektor szereplői – már az úgynevezett heterogén számítási architektúrák felé mozdultak el. Itt a CPU, GPU és az AI-gyorsítók közösen dolgoznak, az adatforgalmat pedig szoftveres rétegek optimalizálják.

Kulcskérdés az energiahatékonyság

Az MI-infrastruktúra-bővítés egyik legnagyobb kihívása az energiafogyasztás. Egyetlen nagyméretű nyelvi modell betanítása több száz megawattórát igényelhet. Ezért ma már nem elég erősebb chipeket építeni – az energiamenedzsment és a hűtés legalább akkora hangsúlyt kap, mint a nyers teljesítmény. Az adatközpontokban a mesterséges intelligencia immár a saját erőforrásait is optimalizálja: prediktív algoritmusok figyelik a hőmérsékletet, a terhelést, és dinamikusan újraosztják a számítási kapacitást, hogy csökkentsék a fogyasztást és a CO₂-kibocsátást.

 

