Dollármilliárdokból épül a jövő: miért lett hirtelen India a Big Tech kedvence?

Miközben India lemarad az Egyesült Államok és Kína mögött a natív mesterséges intelligencia alapmodell kidolgozásáért folytatott versenyben, és hiányzik egy nagy hazai mesterséges intelligencia infrastruktúra-vállalata, az informatikai szektorban meglévő szakértelmét ki akarja használni mesterséges intelligencia alkalmazások vállalati szintű létrehozására és telepítésére, ami hatalmas lehetőséget kínál a nagy technológiai vállalatoknak is ‒ írja a cnbc.com.

A Big Tech cégek India felé fordultak a mesterséges intelligencia-fejlesztéseket célzó beruházásaikkal. / Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC

Előkelő helyen India az mesterséges intelligencia-fejlesztés globális rangsorában

Egyetlen vállalat sem képes hatékonyan használni a mesterséges intelligenciát egyetlen modell vagy számítástechnikai eszköz meglétével, ugyanis alkalmazási réteget is kidolgozó vállalatokra, valamint nagyszámú tehetséges szakemberre van szükség a telepítésükhöz – mondta S. Krishnan, az indiai elektronikai és információtechnológiai minisztérium titkára a CNBC-nek.

A Stanford Egyetem kutatásában Indiát a mesterséges intelligencia lendületét tekintve a globális rangsorban az első négy ország közé sorolja az Egyesült Államokkal, Kínával és az Egyesült Királysággal együtt. A GitHub fejlesztői közösség Indiát az élre rangsorolta, hiszen a szubkontinensnyi ország 24 százalékos globális részesedést tudhat magáénak a szektorban.

Ugyanakkor Krishnan rámutatott arra is, hogy India lehetősége inkább az „alkalmazások fejlesztésében” rejlik, amelyeket a mesterséges intelligencia alapú vállalatok bevételeinek növelésére fognak használni.

A Big Tech számolatlanul önti a pénzt a szubkontinensnyi országra

Kedden a Microsoft bejelentette, hogy 17,5 milliárd dolláros beruházást hajt végre az országban négy évre elosztva, amelynek célja a hiperskálázható infrastruktúra bővítése, a mesterséges intelligencia beágyazása a nemzeti platformokba és a munkaerő felkészültségének javítása.

„Egy ilyen mértékű beruházás költségelőnyt biztosít a Microsoftnak a sok GPU-t használó adatközpontokban, miközben az Azure-t India mesterséges intelligencia alapú munkaterheléseinek előnyben részesített platformjává teszi, valamint elmélyíti az összhangot a kormány mesterséges intelligencia alapú nyilvános infrastruktúra fejlesztésével”. Erről már Tarun Pathak, a Counterpoint Research kutatási igazgatója beszélt.

Közben az Amazon szerdán bejelentette, hogy több mint 35 milliárd dolláros befektetést tervez az országban, a már befektetett 40 milliárd dolláron felül.

Az elmúlt hónapokban olyan mesterséges intelligencia és technológiai nagyvállalatok, mint az OpenAI, a Google és a Perplexity, ingyenesen kínálták eszközeiket millióknak Indiában, a Google pedig megerősítette azt a tervét is, hogy 15 milliárd dollárt fektet be egy új dél-indiai mesterséges intelligencia központ adatközpont-kapacitásának kiépítésébe. Ennek kapcsán megírtuk, hogy az amerikai óriásvállalat a beruházást a következő öt évben tervezi megvalósítani, és a Google legnagyobb Egyesült Államokon kívüli mesterséges intelligencia központja lesz a világon. A Visakhapatnam városában megvalósuló beruházás része az indiai Andhra Pradesh állam által kitűzött hosszabb távú célnak, mely szerint 2029-re 6 gigawattnyi adatközpont-kapacitást fejlesztetnének ki.