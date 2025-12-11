Dollármilliárdokból épül a jövő: miért lett hirtelen India a Big Tech kedvence?

Miközben India lemarad az Egyesült Államok és Kína mögött a natív mesterséges intelligencia alapmodell kidolgozásáért folytatott versenyben, és hiányzik egy nagy hazai mesterséges intelligencia infrastruktúra-vállalata, az informatikai szektorban meglévő szakértelmét ki akarja használni mesterséges intelligencia alkalmazások vállalati szintű létrehozására és telepítésére, ami hatalmas lehetőséget kínál a nagy technológiai vállalatoknak is ‒ írja a cnbc.com.
Előkelő helyen India az mesterséges intelligencia-fejlesztés globális rangsorában
Egyetlen vállalat sem képes hatékonyan használni a mesterséges intelligenciát egyetlen modell vagy számítástechnikai eszköz meglétével, ugyanis alkalmazási réteget is kidolgozó vállalatokra, valamint nagyszámú tehetséges szakemberre van szükség a telepítésükhöz – mondta S. Krishnan, az indiai elektronikai és információtechnológiai minisztérium titkára a CNBC-nek.
A Stanford Egyetem kutatásában Indiát a mesterséges intelligencia lendületét tekintve a globális rangsorban az első négy ország közé sorolja az Egyesült Államokkal, Kínával és az Egyesült Királysággal együtt. A GitHub fejlesztői közösség Indiát az élre rangsorolta, hiszen a szubkontinensnyi ország 24 százalékos globális részesedést tudhat magáénak a szektorban.
Ugyanakkor Krishnan rámutatott arra is, hogy India lehetősége inkább az „alkalmazások fejlesztésében” rejlik, amelyeket a mesterséges intelligencia alapú vállalatok bevételeinek növelésére fognak használni.
A Big Tech számolatlanul önti a pénzt a szubkontinensnyi országra
Kedden a Microsoft bejelentette, hogy 17,5 milliárd dolláros beruházást hajt végre az országban négy évre elosztva, amelynek célja a hiperskálázható infrastruktúra bővítése, a mesterséges intelligencia beágyazása a nemzeti platformokba és a munkaerő felkészültségének javítása.
„Egy ilyen mértékű beruházás költségelőnyt biztosít a Microsoftnak a sok GPU-t használó adatközpontokban, miközben az Azure-t India mesterséges intelligencia alapú munkaterheléseinek előnyben részesített platformjává teszi, valamint elmélyíti az összhangot a kormány mesterséges intelligencia alapú nyilvános infrastruktúra fejlesztésével”. Erről már Tarun Pathak, a Counterpoint Research kutatási igazgatója beszélt.
Közben az Amazon szerdán bejelentette, hogy több mint 35 milliárd dolláros befektetést tervez az országban, a már befektetett 40 milliárd dolláron felül.
Az elmúlt hónapokban olyan mesterséges intelligencia és technológiai nagyvállalatok, mint az OpenAI, a Google és a Perplexity, ingyenesen kínálták eszközeiket millióknak Indiában, a Google pedig megerősítette azt a tervét is, hogy 15 milliárd dollárt fektet be egy új dél-indiai mesterséges intelligencia központ adatközpont-kapacitásának kiépítésébe. Ennek kapcsán megírtuk, hogy az amerikai óriásvállalat a beruházást a következő öt évben tervezi megvalósítani, és a Google legnagyobb Egyesült Államokon kívüli mesterséges intelligencia központja lesz a világon. A Visakhapatnam városában megvalósuló beruházás része az indiai Andhra Pradesh állam által kitűzött hosszabb távú célnak, mely szerint 2029-re 6 gigawattnyi adatközpont-kapacitást fejlesztetnének ki.
Minden feltétel adott Indiában a nagymérvű technológiai fejlesztésekhez
„India hatalmas digitális felhasználói bázissal, gyorsan növekvő felhő- és mesterséges intelligencia iránti kereslettel, valamint egy olyan potens IT-ökoszisztémával rendelkezik, amely nagymértékben képes mesterséges intelligenciát építeni és felhasználni, így az ország több egy felhasználói piacnál, az inkább egy alapvető mérnöki és telepítési központ” – mondta Pathak.
Indiának számos előnye van az adatközpontok építése terén. Az ázsiai-csendes-óceáni térségben olyan piacok, mint
- Japán,
- Ausztrália,
- Kína és
- Szingapúr,
már kiforrottnak számítanak. Szingapúr, ugyan a régió egyik legrégebbi adatközpont-központja, de a földterület-elérhetőségi problémák miatt korlátozott hellyel rendelkezik nagy méretű adatközpontok telepítésére.
Indiában bőséges a tér nagyszabású adatközpont-fejlesztésekhez. Az európai adatközpont-központokhoz képest az indiai energiaköltségek viszonylag alacsonyak. India növekvő megújulóenergia-kapacitásával párosulva – amely kritikus fontosságú az energiaigényes adatközpontok számára – a megtérülés is biztosítottnak tűnik.
Miért jobb a GPU?
Korábban írtunk róla, hogy a mesterséges intelligencia algoritmusai, különösen a mélytanulási modellek, masszívan párhuzamos számításokat igényelnek. Egy CPU 8–16 magja helyett egy modern GPU több ezer feldolgozó egységet tartalmaz, amelyek egyidejűleg képesek végrehajtani a neurális hálók számításait. A vállalati oldalon ez azt jelenti, hogy a hagyományos szerverparkok nem elegendőek: új, dedikált MI-klasztereket kell építeni, ahol az adatfeldolgozás, a modelltréning és a valós idejű következtetés elkülönül, de összehangoltan működik. A nagyvállalatok – köztük a technológiai óriások és pénzügyi szektor szereplői – már az úgynevezett heterogén számítási architektúrák felé mozdultak el. Itt a CPU, GPU és az AI-gyorsítók közösen dolgoznak, az adatforgalmat pedig szoftveres rétegek optimalizálják.
Kulcskérdés az energiahatékonyság
Az MI-infrastruktúra-bővítés egyik legnagyobb kihívása az energiafogyasztás. Egyetlen nagyméretű nyelvi modell betanítása több száz megawattórát igényelhet. Ezért ma már nem elég erősebb chipeket építeni – az energiamenedzsment és a hűtés legalább akkora hangsúlyt kap, mint a nyers teljesítmény. Az adatközpontokban a mesterséges intelligencia immár a saját erőforrásait is optimalizálja: prediktív algoritmusok figyelik a hőmérsékletet, a terhelést, és dinamikusan újraosztják a számítási kapacitást, hogy csökkentsék a fogyasztást és a CO₂-kibocsátást.