Vigyázat: veszélyes baktériummal fertőzött élelmiszereket hívnak vissza hazai üzletekből

A Metro a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi – írja az NKFH közleménye.

Fotó: NKFH

A Metro által visszahívott termékek az alábbiak:

Termék megnevezése: Metro Chef füstölt lazac 100g, minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomban lévő tétel

Termék megnevezése: Metro Chef füstölt lazac 500g, minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomban lévő tétel

Termék megnevezése: Aro füstölt lazac 200g, minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomban lévő tétel

Termék megnevezése: Aro füstölt lazac 1000g, minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomban lévő tétel

Termék megnevezése: Aro fagyasztott füstölt lazac 1 kg, minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomban lévő tétel

Termék megnevezése: Fokh. garnélarák olajban 200g, minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomban lévő tétel

Termék megnevezése: Füstölt tonhal filé 100g, minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomban lévő tétel, Gyártó: Ocean Fish S.R.L.

A lisztéria a Listeria monocytogenes nevű baktériumra utal, amelyet egy súlyos, élelmiszerekkel terjedő betegség, a liszteriózis okoz. A fertőzés leginkább a legyengült immunrendszerű embereket, a terhes nőket, az újszülötteket és az időseket veszélyezteti, és élelmiszereken, például felvágottakon vagy nem pasztőrözött tejtermékeken keresztül terjed.

Az áruházlánc és a fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy ha valaki vásárolt a fenti termékekből, ne fogyassza el.