Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Döbbenetes dolog derült ki Zelenszkij sorsáról

Durva

Ez mindenkit érint! Itt a Tisza teljes adócsomagja, brutális megszorítások jönnének

Metro

Vigyázat: veszélyes baktériummal fertőzött élelmiszereket hívnak vissza hazai üzletekből

24 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Metro Kereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott halászati termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékekben hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MetroNemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságbaktériumlisteria

A Metro a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi – írja az NKFH közleménye.

Metro, Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi HatóságNemzetiKereskedelmiésFogyasztóvédelmiHatóság
A Metro a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve halászati termékeket von ki a forgalomból
Fotó: NKFH

A Metro által visszahívott termékek az alábbiak:

  •  Termék megnevezése: Metro Chef füstölt lazac 100g, minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomban lévő tétel
  •  Termék megnevezése: Metro Chef füstölt lazac 500g, minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomban lévő tétel
  •  Termék megnevezése: Aro füstölt lazac 200g, minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomban lévő tétel
  •  Termék megnevezése: Aro füstölt lazac 1000g, minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomban lévő tétel
  •  Termék megnevezése: Aro fagyasztott füstölt lazac 1 kg, minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomban lévő tétel
  •  Termék megnevezése: Fokh. garnélarák olajban 200g, minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomban lévő tétel
  •  Termék megnevezése: Füstölt tonhal filé 100g, minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomban lévő tétel, Gyártó: Ocean Fish S.R.L.
image

A lisztéria a Listeria monocytogenes nevű baktériumra utal, amelyet egy súlyos, élelmiszerekkel terjedő betegség, a liszteriózis okoz. A fertőzés leginkább a legyengült immunrendszerű embereket, a terhes nőket, az újszülötteket és az időseket veszélyezteti, és élelmiszereken, például felvágottakon vagy nem pasztőrözött tejtermékeken keresztül terjed.

Az áruházlánc és a fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy ha valaki vásárolt a fenti termékekből, ne fogyassza el.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!