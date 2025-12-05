Súlyos aszály és állatbetegségek közepette álltak helyt idén a gazdák – itt vannak a friss adatok

A mezőgazdaság kibocsátása 2025-ben 4,4 ezer milliárd forint felett alakult, ez 6,2%-kal több az egy évvel korábbinál. A bővüléshez a teljes termelési árszínvonal 10, továbbá az állattenyésztés volumenének 2,5%-os emelkedése járult hozzá. Az agrárium termelési volumene 3,6, ezen belül a növénytermesztésé 8,7%-kal esett vissza – közölte a Központi Statisztikai Hivatal a mezőgazdaság idei előzetes adatait.

Az aszály ellenére is kiemelkedően teljesített idén a mezőgazdaság

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI/Czeglédi Zsolt

Az év során újra felbukkant állatbetegségek – pl. ragadós száj- és körömfájás, madárinfluenza –, a szemestakarmány drágulása és a piaci verseny ellentmondásosan alakította a termelést: a szarvasmarha- és a baromfitartás volumene enyhén mérséklődött, ezzel szemben a sertéstenyésztés, valamint az állati termék előállítás, mint pl. a tej, a tojás került az előtérbe. A vágósertés megnövekedett kínálati többlete a termelői ár hasonló arányú csökkenését eredményezte.

2025-ben az előző évhez képest az előzetes adatok szerint: