A Microsoft ledobta az atomot: olyan áremelkedés jön, amitől még a cégek haja is égnek áll

Komoly áremelésre készül a Microsoft. A lépés világszerte sokkolhatja a vállalati és kormányzati felhasználókat. A cég legfrissebb tájékoztatása szerint 2026. július 1-től jelentősen megváltoznak a Microsoft 365 előfizetések díjai. A lépés különösen fájdalmasan érinti majd a kisebb szereplőket.

A Microsoft irodaháza a kanadai Vancouverben

Fotó: Matthew Manuel / Unsplash

A Microsoft nem emel kesztyűs kézzel

A nyilvánosságra hozott adatok alapján a kisvállalkozások és az alapcsomagot (Basic) használó dolgozók költségei ugranak meg a leginkább. Nekik egészen elképesztő, 16,7 százalékos emeléssel kell számolniuk. Nem lélegezhetnek fel a Business Standard csomag előfizetői sem. Őket 12 százalékos drágulás sújtja majd. A nagyobb vállalatoknak szánt Enterprise E3 csomag ára 8,3 százalékkal emelkedik. Az E5 csomag esetében 5,3 százalékos növekedés várható.

A vállalat azzal indokolja a drasztikus lépést, hogy a mesterséges intelligencia (AI) funkciók bevezetése költséges. Ezeket a fejlesztéseket minden felhasználó számára elérhetővé teszik. A kritikusok szerint azonban másról van szó. A cég egyszerűen kihasználja a domináns piaci helyzetét.

Ez az áremelés nem egy elszigetelt eset. Egy tudatos folyamat része. A vállalat már 2025 júliusában is emelt az árakon a helyben telepített megoldásoknál. Később kivezette a nonprofit szervezeteknek szóló ingyenes ajánlatát is. Novemberben a mennyiségi kedvezményeket nyirbálták meg. Most a széles tömegeket érintő felhőszolgáltatás került sorra.

A stratégia mögött a részvényesek nyomása állhat. A legnagyobb cégek döntő többsége már a Microsoft ügyfele. A növekedési lehetőségek emiatt beszűkültek, a profitnövelés legegyszerűbb módja így a meglévő ügyfelek megsarcolása maradt.

A felhasználók gyakorlatilag tehetetlenek. Évtizedek alatt alakult ki az a helyzet, hogy a hatóságok és vállalkozások nagy része függ a cég termékeitől. Most az ügyfelek „csapdába estek”, az amerikai óriás így pedig könnyedén diktálhatja az árakat. Ha nem szeretnénk belemenni a Microsoft játékába az egyetlen út valószínűleg a váltás. Mára sokan használják a Google böngészőn keresztül elérhető ökoszisztémáját, ami a különböző eszközök ( Docs, Sheets, Gemini, stb.) közötti gyors kommunikáció miatt lehet ideális választás. Itt az alkalmazások alapvetően ingyenesek, fizetni csak akkor kell, ha több tárhelyre van szükségünk a felhőben, vagy ha például a Gemini egy fejlettebb változatát szeretnénk használni.