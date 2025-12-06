Ezt biztosan nem gondolta a Mikulásról – egy gépezetszerűen tökéletes vállalkozás ura lenne?

Hírlevél
A Mikulásról általában élő, pozitív vonásokkal felruházott kép mellett kevesen gondolnak abba bele, hogy a barátságos, joviális imázs mögött valójában egészen más jellemzőkkel leírható karakter rejtőzhet. Habár számító kapitalistának túlzás lenne nevezni a vén rengőszakállút, de egy megfelelően megválasztott fókuszpontból nézve a Mikulás valójában egy gazdasági esszencia, a vállalkozó és a vállalkozásszervezés mintafigurája. Egy korábbi cikkünket felidézve mutatjuk be, milyen állítások szólnak emellett!
Meghökkentőnek tűnhet a kijelentés, hogy Mikulás - amellett, hogy tevékenysége nyomán akár globális szénhiány is kialakulhat - akár a kapitalista vállalkozó prototípusa is lehet, de ne szaladjunk el mellette, mert érdemes azt közelebbről megvizsgálni. Főként a vén rengőszakállú gyakorlati ténykedését. Vidámság, ajándékok, örömteli gyermeki arcok (vagy a virgácstól kissé lelombozódtak) látható ott, ahol járt, de ha ezek mögé pillantunk, akkor láthatjuk: nincs tökéletesebb vállalkozás és tökéletesebb vállalkozó nála.

A Mikulás talán a világ legjobban működő vállalkozását építette fel, s ennek minden évben látni az eredményét (illusztráció)
A Mikulás talán a világ legjobban működő vállalkozását építette fel, s ennek minden évben látni az eredményét (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Mikulás: világmárkát épít, miközben segítői még sosem sztrájkoltak

Elsőként érdemes arra felhívni a figyelmet, hogy a Mikulás a szó legjobb értelmében tekintett világpolgár, globalista, miközben nemes elvek és fontos értékek képviselője, és a családok barátja. Tevékenységét úgy terjesztette ki a világ közel összes vidékére, hogy közben az iméntiekből semmit sem adott fel. Már valamikor réges-régen rájött arra, hogy otthona, az Északi-sark, csak igen korlátozott piacát jelenti a játékoknak.

Ezért úgy döntött, hogy vállalkozásának hosszú távú sikerét a nemzetközi piacokon alapozza meg, és az idő őt igazolta.

Hiszen működése nélkül ma már elképzelhetetlen lenne a globális gazdaság, és valószínűleg a játékgyártó vállalatok szektora is jóval kisebb és szerényebb lenne a mostaninál. Mindez fontos tanulság a kis országokban működő vállalatok számára: ha korlátozott a belföldi piac mérete, akkor érdemes lehet az exportban gondolkodni.

Másodszor, a legtöbb sikeres globális vállalkozásnál elengedhetetlen a jól ismert brand felépítése amellett, hogy fenntartható alapon kell szervezni az exporttevékenységet.

Ebben pedig a Mikulás kiválóan teljesít, mialatt a vállalati főhadiszállást megtartotta az Északi-sarkon. Más szavakkal fogalmazva: 

úgy sikerül menedzselnie egy világmárkát, hogy közben megőrzi azt gyökereinél, ezzel egyfajta erős helyi identitást biztosítva annak, amit ráadásul sikeresen integrált a márka arculatába. 

Ez szintén tanulságos lehet más feltörekvő vállalkozások számára.

Harmadszor, a Mikulás megvalósította a magas szintű emberi erőforrás gazdálkodást. Stabil, lojális munkaerővel és jó ipari kapcsolatokkal rendelkezik.

Valójában még soha nem volt sztrájk vagy leállás az Északi-sarkon a Mikulás gyárában.

A Mikulás munkatársai, kis segítői, lényegében egész karrierjüket a cégnél töltötték vagy töltik, ez afféle gondoskodó vállalatot feltételez. A dolgozók erős informális hálózatokat alakítottak ki maguk között, és tökéletesen tisztában vannak a társaság működésének minden apró csínyjával-bínyjával.

A vonatkozó kutatások pedig azt mutatják, hogy a hosszabb ideje lojálisan ugyanott dolgozók a legjobbak a vállalat számára, hiszen tapasztalataik és a munkatársak közötti közösségi hálózat eredményesebbé teheti a munkaszervezetet, mintha abban fiatalabb, egymást nem ismerő munkavállalók lennének. A bérek és a munkafeltételek kedvezők, valamint a kutatások szerint az exportáló vállalatoknál eleve magasabbak a jövedelmek, és stabilabb a munkahely is.

Rengeteg ügynök dolgozik a Mikulásnak világszerte

Ám ez még mindig nem a vége, mert az eddig felsorolt szempontok mellett vannak továbbiak is, melyek igazolják kiinduló állításunkat! Ezek között szerepel az, hogy a Mikulás tankönyvekbe illő példát szolgáltatva oldotta meg, hogy közvetítők segítségével gyűrje le az exportszínterek és a központ közötti távolságból fakadó logisztikai problémákat. 

Nyilvánvalóan még ő sem tud naprakész lenni valamennyi kurrens piaci információval kapcsolatban. Ezért helyi ügynököket bíz meg arra, hogy felmérje, mik a fogyasztók végső igényei a termékekkel kapcsolatban.

A Mikulás pontosan felméri az egyes piacokon a fogyasztói igényeket (illusztráció)
A Mikulás pontosan felméri az egyes piacokon a fogyasztói igényeket (illusztráció)
Fotó: Unsplash

A Mikulás legismertebb ügynökei között a következő személyek található, akik egyúttal a gyerekek családtagjainak legszűkebb körét képviselik:

  • a szülők, 
  • a nagyszülők, a
  • nagynénik és nagybácsik.

Szükség szerint pedig megbízható helyi partnereknek ad franchise-jogokat, annak érdekében, hogy minden, még a földrajzilag egészen távoli pontokon élő ügyfelek igényét is ki tudja elégíteni.

Következő bizonyítékként megemlíthető az is, hogy a Mikulás, mint minden sikeres exportőr, rendszeresen ellátogat a termékek felvevőpiacaira, és különös gondot fordít a piackutatásra.

Ennek időszaka szokatlanul hosszú, általában karácsony után kezdődik, és a következő Mikulás-napig tart. A kutatásnak pedig igen kifinomult a módszertana. Megtalálható abban a bevásárlóközpontok stratégiai újrapozícionálása éppúgy, ahogy később a szezonális időszakban jellemző Miklós-napi, illetve karácsonyi ünnepségeken, partikon való szelektív felbukkanás is. Mindez lehetővé tette számára, hogy termékeit a világ különböző országainak eltérő kultúráira adaptálja sikerrel.

A Mikulás emellett egyszerű és hatékony piacra lépési stratégiákat alkalmaz. 

A számára legjelentősebb éjszakán sem bonyolítja túl a dolgokat, és az ajtón át való bejutást általában meg sem kísérelve, kéményen keresztül érkezik az ügyfelekhez

Emellett a Mikulás jól reagál a piac egyértelmű jelzéseire, például az ablakba kitett téli bakancsokra, vagy a szobákban fellógatott óriási karácsonyi zoknikra.

A Mikulás pontosan tudja, hogy az ügyfelek elégedettségénél nincs fontosabb (illusztráció)
A Mikulás pontosan tudja, hogy az ügyfelek elégedettségénél nincs fontosabb (illusztráció)
Fotó: Pexels

Nem feledkezhetünk el arról sem, hogy sikeres exportőrként, a Mikulás rugalmas és innovatív. Figyelemmel kíséri a piaci folyamatok alakulását a fogyasztói ízlés és trendek szempontjából. 

Például a Mikulás az elsők között tudta, hogy a fajátékokon keresztül vezet az út a komolyabb műanyag játékok, majd az elektromos kütyük világába.

Ezért mindig rendelkezik a legújabb technológiai trendeknek megfelelő termékekkel. A kutatások szerint, az exportőrök körében nagyon jelentős az innováció, és a Mikulás is bebizonyította, hogy képes a megszokott korlátokon kívüli gondolkodásra.

Így amikor szembetalálkozott egy korábban nem használt természeti erőforrással, Rudolffal, a rénszarvassal, elérte azt, hogy ő álljon a többi rénszarvas élére a szánhúzásban, bármilyenek is az időjárási körülmények.

S végül, de nem utolsó sorban: a Mikulás a legfontosabb piaci időszakban erejét és munkatársai erejét sem kímélve dolgozik, hajt, beutazza a Földet, hogy ügyfelei igényét teljesítse. Ő egy olyan vállalkozó, aki tudja: az ügyfél elégedettségénél nincs fontosabb.

Ennek köszönhető az a korábban említett tény, hogy munkájára határozott igény van a világ számos országában, évről évre, sőt fel sem merül az, hogy más ellátó lépjen a piacon a helyére, hiába pályázik erre hosszú ideje a húsvéti nyúl.

 

