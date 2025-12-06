Ezt biztosan nem gondolta a Mikulásról – egy gépezetszerűen tökéletes vállalkozás ura lenne?

Meghökkentőnek tűnhet a kijelentés, hogy Mikulás - amellett, hogy tevékenysége nyomán akár globális szénhiány is kialakulhat - akár a kapitalista vállalkozó prototípusa is lehet, de ne szaladjunk el mellette, mert érdemes azt közelebbről megvizsgálni. Főként a vén rengőszakállú gyakorlati ténykedését. Vidámság, ajándékok, örömteli gyermeki arcok (vagy a virgácstól kissé lelombozódtak) látható ott, ahol járt, de ha ezek mögé pillantunk, akkor láthatjuk: nincs tökéletesebb vállalkozás és tökéletesebb vállalkozó nála.

A Mikulás talán a világ legjobban működő vállalkozását építette fel, s ennek minden évben látni az eredményét (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Mikulás: világmárkát épít, miközben segítői még sosem sztrájkoltak

Elsőként érdemes arra felhívni a figyelmet, hogy a Mikulás a szó legjobb értelmében tekintett világpolgár, globalista, miközben nemes elvek és fontos értékek képviselője, és a családok barátja. Tevékenységét úgy terjesztette ki a világ közel összes vidékére, hogy közben az iméntiekből semmit sem adott fel. Már valamikor réges-régen rájött arra, hogy otthona, az Északi-sark, csak igen korlátozott piacát jelenti a játékoknak.

Ezért úgy döntött, hogy vállalkozásának hosszú távú sikerét a nemzetközi piacokon alapozza meg, és az idő őt igazolta.

Hiszen működése nélkül ma már elképzelhetetlen lenne a globális gazdaság, és valószínűleg a játékgyártó vállalatok szektora is jóval kisebb és szerényebb lenne a mostaninál. Mindez fontos tanulság a kis országokban működő vállalatok számára: ha korlátozott a belföldi piac mérete, akkor érdemes lehet az exportban gondolkodni.

Másodszor, a legtöbb sikeres globális vállalkozásnál elengedhetetlen a jól ismert brand felépítése amellett, hogy fenntartható alapon kell szervezni az exporttevékenységet.

Ebben pedig a Mikulás kiválóan teljesít, mialatt a vállalati főhadiszállást megtartotta az Északi-sarkon. Más szavakkal fogalmazva:

úgy sikerül menedzselnie egy világmárkát, hogy közben megőrzi azt gyökereinél, ezzel egyfajta erős helyi identitást biztosítva annak, amit ráadásul sikeresen integrált a márka arculatába.

Ez szintén tanulságos lehet más feltörekvő vállalkozások számára.