Lakossági energiatároló-programot hirdetett meg a kormány összesen százmilliárd forint keretösszeggel. A kabinet január közepére írja ki a felhívást, február elején pedig a családok pályázhatnak. A terv szerint két és fél millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz lehet hozzájutni tíz kilowattórás energiatárolók beszerzéséhez.

Újabb könnyítés a napelemes háztartásoknak, az energiatároló többórányi szükséglet tárolását teszi lehetővé

Fotó: Jászai Csaba / Jászai Csaba

Az alaphír már ismert, az indoka és a háttere pedig a Magyar Nemzet cikkéből derül ki. A pályázat meglévő vagy új napelemhez kapcsolódó akkumulátor beszerzését támogatja.

A két és fél milliós elnyerhető forrással az akkumulátor és inverter mintegy 3,2 millió forintos árának nyolcvan százalékát vállalja át a kormány a családoktól.

Az elbírálás során előnyt élveznek az éves szaldó elszámolásból már kiesettek vagy a következő öt évben kiesők, ezután pedig ötezer alatti lélekszámú települések lakói.

A gyakorlatban ezek az energiatárolók 4-6 órára elegendő áram raktározását teszik lehetővé, az időtartam egyébként pont annyi és akkora, amivel a rendszerterhelési csúcsokat lehet csökkenteni. Az áramfogyasztást negyedórás periódusokban mérik, a legtöbb energiát pedig az esti órákban használjuk fel, nem véletlen, hogy a rendszerterhelési csúcsokat este nyolc körül mérik.

A cikkből kiderül az is, a támogatási rendszer inkább a hálózattal együttműködő, részben önellátó háztartásokat kívánja ösztönözni, nem pedig a teljes leválást. A pályázati feltételek ugyanis hálózati csatlakozást feltételeznek, és nem a kizárólag szigetüzemű, elszeparált, hálózatra nem kapcsolódó rendszereket támogatják. Most nem a visszatáplálás a cél, hanem a „felesleg" raktározása, hogy az a háztartás használhassa fel, amelyik a napelemekkel „megtermelte". A mennyiséget illetően számolni kell még azzal is, hogy a megújuló energiaforrások időjárásfüggőek.