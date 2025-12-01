Újabb 50 százalékos akció a magyar üzletláncnál, de rejtélyesebb, mint a múltkori

Akciókat ajánl az üzletközpont látogatóinak figyelmébe a Köki Terminálban található Miniso üzletlánc. Mint az Origo megírta: féláras, egyúttal bolti készlet kiárusítását jelentő akciót Miniso üzletnél akkor lehetett látni, amikor a közelmúltban a vállalat bejelentette egy másik bevásárlóközpontban, a Duna Plazában működő üzletük bezárását.

Újra akciózik a Miniso, amely nyáron egyik üzletének bezárása miatt hirdetett kiárusítást (illusztráció)

Forrás: Unsplash

Egyértelmű a Miniso-akció ténye, de ez nem kiárusítás

Miként az alábbi friss, november utolsó napján készült képpel az Origo olvasója arra a figyelmet felhívta, 30-50 százalékos mértékű akciót kínál egyes termékeire a Köki Terminálban működő Misino-üzlet:

Akciókat hirdetett a Miniso a Köki Terminálban

Fotó: Origo / olvasói fotó

Csakhogy ez az üzlet tudomásunk szerint nem áll bezárás előtt, így az akció vélhetően nem a bolti készletek kiárusítását jelenti.

Ehelyett igen valószínű, hogy a magyar kiskereskedelemben gyakran egész novemberre, illetve december elejére is jellemző Black Friday időszaka miatt hirdetett jelentős árkedvezményeket a Misino. Ezt erősíti az is, hogy a cég TikTok-csatornáján ezt népszerűsítő tartalmak jelentek meg a korábbi napokban. A Köki Terminál emellett ún. kuponnapokat hirdetett, melyekkel az abban részt vevő kereskedők által nyújtott kedvezményeket tovább lehet növelni (ennek érvényességét azonban érdemes ellenőrizni, mielőtt vásárolni indulnánk).

A honlapján szereplő tájékoztatás szerint a Miniso mára már 100 országban illetve régióban van jelen.

A márkanév alatt globálisan közel 7 200 üzlet működik, ebből mintegy 4 250 egység Kínában.

Az első magyarországi üzletük – amely egyben a legnagyobb is Európán belül – 2019. július 6-án nyitott meg Budapesten, az Árkád Bevásárlóközpont aluljáró szintjén. Jelenleg közel tucatnyi boltot működtetnek Magyarországon.