Olyat mutatott a Mikulás, ami a karácsonyi eladásokra is hatással lesz

Idén a Mikulás előtti napokban nagyobb forgalmat bonyolítottak le a hazai kiskereskedők, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) ezért optimistán várja a karácsonyi forgalom adatait. Az elmúlt két hétben beindult a karácsonyi forgalom erősödése.

Az MNKSZ főtitkára szerint továbbra is élesen elkülönülnek az online rendelések és a személyes vásárlások. / Fotó: Unsplash / Joshua Rawson-Harris

MNKSZ: A minél közvetlenebb marketingtevékenység generálja a jó forgalmat

Nagyon erősen koncentrálódik a piac – húzta alá Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára az InfoRádióban, hozzátéve: azok a kereskedők tudják a legjobb forgalmat bonyolítani, akik minél személyesebben tudják megszólítani a vásárlót, hiszen a minél közvetlenebb marketingtevékenység generálja a jó forgalmat.

Nagyon érdekes, hogy idén a Mikulás-szezon erősebb volt, mint a korábbi esztendőkben.

Bízunk abban, hogy a karácsonyi vásárlás is fogja tudni azokat a számokat hozni, ahogy a kereskedők tervezik, és ahogy a vásárlóknak is a legjobb legyen

– emelte ki.

Az MNKSZ főtitkára szerint továbbra is élesen elkülönülnek az online rendelések és a személyes vásárlások. A nem élelmiszerkereskedőknél nagyon alacsony volt az áremelkedés, és a karácsonyi időszak nagyon jó számokat hozhat számukra. Az online térben általában

előre gondolkodnak a vásárlók,

és a kiszállítás bizonytalansága miatt kevésbé szokták az utolsó hétre hagyni az online megrendeléseket,

ezért a két utolsó hétben a fizikai boltokban sokkal erősebb a forgalom

– közölte Neubauer Katalin, hozzátéve: ilyenkor élményt vagy élménykupont is előszeretettel ajándékoznak, és egyre népszerűbbek az ajándékkártyák is, amikor később levásárolják konkrét termékre. Azt gondoljuk, hogy ez nagyon kedvező irány – mondta a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára, megjegyezve: az utóbbi években egyébként elmaradtak azok a karácsony utáni rohamok, amikor rengeteg ajándékot vitték vissza az elégedetlen családtagok, barátok.