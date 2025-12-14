Hírlevél
Újabb mobilfizetési lehetőség, lenyomta az Otthon Start az albérletárakat

51 perce
Olvasási idő: 6 perc
Újabb helyen elérhető a qvik mobilfizetés, jó hírt közölt a NAV, jön a 14. havi nyugdíj. Heti összefoglaló
A Praktiker országos hálózatában bevezeti a qvik mobilfizetést. A vásárlók így mostantól még több lehetőség közül választhatnak, ha gyorsan, kényelmesen, bankkártya nélkül szeretnék rendezni a vásárlást. A magyar tulajdonú barkácslánc december elejétől fokozatosan vezeti be áruházaiban a qvik szolgáltatást, amely december 11-től mind a 23 üzletében elérhető. A bevezetést bejelentő eseményen a Magyar Nemzeti Bank, jegybank támogatta a fizetési megoldás kialakítását.

mobilfizetés, Bevezeti a qvik fizetési megoldást a magyar Praktiker, megtartották az erről szóló tájékoztatót
Bevezeti a qvik mobilfizetési megoldást a magyar Praktiker
Fotó: Praktiker

Az OTP Csoporthoz tartozó 

  • SimplePay Zrt. országos kereskedői elfogadói hálózatával és sokéves tapasztalatával jelentősen hozzájárul a qvik elfogadói hálózat gyors terjedéséhez;

a kasszarendszerek integrációját biztosító Laurel Kft. pedig stabil technológiai hátteret kínál ahhoz, hogy a qvik fizetések a fizikai vásárlások során is zökkenőmentesen működjenek.


Jó hírt közölt a NAV – ezt önnek is tudnia kell!

Több lépcsőben emelkedik az alanyi adómentesség éves bevételi korlátja. A jelenlegi 18 millió forintos felső határ 2026-ban 20 millió, 2027-ben 22 millió, 2028-ban pedig 24 millió forintra nő. A mentességet újonnan választóknak december 31-ig kell nyilatkozniuk, legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA).

Döntött a parlament a 14. havi nyugdíjról

Döntött a parlament a 14. havi nyugdíj bevezetéséről. Az újabb plusz juttatást a 13. havi nyugdíjhoz hasonló ütemezéssel vezetik be, azaz a következő években egy heti juttatással növelik az időskorúak ellátását. Mindeközben a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomag egyik szerzője máris arról beszél, hogy „tiszta őrület” az intézkedés, amelyet szerinte „öt percen belül el fognak venni”.

A tervezettnél gyorsabban halad a paksi atomerőmű bővítése

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter keddi közlése szerint a tervezettnél gyorsabban halad a paksi atomerőmű bővítése, így már 

a jövő héten megindulhat az első beton öntését közvetlenül megelőző műszaki feladatok végrehajtása.

 A Paks II. projekt Facebook-oldalán közzétettek egy videót, melyben bemutatják, hogyan készül a szerelőbeton az 5. blokk munkagödrében. A betonozási munkákat a TITAN-2 vállalat végzi a magyar tulajdonú Bayer Construct Zrt. bevonásával.

Bombaként robbant az Otthon Start: így hatott az albérletárakra

Zsinórban már a harmadik hónapban csökkennek az albérletárak országosan és Budapesten is. A covid járvány előtt és után sem láttunk ilyen időtávú albérlet-árkorrekciót. Érdekes továbbá, hogy az Otthon Start Program miatt jelentősen csökkent az albérletpiaci kereslet, a kínálat pedig folyamatosan nő – ez pedig a további árcsökkenést vetíti előre. Az albérletpiaci drágulás kifulladásához a kereslet és a kínálat idei változása is hozzájárult. A kereslet gyengülése és kínálat bővülése együttesen javította a bérlők helyzetét az év második felében, ezért látványos az áremelkedés lassulása éves összevetésben is.

 

