Újabb mobilfizetési lehetőség, lenyomta az Otthon Start az albérletárakat

A Praktiker országos hálózatában bevezeti a qvik mobilfizetést. A vásárlók így mostantól még több lehetőség közül választhatnak, ha gyorsan, kényelmesen, bankkártya nélkül szeretnék rendezni a vásárlást. A magyar tulajdonú barkácslánc december elejétől fokozatosan vezeti be áruházaiban a qvik szolgáltatást, amely december 11-től mind a 23 üzletében elérhető. A bevezetést bejelentő eseményen a Magyar Nemzeti Bank, jegybank támogatta a fizetési megoldás kialakítását.

Bevezeti a qvik mobilfizetési megoldást a magyar Praktiker

Fotó: Praktiker

Az OTP Csoporthoz tartozó

SimplePay Zrt. országos kereskedői elfogadói hálózatával és sokéves tapasztalatával jelentősen hozzájárul a qvik elfogadói hálózat gyors terjedéséhez;

a kasszarendszerek integrációját biztosító Laurel Kft. pedig stabil technológiai hátteret kínál ahhoz, hogy a qvik fizetések a fizikai vásárlások során is zökkenőmentesen működjenek.



Jó hírt közölt a NAV – ezt önnek is tudnia kell!

Több lépcsőben emelkedik az alanyi adómentesség éves bevételi korlátja. A jelenlegi 18 millió forintos felső határ 2026-ban 20 millió, 2027-ben 22 millió, 2028-ban pedig 24 millió forintra nő. A mentességet újonnan választóknak december 31-ig kell nyilatkozniuk, legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA).

Döntött a parlament a 14. havi nyugdíjról

Döntött a parlament a 14. havi nyugdíj bevezetéséről. Az újabb plusz juttatást a 13. havi nyugdíjhoz hasonló ütemezéssel vezetik be, azaz a következő években egy heti juttatással növelik az időskorúak ellátását. Mindeközben a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomag egyik szerzője máris arról beszél, hogy „tiszta őrület” az intézkedés, amelyet szerinte „öt percen belül el fognak venni”.

A tervezettnél gyorsabban halad a paksi atomerőmű bővítése

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter keddi közlése szerint a tervezettnél gyorsabban halad a paksi atomerőmű bővítése, így már

a jövő héten megindulhat az első beton öntését közvetlenül megelőző műszaki feladatok végrehajtása.

A Paks II. projekt Facebook-oldalán közzétettek egy videót, melyben bemutatják, hogyan készül a szerelőbeton az 5. blokk munkagödrében. A betonozási munkákat a TITAN-2 vállalat végzi a magyar tulajdonú Bayer Construct Zrt. bevonásával.