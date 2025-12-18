Itt a MOL bejelentése a finomítói tűzről, fontos dátumot közöltek, ez nem csak a magyarokat érinti

Tájékoztatást tett közzé a MOL a Budapesti Értéktőzsde honlapján arról, hogy mi okozta a Dunai Finomítóban történt tüzet, és azt is közölték, hogy várhatóan mikor fejeződnek be a helyreállítási munkálatok. A termelés teljes kapacitással ezt követően állhat helyre.
MOL: 2026 harmadik negyedévére készülhet el a javítás
Az októberben történt tűzeset kezdeti kárfelmérése alapján, amely a Dunai Finomító AV3 nyersolaj desztilláló egységét érintette, a tüzet műszaki meghibásodás és egy szivattyú ebből következő szerkezeti sérülése és szétrepedése okozta. A belső vizsgálat szerint súlyos gondatlanság, szándékos károkozás vagy egyéb külső hatás kizárható a lehetséges kiváltó okok közül.
A MOL arra számít, hogy a javítási munkálatok befejeződnek 2026 harmadik negyedéve során, és a Dunai Finomító ezt követően visszaáll a teljes kapacitásra.
A MOL rendelkezik biztosítással az ilyen eseményekre, amely kiterjed mind műszaki károkra, mind pedig a kiesett nyereségre. A kárfelmérési folyamat zajlik.
A Dunai Finomítóban kieső termelés mérséklése érdekében a MOL növelte a félkész alapanyagok feldolgozását. Ennek eredményeként a MOL átlagosan körülbelül 30 százalékos termeléskiesést prognosztizál a felújítás időtartama alatt, ami időszakonként eltérő lehet.
Az ellátás biztosítása és saját piacainak üzemanyag-ellátásának garantálása érdekében a MOL fokozza a termékek átvitelét a Pozsonyi Finomítóból, valamint növeli a régió többi szereplőjétől történő termékvásárlást. Mivel a károk felmérése még folyamatban van, és a mérnöki, beszerzési és kivitelezési munkák ütemezése nagyrészt csak a legelső szakértői becsléseken alapul, a javítási munkálatokra előirányzott időtartam változhat – jelzi a vállalat.
Regionális szinten is fontos, mikor kapcsolják vissza a tornyot
„Eredetileg fél-egy évre becsültük a javítás időigényét, így a MOL első értékelése összhangban van ezzel” – írják az Erste olajipari elemzői kommentárjukban. A kapacitáskihasználtság 30 százalékos csökkentése jobb, mint a cég eredeti becslése, amely szerint a Dunai Finomító kapacitáskihasználtsága mindössze 50-55 százalék körül alakul.
A Dunai Finomító termelésének, a kapacitás várható helyreállási idejének
- nem pusztán Magyarország számára, hanem
- régiós szinten is jelentősége van.
Elsődlegesen azért, mert a szerbiai energiapiaci helyzet miatt a MOL aktívan besegít a szerb üzemenyag-ellátásba (egyelőre ennek pontos mértéke nem ismert), mivel az amerikai szankciók következtében Szerbiai egyetlen finomítója már nem nyersolajat feldolgozni – az előzményekhez ezt az összeállításunkat ajánljuk az Origón.
Miként az Erste elemzői is felidézik: a szerb NIS a közelmúltban leállította a finomítói tevékenységet, mivel nem kap nyersolajat, ami megnehezíti a regionális ellátást a MOL-csoport számára.
Az elemzők ugynaakkor úgy vélik, hogy a MOL ki tudja elégíteni a fő piacainak üzemanyag-igényét.
Az pedig egy következő kérdés lehet, hogy a MOL átveheti-e a szerb NIS-ben az eladósorba került orosz tulajdonrészt. Mint egyes elemzések arra felhívják a figyelmet, ez komoly üzleti lehetőséget is jelenthet a vállalatnak.