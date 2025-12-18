Itt a MOL bejelentése a finomítói tűzről, fontos dátumot közöltek, ez nem csak a magyarokat érinti

Tájékoztatást tett közzé a MOL a Budapesti Értéktőzsde honlapján arról, hogy mi okozta a Dunai Finomítóban történt tüzet, és azt is közölték, hogy várhatóan mikor fejeződnek be a helyreállítási munkálatok. A termelés teljes kapacitással ezt követően állhat helyre.

Olajfáklya a MOL százhalombattai Dunai Finomítójában 2025. október 21-én, egy nappal a tűzeset után

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

MOL: 2026 harmadik negyedévére készülhet el a javítás

Az októberben történt tűzeset kezdeti kárfelmérése alapján, amely a Dunai Finomító AV3 nyersolaj desztilláló egységét érintette, a tüzet műszaki meghibásodás és egy szivattyú ebből következő szerkezeti sérülése és szétrepedése okozta. A belső vizsgálat szerint súlyos gondatlanság, szándékos károkozás vagy egyéb külső hatás kizárható a lehetséges kiváltó okok közül.

A MOL arra számít, hogy a javítási munkálatok befejeződnek 2026 harmadik negyedéve során, és a Dunai Finomító ezt követően visszaáll a teljes kapacitásra.

A MOL rendelkezik biztosítással az ilyen eseményekre, amely kiterjed mind műszaki károkra, mind pedig a kiesett nyereségre. A kárfelmérési folyamat zajlik.

A Dunai Finomítóban kieső termelés mérséklése érdekében a MOL növelte a félkész alapanyagok feldolgozását. Ennek eredményeként a MOL átlagosan körülbelül 30 százalékos termeléskiesést prognosztizál a felújítás időtartama alatt, ami időszakonként eltérő lehet.

Az ellátás biztosítása és saját piacainak üzemanyag-ellátásának garantálása érdekében a MOL fokozza a termékek átvitelét a Pozsonyi Finomítóból, valamint növeli a régió többi szereplőjétől történő termékvásárlást. Mivel a károk felmérése még folyamatban van, és a mérnöki, beszerzési és kivitelezési munkák ütemezése nagyrészt csak a legelső szakértői becsléseken alapul, a javítási munkálatokra előirányzott időtartam változhat – jelzi a vállalat.

Regionális szinten is fontos, mikor kapcsolják vissza a tornyot

„Eredetileg fél-egy évre becsültük a javítás időigényét, így a MOL első értékelése összhangban van ezzel” – írják az Erste olajipari elemzői kommentárjukban. A kapacitáskihasználtság 30 százalékos csökkentése jobb, mint a cég eredeti becslése, amely szerint a Dunai Finomító kapacitáskihasználtsága mindössze 50-55 százalék körül alakul.