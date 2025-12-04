Óriási olajbiznisz a küszöbön? A MOL a Lukoil fél világát megveheti

Az Egyesült Államok októberben kivetett szankciói a Lukoilra nézve megtették hatásukat: a vállalat bejelentette, hogy tevékenységének ellehetetlenülése miatt eladja külföldi eszközeit (ezek jellemzően nagyértékű olajipari infrastruktúrákat, például finomítókat jelentenek). A Reuters exkluzív értesülései szerint a Lukoil az Exxon Mobil és a Chevron olajipari óriásokkal is tárgyalásokat folytat az eladásokról, miközben közel-keleti befektetők is a színen vannak. Ezen szereplők mellé csatlakozhat a MOL. Az Egyesült Államok által adott határidő a vevő megtalálására december 13-a.

A MOL is bejelentkezhetett a Lukiol európai érdekeltségeire vagy azok egy részére (illusztráció)

Bevásárlást tarthat a MOL

A Lukoil bécsi székhelyű nemzetközi üzletága európai finomítókkal, kazahsztáni, üzbegisztáni, iraki és mexikói olajmezőkben részesedéssel, valamint világszerte több száz benzinkúttal rendelkezik. A hírügynökség értesülései szerint a MOL az európai finomítók és töltőállomás-hálózat iránt érdeklődik, ám hogy pontosan mely tételekről lehet szó, az egyelőre nem ismert.

Az egyik, a téma érzékenysége miatt névtelenséget kérő forrás szerint a MOL a kazahsztáni és azerbajdzsáni termelőeszközökben való részesedéseket is megvásárolná.

Az amerikai pénzügyminisztérium nem kívánt nyilatkozni az ügyben, és a MOL, továbbá a Fehér Ház sem reagált a témával kapcsolatos megkeresésre. Az egyik informátor szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök novemberi találkozóján a MOL lehetséges szerepvállalása is téma volt. Ez ezért lehet lényeges, mert miként az Origo megírta, Washington nemrég már visszautasított egy komoly vevőjelöltet, mert a Kreml „bábjának” tartja a svájci nyersanyagkereskedő Gunvort. Akkor egy 21 milliárd dolláros üzletről, pontosabban annak kútba eséséről szóltak a hírek.

A Lukoilt sújtó szankciók nehéz helyzetet teremtettek Romániában is, erről cikkünket itt találja.

A MOL nyújtott mentőövet Szerbiának, ahol a friss értesülések szerint az állami NIS egyensúlyoz a szakadék szélén. Bár megerősítés egyelőre erről sincs, de a NIS-ben lévő orosz részesedés kivásárlására más jelöltek mellett az elmúlt időszakban a MOL neve is többször felröppent.

Magyarország ugyanakkor mentességet kapott az orosz kőolajra kivetett amerikai szankciók alól.