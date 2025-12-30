Régóta várt bejelentést tett a Mol, rengeteg autóst érint

Régóta várt fejlesztést jelentett be a Mol, sok autós örülhet a Mol Move applikáció adta előnyöknek: január 5-től a Mol Move applikáción keresztül is lehet autópályamatricát váltani a magyar utakra.

Hamarosan a Mol Move applikáción keresztül is lehet autópályamatricát váltani a magyar utakra

Fotó: Shutterstock

A literenként 15 forintos üzemanyag-kedvezménykupon a vásárlástól számított 30 napig érvényes és minden Mol Move felhasználó számára egy alkalommal érvényesíthető, függetlenül attól, hogy milyen üzemanyagtípust választott és hány tranzakcióban vásárolt autópálya-matricát. A sikeres vásárlást követően a kedvezményes tankolásra feljogosító kupon automatikusan elérhetővé válik a felhasználó számára és Mol Move pontok is jóváírásra kerülnek, matricatípustól függően 25–60 pont. Akik pedig több vármegyei éves matricát vásárolnának, azok egy fizetéssel megtehetik ezt – derül ki a cég közleményéből.

Hogyan működik az autópálya-matrica vásárlás a Mol Move-ban?

Az autópálya-matrica megváltásához mindössze néhány lépés szükséges:

le kell tölteni a Mol Move mobilapplikációt a Google Play vagy az App Store áruházból,

el kell végezni a regisztrációt,

rögzíteni kell egy járművet, és kiválasztani a megfelelő matricatípust,

bankkártyával, vagy Apple Pay és Google Pay használatával kiegyenlíteni az összeget.

A Mol Move applikáció fejlesztése során kiemelt szempont volt a felhasználói adatok és a fizetési tranzakciók biztonsága. Az alkalmazás megbízható, ellenőrzött digitális környezetet biztosít a vásárlások lebonyolításához, a fizetéshez pedig Apple Pay-t és Google Pay-t is használhat a felhasználó.

Mi is az a Mol Move?

A Mol Move a Mol-csoport digitális hűség- és szolgáltatásplatformja, amely régiós szinten 8 országban működik, és már több mint 7 millió felhasználót számlál. Az alkalmazásban folyamatosan elérhetők szezonális és állandó kedvezmények, miközben a működés alapját a vásárlások után járó pontgyűjtés adja. A mennyiségi alapon felépített szintes rendszerben minél aktívabb egy felhasználó, annál több és értékesebb kedvezményhez juthat, az egyre bővülő digitális szolgáltatások – például az autópálya-matrica vásárlás – pedig tovább egyszerűsítik a mindennapi közlekedést.