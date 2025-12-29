Óriási üzletet üthet nyélbe rövidesen a Mol – ez sok mindent megváltoztatna

Vladimir Vasics, pénzügyi tanácsadó és bankár szerint egyre valószínűbb, hogy a Mol magyar olajipari vállalat meg fogja vásárolni a Naftna Industrija Srbije (NIS) szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonosi részesedést. Ez a tranzakció – ha megvalósul – nemcsak a NIS jövőjét formálhatja, hanem lényeges hatással lehet a régió import-ellátási biztonságára és a Mol pozíciójára is.

A MOL is nagy esélyes a Lukiol európai érdekeltségeinek vagy azok egy részének megvásárlására (illusztráció)

Fotó: Hans Lucas via AFP / Hans Lucas via AFP/Valeria Mongelli / Hans Lucas

A NIS helyzete és a Mol tárgyalások

Az amerikai szankciók miatt a NIS üzemanyag-ellátása és finomító-üzemeltetése komoly nehézségekbe ütközött. A szankciók következtében a horvátországi JANAF vezetéken keresztüli nyersolajszállítás megszűnt, ami miatt a pancsovai finomító – amely Szerbia egyetlen olajfinomítója – részben vagy teljesen leállt.

A NIS tulajdonosi struktúrája jelenleg így néz ki:

a Gazprom 11,3 %-kal,

a Gazprom Neft 44,9 %-kal,

a szerb állam 29,9 %-kal rendelkezik,

a fennmaradó rész kisrészvényeseké és alkalmazottaké.

Mindezek fényében a Gazprom és Gazprom Neft az orosz részesedés eladását fontolgatja, és a MOL neve mint potenciális vevő komolyan felmerült – részben azért, mert a NIS működési engedélyének megszerzése és a finomító újraindítása politikailag és gazdaságilag is kulcskérdés.

Vasics értékelése – „második legjobb megoldás”

Az N1-nek nyilatkozó Vladimir Vasics, rámutatott, hogy ideális esetben Szerbia maga vásárolná meg az orosz tulajdonrészt, ám ezt nehéz megoldani a korábbi kötelezettségek és piaci feltételek miatt. Így a MOL-lal való megállapodás „második legjobb megoldásnak” számít, amennyiben a magyar társaság tudja erősíteni a vállalat gazdasági helyzetét és új piacokat nyitni régiós szinten.

Az Origo több cikkben is foglalkozott a Mol-NIS témával az elmúlt hetekben, és ezek alapján a következő fontosabb pontok emelhetők ki:

A MOL neve már többször felmerült mint lehetséges vevő a NIS-ben lévő orosz érdekeltség átvételére, habár a vállalat hivatalosan piaci pletykának tekinti ezeket.

A MOL regionális terjeszkedés szempontjából érdeklődhet a NIS azon eszközei iránt, amelyek a finomítós, termelési és kiskereskedelmi hálózatot adják; ez megerősíthetné a MOL pozícióját a dél-kelet-európai piacon is.