Óriási üzletet üthet nyélbe rövidesen a Mol – ez sok mindent megváltoztatna

Vladimir Vasics, pénzügyi tanácsadó és bankár szerint egyre valószínűbb, hogy a Mol magyar olajipari vállalat meg fogja vásárolni a Naftna Industrija Srbije (NIS) szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonosi részesedést. Ez a tranzakció – ha megvalósul – nemcsak a NIS jövőjét formálhatja, hanem lényeges hatással lehet a régió import-ellátási biztonságára és a Mol pozíciójára is.
A NIS helyzete és a Mol tárgyalások
Az amerikai szankciók miatt a NIS üzemanyag-ellátása és finomító-üzemeltetése komoly nehézségekbe ütközött. A szankciók következtében a horvátországi JANAF vezetéken keresztüli nyersolajszállítás megszűnt, ami miatt a pancsovai finomító – amely Szerbia egyetlen olajfinomítója – részben vagy teljesen leállt.
A NIS tulajdonosi struktúrája jelenleg így néz ki:
- a Gazprom 11,3 %-kal,
- a Gazprom Neft 44,9 %-kal,
- a szerb állam 29,9 %-kal rendelkezik,
- a fennmaradó rész kisrészvényeseké és alkalmazottaké.
Mindezek fényében a Gazprom és Gazprom Neft az orosz részesedés eladását fontolgatja, és a MOL neve mint potenciális vevő komolyan felmerült – részben azért, mert a NIS működési engedélyének megszerzése és a finomító újraindítása politikailag és gazdaságilag is kulcskérdés.
Vasics értékelése – „második legjobb megoldás”
Az N1-nek nyilatkozó Vladimir Vasics, rámutatott, hogy ideális esetben Szerbia maga vásárolná meg az orosz tulajdonrészt, ám ezt nehéz megoldani a korábbi kötelezettségek és piaci feltételek miatt. Így a MOL-lal való megállapodás „második legjobb megoldásnak” számít, amennyiben a magyar társaság tudja erősíteni a vállalat gazdasági helyzetét és új piacokat nyitni régiós szinten.
Az Origo több cikkben is foglalkozott a Mol-NIS témával az elmúlt hetekben, és ezek alapján a következő fontosabb pontok emelhetők ki:
A MOL neve már többször felmerült mint lehetséges vevő a NIS-ben lévő orosz érdekeltség átvételére, habár a vállalat hivatalosan piaci pletykának tekinti ezeket.
A MOL regionális terjeszkedés szempontjából érdeklődhet a NIS azon eszközei iránt, amelyek a finomítós, termelési és kiskereskedelmi hálózatot adják; ez megerősíthetné a MOL pozícióját a dél-kelet-európai piacon is.
A szerb energiaellátás helyzete nagyon feszített, és a pancsovai finomító leállása komoly kihívást jelent, miközben megoldás egyelőre nincs.
A lehetséges tranzakció stratégiai kérdéseket vet fel nemcsak Szerbia, hanem Magyarország és a régió ellátásbiztonsága szempontjából is, hiszen a NIS-ből kieső erőforrásokat más forrásokból – például Magyarország irányába – kell pótolni.
Nem csak gazddasági, politikai kérdés is
A tárgyalásokban az amerikai OFAC (Office of Foreign Assets Control) szerepe is fontos: a szervezet engedélyezte a NIS számára, hogy 2026 márciusáig tárgyaljon az orosz tulajdonrész eladásáról, ám a működési engedély továbbra sem áll rendelkezésre, ami azt jelenti, hogy a vállalat jelenleg nem vásárolhat és nem dolgozhat fel nyersolajat.
Ez a helyzet politikailag is érzékeny, hiszen a szerb kormány és a magyar fél is támogatja a tárgyalásokat, és igyekszik megoldást találni a szankciók és a működési problémák rendezésére.
Vasics szerint a NIS helyzetének rendezése, a szankciók kezelése és a tulajdonosi arányok átalakítása lényeges hosszú távú hatással lehet a régiós energetikai stabilitásra – és a Mol szerepe ebben kulcsfontosságú lehet, ha valóban vásárlóként lép be a képbe.