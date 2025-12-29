Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meglepő részletek derültek ki a Trump–Zelenszkij találkozóról Floridában

Ezt látnia kell!

Kiderült, mely vércsoporttal élünk a legtovább

gazprom

Óriási üzletet üthet nyélbe rövidesen a Mol – ez sok mindent megváltoztatna

19 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre valószínűbb, hogy a magyar olajipari cég veszi meg az orosz tulajdonrészt a szerb NIS-ben. A szakértő szerint, ha a Mol vásárolja fel a Lukoil tulajdonrészét, úgy nemcsak a NIS jövőjét formálhatja, hanem lényeges hatással lehet a régió import-ellátási biztonságára
Link másolása
Vágólapra másolva!
gazpromNISLukoilSzerbiaMol

Vladimir Vasics, pénzügyi tanácsadó és bankár szerint egyre valószínűbb, hogy a Mol magyar olajipari vállalat meg fogja vásárolni a Naftna Industrija Srbije (NIS) szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonosi részesedést. Ez a tranzakció – ha megvalósul – nemcsak a NIS jövőjét formálhatja, hanem lényeges hatással lehet a régió import-ellátási biztonságára és a Mol pozíciójára is. 

A MOL is bejelentkezhetett a Lukiol európai érdekeltségeire vagy azok egy részére (illusztráció)
A MOL is nagy esélyes a Lukiol európai érdekeltségeinek vagy azok egy részének megvásárlására (illusztráció)
Fotó: Hans Lucas via AFP / Hans Lucas via AFP/Valeria Mongelli / Hans Lucas

A NIS helyzete és a Mol tárgyalások

Az amerikai szankciók miatt a NIS üzemanyag-ellátása és finomító-üzemeltetése komoly nehézségekbe ütközött. A szankciók következtében a horvátországi JANAF vezetéken keresztüli nyersolajszállítás megszűnt, ami miatt a pancsovai finomító – amely Szerbia egyetlen olajfinomítója – részben vagy teljesen leállt.

A NIS tulajdonosi struktúrája jelenleg így néz ki:

  • a Gazprom 11,3 %-kal,
  • a Gazprom Neft 44,9 %-kal,
  • a szerb állam 29,9 %-kal rendelkezik,
  • a fennmaradó rész kisrészvényeseké és alkalmazottaké.

Mindezek fényében a Gazprom és Gazprom Neft az orosz részesedés eladását fontolgatja, és a MOL neve mint potenciális vevő komolyan felmerült – részben azért, mert a NIS működési engedélyének megszerzése és a finomító újraindítása politikailag és gazdaságilag is kulcskérdés.

Vasics értékelése – „második legjobb megoldás”

Az N1-nek nyilatkozó Vladimir Vasics, rámutatott, hogy ideális esetben Szerbia maga vásárolná meg az orosz tulajdonrészt, ám ezt nehéz megoldani a korábbi kötelezettségek és piaci feltételek miatt. Így a MOL-lal való megállapodás „második legjobb megoldásnak” számít, amennyiben a magyar társaság tudja erősíteni a vállalat gazdasági helyzetét és új piacokat nyitni régiós szinten. 

Az Origo több cikkben is foglalkozott a Mol-NIS témával az elmúlt hetekben, és ezek alapján a következő fontosabb pontok emelhetők ki:

A MOL neve már többször felmerült mint lehetséges vevő a NIS-ben lévő orosz érdekeltség átvételére, habár a vállalat hivatalosan piaci pletykának tekinti ezeket. 

A MOL regionális terjeszkedés szempontjából érdeklődhet a NIS azon eszközei iránt, amelyek a finomítós, termelési és kiskereskedelmi hálózatot adják; ez megerősíthetné a MOL pozícióját a dél-kelet-európai piacon is.

A szerb energiaellátás helyzete nagyon feszített, és a pancsovai finomító leállása komoly kihívást jelent, miközben megoldás egyelőre nincs.

A lehetséges tranzakció stratégiai kérdéseket vet fel nemcsak Szerbia, hanem Magyarország és a régió ellátásbiztonsága szempontjából is, hiszen a NIS-ből kieső erőforrásokat más forrásokból – például Magyarország irányába – kell pótolni. 

Nem csak gazddasági, politikai kérdés is

A tárgyalásokban az amerikai OFAC (Office of Foreign Assets Control) szerepe is fontos: a szervezet engedélyezte a NIS számára, hogy 2026 márciusáig tárgyaljon az orosz tulajdonrész eladásáról, ám a működési engedély továbbra sem áll rendelkezésre, ami azt jelenti, hogy a vállalat jelenleg nem vásárolhat és nem dolgozhat fel nyersolajat. 

Ez a helyzet politikailag is érzékeny, hiszen a szerb kormány és a magyar fél is támogatja a tárgyalásokat, és igyekszik megoldást találni a szankciók és a működési problémák rendezésére.

Vasics szerint a NIS helyzetének rendezése, a szankciók kezelése és a tulajdonosi arányok átalakítása lényeges hosszú távú hatással lehet a régiós energetikai stabilitásra – és a Mol szerepe ebben kulcsfontosságú lehet, ha valóban vásárlóként lép be a képbe.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!