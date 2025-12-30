Szorul a hurok: leminősítették Budapestet, nagy bajban a magyar főváros!

A Moody's a Budapestre fenntartott adóskockázati osztályzatot az eddigi „Baa3"-ról egy fokozattal „Ba1"-re rontotta. A „Ba1" besorolás egy szinttel elmarad a befektetési ajánlású sáv alsó szélétől, vagyis a Budapestre eddig érvényben tartott „Baa3" minősítéstől.

Súlyos likviditási problémákra hívja fel a figyelmet a Moody's

A Moody's Ratings ezzel egy időben az eddigi „Baa3"-ról ugyancsak egy fokozattal „Ba1"-re minősítette vissza Budapest alapszintű adósminőség-értékelését (Baseline Credit Assessment, BCA). A hitelminősítő az új besorolásokat is további leminősítés lehetőségére utaló felülvizsgálat alá vette.

Budapest likviditási pozíciója aggályokat vet fel azzal kapcsolatban, hogy a városnak lesz-e kapacitása kötelezettségeinek maradéktalan törlesztésére az előírt december 31-i időpontig.

A Moody's szerint érdemben növelik a magyar főváros rövid távú adóskockázatát a transzferek időzítésével és beérkezésével kapcsolatos bizonytalanságok, valamint az a tény, hogy a likviditási helyzet nagyon gyenge a váratlan pénzáramlási kiesések fedezésére.

Mindehhez társul a szolidaritási hozzájárulás ügyében a főváros és a kormány között fennálló viszály, a politikai csatározások is hozzájárultak a kialakult helyzethez. A főváros és a kormány közötti feszült viszony, a szolidaritási adó körüli jogi viták és a költségvetési támogatások bizonytalansága mind-mind rontják a kiszámíthatóságot. A hitelminősítő megjegyzi: bár Karácsonyék azt ígérték, hogy „egyéb forrásokból” teremtik elő a pénzt, ha a kormány nem utal, részleteket erről nem árultak el.

A kormány rendkívüli támogatása lehet az egyetlen esély a csőd elkerülésére.

A hitelminősítő szerint Budapest likviditási helyzete romlott a 2021-2025 közötti időszakban, bár az alacsony likviditás az elmúlt három évben kezelhető volt a rutin működési tevékenység szempontjából.

A hitelminősítő nem zárja ki a további leminősítést sem

A nagyon gyenge likviditás és a folyósítások körüli bizonytalanságok aggályokat vetnek fel a főváros azonnali pénzügyi kötelezettségeinek teljesítési kapacitásával kapcsolatban – áll az elemzésben. A Moody's kiemeli ugyanakkor azt is, hogy a magyar főváros adósságterhe folyamatos ütemben csökken, és a működési szintű bevételekhez mérve tavaly már csak 35 százalék volt a 2021-ben mért 71 százalék helyett.

A Moody’s döntése vészcsengő minden budapesti számára: a főváros a szakadék szélén táncol

– húzza alá a Mandiner. A kérdés most már nem az, hogy ki a hibás, hanem az, hogy miből fognak fizetni – és kitől várhatnak mentőövet, ha beüt a krach. A hitelminősítő szerint ugyanis végső soron a kormány rendkívüli támogatása lehet az egyetlen esély a csőd elkerülésére. Ezzel kapcsolatban beszámoltunk arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök megbízásából Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arról tájékoztatta Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a kormány Budapest fizetésképtelensége esetén minden feltételt biztosít ahhoz, hogy a fővárosi közszolgáltatások zavartalanul működjenek, az érintett dolgozók pedig meg fogják kapni fizetésüket.