Itt az újabb vasúti beruházás: hatalmas karbantartó komplexumot hoznak létre

A GYSEV Zrt. 2024-ben sikeresen lefolytatott közbeszerzési pályázat eredményeként, a Magyar Állam garanciavállalása mellett, az Európai Beruházási Bankkal kötött hitelszerződés keretében történő finanszírozással 11 darab FLIRT típusú InterCity motorvonatot szerzett be. Ennek a műszaki hátterét teremti meg egy szombathelyi motorvonat karbantartó műhely, amelynek megtervezésére írták ki a mostani pályázatot.

A szombathelyi motorvonat karbantartó műhelyben szervizelik majd a GYSEV új InterCity vonatait

Fotó: GYSEV / Facebook

Motorvonat karbantartó műhely tervezése

A TED-ben megjelent dokumentáció szerint a létesítmény Szombathely város belterületén, Szombathely rendező pályaudvar és a Pálya utca közötti területen jön létre.

A beruházás során egy 5300 négyzetméter nettó alapterületű, 10 méter párkánymagasságú vasúti jármű karbantartó és szerelő hőszigetelt műhelycsarnok létesül, melyben kialakítanak egy körülbelül 400 négyzetméter nettó alapterületű, irodai rendeltetésű, hagyományos épületszerkezetű épületrészt, valamint összesen legalább 3500 vfm hosszú vasúti pályát építenek, az alábbi összefoglaló műszaki tartalommal:

három vágányos karbantartó és javító csarnok,

egy vágányos mosócsarnok (két épületrész: kegyeleti mosó és jármű mosó csarnok),

műhelyek, raktárak, irodák, szociális helyiségek.

A műhelycsarnoknak alkalmasnak kell lennie egyidejűleg legalább 3 darab 106 méter hosszú villamos motorvonat javítására.

A tervezett vágányhálózat 20 km/h-s sebességre és 225 kN tengelyterhelésre készül, UIC54 rendszerű, hézag nélküli felépítménnyel. A csarnokon belüli vágányok aknás és oldalaknás kialakítást kapnak.

A műhelyvágányokhoz – a vasúti jármű karbantartó és szerelő műhelycsarnok kizárásával – felsővezetéki rendszert építenek ki, és a rendező pályaudvar vágányhálózatának átalakítása miatt szükségesek felsővezetéki átalakítások.

A műhelycsarnok környezetének megvilágítását biztosító új térvilágítási hálózatot hoznak létre, a meglévő térvilágítást átalakítják. Mindezeken túl szükséges a távközlési létesítmények átalakítása és bővítése is.