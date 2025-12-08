Megszólalt a Magyar Posta a végső ünnepi határidőről

Hagyományosan a 47-51. hét közötti időszak a legforgalmasabb, ezen belül jellemzően kiemelkedik a karácsonyt megelőző 50. hét. Az MPL csomagautomaták népszerűségét jól mutatja, hogy idén közel 30 százalékkal több csomagot rendelnek MPL csomagautomatába. Novemberben pedig az MPL csomagautomatában megfordult csomagok száma meghaladta a tavaly decemberit, ezzel a Magyar Posta a valaha volt legtöbb csomagot kezelte csomagautomatáiban - tájékoztat a vállalat, egyúttal felhívva a figyelmet arra, meddig érdemes online rendelni, illetve csomagunkat feladni, hogy az karácsonyra biztosan megérkezzen.
MPL: 700 automata szolgálja ki az ünnepi forgalmat
A vállalat csomagautomata-hálózatának erősségei a karácsonyi időszakban mutatkoznak meg igazán: rugalmas, 24 órás átvételi lehetőséget biztosít, így mindenki a számára megfelelő időpontban veheti át a csomagját.
A Magyar Posta jelenleg 700 MPL csomagautomatával és több mint 3000 postaponttal (posták, MOL-benzinkutak, Coop üzletek és postapartnerek) áll azon ügyfelek rendelkezésére, akik ezt a megoldást választják.
Az MPL csomagautomaták további előnye, hogy a kézbesítők munkanapokon két alkalommal is felkeresik.
A vállalat arra hívja fel a figyelmet, hogy
- hazai webshopokból december 12-ig érdemes leadni a rendeléseket, valamint
- a december 19-ig belföldön postára adott csomagok érkezhetnek meg karácsonyig a címzettekhez.
Az ünnepi időszakban sem szabad megfeledkezni a biztonságról az online rendelések során. Kevesebb kockázattal jár, ha ismeretlen webshopból történő vásárlás esetén az előre utalás helyett inkább az utánvételes fizetést (árufizetést) választjuk.
Az ünnepi vásárlásnál is figyelni kell a biztonságra
Fontos, hogy minden esetben megbízható webáruházból rendeljünk. A megbízhatóságot alátámaszthatja például a honlapon feltüntetett webáruház adatok teljessége (cégnév, székhely, adószám, elérhetőség:), az utánvétes fizetés lehetősége vagy a könnyen elérhető ügyfélszolgálat.
A Magyar Postának a megrendelt csomagok tartalmáról nincs és nem is lehet információja, mindössze a kiszállítást végzi, így a kéretlen csomagok (ún. kamucsomagok) esetében is kizárólag a címzett képes és jogosult eldönteni, hogy valós-e a rendelés.
A valós rendelésről úgy bizonyosodhatunk meg legjobban, ha az online kapott megrendelés-azonosítókat nyomon követjük és átvételkor ez alapján is ellenőrizzük a csomagot – ajánlja az ügyfelek figyelmébe a vállalat. Ezért is javasoljuk, hogy a címzett valamennyi átvételre jogosult, helyettes átvevőnek is előre jelezze, ha csomagot vár és adja meg a megrendelés-azonosítóját is.
Az utóbbi néhány év e-kereskedelmi robbanásának nyertesei a futárcégek illetve a csomagküldést végző szolgáltatók voltak. Ezeknek a csomagküldő cégeknek a szolgáltatásait azonban nem csak a kereskedők, hanem a magánszemélyek is egyre gyakrabban veszik igénybe. Ebben az összeállításunkban a csomagküldők lakossági szolgáltatásait mutattuk be (egyes információk azóta változhattak).