Megszólalt a Magyar Posta a végső ünnepi határidőről

Hagyományosan a 47-51. hét közötti időszak a legforgalmasabb, ezen belül jellemzően kiemelkedik a karácsonyt megelőző 50. hét. Az MPL csomagautomaták népszerűségét jól mutatja, hogy idén közel 30 százalékkal több csomagot rendelnek MPL csomagautomatába. Novemberben pedig az MPL csomagautomatában megfordult csomagok száma meghaladta a tavaly decemberit, ezzel a Magyar Posta a valaha volt legtöbb csomagot kezelte csomagautomatáiban - tájékoztat a vállalat, egyúttal felhívva a figyelmet arra, meddig érdemes online rendelni, illetve csomagunkat feladni, hogy az karácsonyra biztosan megérkezzen.

A Magyar Posta az MPL hálózatára támaszkodva kezeli a karácsonyi csomagdömpinget, de a csomagokat időben érdemes feladni ahhoz, hogy a címzett időben megkapja (illusztráció)

Fotó: Magyar Posta

MPL: 700 automata szolgálja ki az ünnepi forgalmat

A vállalat csomagautomata-hálózatának erősségei a karácsonyi időszakban mutatkoznak meg igazán: rugalmas, 24 órás átvételi lehetőséget biztosít, így mindenki a számára megfelelő időpontban veheti át a csomagját.

A Magyar Posta jelenleg 700 MPL csomagautomatával és több mint 3000 postaponttal (posták, MOL-benzinkutak, Coop üzletek és postapartnerek) áll azon ügyfelek rendelkezésére, akik ezt a megoldást választják.

Az MPL csomagautomaták további előnye, hogy a kézbesítők munkanapokon két alkalommal is felkeresik.

A vállalat arra hívja fel a figyelmet, hogy

hazai webshopokból december 12-ig érdemes leadni a rendeléseket, valamint

a december 19-ig belföldön postára adott csomagok érkezhetnek meg karácsonyig a címzettekhez.

Az ünnepi időszakban sem szabad megfeledkezni a biztonságról az online rendelések során. Kevesebb kockázattal jár, ha ismeretlen webshopból történő vásárlás esetén az előre utalás helyett inkább az utánvételes fizetést (árufizetést) választjuk.

Az ünnepi vásárlásnál is figyelni kell a biztonságra

Fontos, hogy minden esetben megbízható webáruházból rendeljünk. A megbízhatóságot alátámaszthatja például a honlapon feltüntetett webáruház adatok teljessége (cégnév, székhely, adószám, elérhetőség:), az utánvétes fizetés lehetősége vagy a könnyen elérhető ügyfélszolgálat.

A Magyar Postának a megrendelt csomagok tartalmáról nincs és nem is lehet információja, mindössze a kiszállítást végzi, így a kéretlen csomagok (ún. kamucsomagok) esetében is kizárólag a címzett képes és jogosult eldönteni, hogy valós-e a rendelés.

A valós rendelésről úgy bizonyosodhatunk meg legjobban, ha az online kapott megrendelés-azonosítókat nyomon követjük és átvételkor ez alapján is ellenőrizzük a csomagot – ajánlja az ügyfelek figyelmébe a vállalat. Ezért is javasoljuk, hogy a címzett valamennyi átvételre jogosult, helyettes átvevőnek is előre jelezze, ha csomagot vár és adja meg a megrendelés-azonosítóját is.