Új energiaóriás jött létre, megérkezett az MVM-csoport nagyvállalata

Magyarország legnagyobb energia-nagykereskedőjeként kezdte meg működését az MVM ONEnergy Zrt. Az MVM-csoport ebbe a társaságba egyesítette a földgáz- és a villamosenergia-nagykereskedelmi tevékenységét. A megoldásra azért volt szükség, mert a villamosenergia- és földgáz-kereskedelem mindinkább összefonódik, a kereskedelmi döntések pedig csak akkor lehetnek igazán hatékonyak, ha egy egységes stratégia támogatja őket - írta a Magyar Nemzet.

A villamosenergia piacon az MVM-csoport legnagyobb paratnere Fotó: Kiss Dániel / MTI Fotószerkesztõség

Technikailag úgy oldotta me az MVM-csoport a vállalatfejlesztést, hogy MVM CEEnergy Zrt. földgáz-nagykereskedelmi tevékenysége november elsejével beolvadt az addigi villamosenergia-nagykereskedő MVM Partner Zrt.-be. Így MVM ONEnergy Zrt. néven működik tovább a társaság.

Az MVM-csoport céljai

A jelenlegi MVM CEEnergy Zrt. úgynevezett upstream (azaz kutatás és kitermelési) tevékenységei az eredeti céges keretekben maradnak, tehát maga a cég is folytatja a munkáját. Egyben az MVM ONEnergy egyszerre szolgálja ki – az MVM-csoport más tagvállalatának közreműködésével – a hazai egyetemes szolgáltatás keretében ellátott fogyasztókat, valamint közvetetten és közvetlenül számos nagyvállalati ügyfelet is, amelyek között a legnagyobb hazai ipari szereplők, közművek és közintézmények találhatók.

A létrejött társaság a hazai földgáz-nagykereskedelmi piacon 60 százalék körüli részesedéssel rendelkezik, és a vállalat által kereskedett villamos energia pedig az országos felhasználás közel 40 százalékát teszi ki.

Az összeolvadás lehetőséget nyit arra, hogy az energiapiac egyre összetettebb kihívásaira válaszul egy olyan, nemzetközi szinten is versenyképes szervezet jöjjön létre, amely hatékonyabban képes reagálni a piaci változásokra, illetve jobban ki tudja aknázni az új üzleti lehetőségeket.

Az integrációval a MVM-csoport célja egy olyan modern nagykereskedelmi szervezet létrehozása volt, amely a nyugat-európai mintákhoz hasonlóan képes egy központból irányítani a két kereskedelmi tevékenységet. Nyugat-európai példák szerint az egy cégben lévő, közös áram és gáz trading floor sokkal hatékonyabb működést szavatol. A vállalat mögött álló kereskedési volument jól érzékelteti, hogy a földgáz területén

2024-ben 153 TWh,

a villamosenergia-kereskedelemben pedig 244 TWh

mennyiség haladt át a két portfólión, ami európai léptékben is jelentősnek számít.