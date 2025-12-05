Szenzációs fejlemény az ezer megawattos ipari csodánál – bejelentést tettek Magyarország új nagyerőművéről

Aláírták az MVM Tisza Erőmű Kft. (MVM Tisza) tiszaújvárosi telephelyén megvalósuló Tisza Kombinált Ciklusú Gázturbinás Erőmű (CCGT) beruházás finanszírozásához kapcsolódó, hosszú lejáratú szindikált hitelszerződést – adott tájékoztatást az MVM Csoport. A beruházás célja egy 1000 megawatt teljesítménykategóriájú, két blokkból álló, részben hidrogén tüzelésére alkalmas, magas hatásfokú és alacsony széndioxid-intenzitású erőmű megépítése. A tiszaújvárosi létesítmény a növekvő hazai áramigények kiszolgálását, további megújuló kapacitások rendszerbe illesztését támogatja. Az új alaperőmű az importkitettségek csökkentésével erősíti az energiaszuverenitást, és hozzájárul az energiaátmenethez is.

A hitelszerződés aláírásáról készült fotón (b-j): Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója; Antonio Genna, a SACE Custom Business Solution Division directora; Veronika Spanarova, a Citibank Magyarországi fióktelepének vezérigazgatója; Alessandra Pasqui, az Intesa ECA Unit managere; Daniela Mohtadi, az ING Group managing directora; Fazekas László, az MVM Csoport gazdasági vezérigazgató-helyettese

Fotó: Bende Tamas

MVM: fontos mérföldkőhöz érkezett Magyarország energetikai rendszerének fejlesztése

Hosszú idő után épül új nagyerőmű Magyarországon. Miként az Origo korábban kormányzati bejelentések nyomán arról beszámolt, az új létesítmény Magyarország energiabiztonságát és a térség gazdasági erősödését egyaránt szolgálja majd, mindeközben a korszerű technológia miatt a működése is kifejezetten környezetkímélő lesz. Idén nyáron pedig exkluzív betekintést kapott lapunk abba, hogy milyenek lesznek azok a turbinák, melyek az új létesítményben dolgoznak majd: miként helyszíni látogatásunk alapján arról beszámoltunk, az új turbinák a patinás olasz gyártótól, az Ansaldótól érkeznek majd.

Magyarország új nagyerőművében a gázturbinák „svájci órái”, különlegesen megbízható, távtámogatással üzemeltetett, csúcstechnológiás berendezések dolgoznak majd.

A MVM Csoport tájékoztatása szerint Magyarország energetikai rendszerének fejlesztése fontos mérföldkőhöz ért azzal, hogy létrejött a megállapodás az ország legnagyobb, korszerű technológiával létesülő gázerőművének finanszírozásáról.

A 11 bank által nyújtandó szindikált hitel előnyös feltételek mellett biztosít több mint 1,2 milliárd euró finanszírozást az erőmű megépítéséhez.

A hitelmegállapodás az olasz SACE S.p.A. exporthitel-ügynökség biztosításával fedezett, futamideje 16 év, mérete alapján pedig az MVM történetének legnagyobb hitelkerete. A hitelmegállapodás

a Citibank,

az N.A. London Branch és az ING, mint megbízott főszervezők, és

az Intesa Sanpaolo S.p.A., London Branch, mint hitelkeret és ECA ügynök

közreműködésével jött létre.