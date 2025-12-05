Szenzációs fejlemény az ezer megawattos ipari csodánál – bejelentést tettek Magyarország új nagyerőművéről

Aláírták az MVM Tisza Erőmű Kft. (MVM Tisza) tiszaújvárosi telephelyén megvalósuló Tisza Kombinált Ciklusú Gázturbinás Erőmű (CCGT) beruházás finanszírozásához kapcsolódó, hosszú lejáratú szindikált hitelszerződést – adott tájékoztatást az MVM Csoport. A beruházás célja egy 1000 megawatt teljesítménykategóriájú, két blokkból álló, részben hidrogén tüzelésére alkalmas, magas hatásfokú és alacsony széndioxid-intenzitású erőmű megépítése. A tiszaújvárosi létesítmény a növekvő hazai áramigények kiszolgálását, további megújuló kapacitások rendszerbe illesztését támogatja. Az új alaperőmű az importkitettségek csökkentésével erősíti az energiaszuverenitást, és hozzájárul az energiaátmenethez is.
MVM: fontos mérföldkőhöz érkezett Magyarország energetikai rendszerének fejlesztése
Hosszú idő után épül új nagyerőmű Magyarországon. Miként az Origo korábban kormányzati bejelentések nyomán arról beszámolt, az új létesítmény Magyarország energiabiztonságát és a térség gazdasági erősödését egyaránt szolgálja majd, mindeközben a korszerű technológia miatt a működése is kifejezetten környezetkímélő lesz. Idén nyáron pedig exkluzív betekintést kapott lapunk abba, hogy milyenek lesznek azok a turbinák, melyek az új létesítményben dolgoznak majd: miként helyszíni látogatásunk alapján arról beszámoltunk, az új turbinák a patinás olasz gyártótól, az Ansaldótól érkeznek majd.
Magyarország új nagyerőművében a gázturbinák „svájci órái”, különlegesen megbízható, távtámogatással üzemeltetett, csúcstechnológiás berendezések dolgoznak majd.
A MVM Csoport tájékoztatása szerint Magyarország energetikai rendszerének fejlesztése fontos mérföldkőhöz ért azzal, hogy létrejött a megállapodás az ország legnagyobb, korszerű technológiával létesülő gázerőművének finanszírozásáról.
A 11 bank által nyújtandó szindikált hitel előnyös feltételek mellett biztosít több mint 1,2 milliárd euró finanszírozást az erőmű megépítéséhez.
A hitelmegállapodás az olasz SACE S.p.A. exporthitel-ügynökség biztosításával fedezett, futamideje 16 év, mérete alapján pedig az MVM történetének legnagyobb hitelkerete. A hitelmegállapodás
- a Citibank,
- az N.A. London Branch és az ING, mint megbízott főszervezők, és
- az Intesa Sanpaolo S.p.A., London Branch, mint hitelkeret és ECA ügynök
közreműködésével jött létre.
Kiemelkedően jelentős beruházás valósul meg az MVM Csoportnál
Az erőmű főberendezéseinek – többek között a gáz- és gőzturbinának, a hőhasznosító-kazánnak és a generátoroknak – a leszállítására, a blokkokhoz tartozó épületek és építmények tervezési, beszerzési és kivitelezési (EPC) feladataira közbeszerzési eljárást folytattak le. A beruházás kivitelezésére a Calik Enerji Swiss AG és Ansaldo Energia S.p.A által alkotott nemzetközi konzorcium kapott megbízást az idén áprilisban, Budapesten aláírt szerződés alapján.
A hitelmegállapodás aláírása és az új erőmű létesítése az ország villamosenergia-termelése és a rendszer fenntarthatósága, stabilitása szempontjából egyaránt kiemelkedő jelentőségű fejlemény. A fejlesztés mérete és jelentősége alapján az MVM Csoport legfontosabb beruházásai közé tartozik.