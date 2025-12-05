Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

létesítmény

Szenzációs fejlemény az ezer megawattos ipari csodánál – bejelentést tettek Magyarország új nagyerőművéről

23 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Aláírták az MVM Tisza Erőmű Kft. (MVM Tisza) tiszaújvárosi telephelyén megvalósuló Tisza Kombinált Ciklusú Gázturbinás Erőmű (CCGT) beruházás finanszírozásához kapcsolódó, hosszú lejáratú szindikált hitelszerződést. Ez mérföldkövet jelent a magyar energiapiacon: 1,2 milliárd eurós hitel válik elérhetővé a korszerű MVM Tisza erőmű megépítéséhez.
Link másolása
Vágólapra másolva!
létesítménystabilitásMVM Tisza Erőmű Kftgázturbinás erőmű

Aláírták az MVM Tisza Erőmű Kft. (MVM Tisza) tiszaújvárosi telephelyén megvalósuló Tisza Kombinált Ciklusú Gázturbinás Erőmű (CCGT) beruházás finanszírozásához kapcsolódó, hosszú lejáratú szindikált hitelszerződést – adott tájékoztatást az MVM Csoport. A beruházás célja egy 1000 megawatt teljesítménykategóriájú, két blokkból álló, részben hidrogén tüzelésére alkalmas, magas hatásfokú és alacsony széndioxid-intenzitású erőmű megépítése. A tiszaújvárosi létesítmény a növekvő hazai áramigények kiszolgálását, további megújuló kapacitások rendszerbe illesztését támogatja. Az új alaperőmű az importkitettségek csökkentésével erősíti az energiaszuverenitást, és hozzájárul az energiaátmenethez is.

A hitelszerződés aláírásáról készült fotón (b-j): Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója; Antonio Genna, a SACE Custom Business Solution Division directora; Veronika Spanarova, a Citibank Magyarországi fióktelepének vezérigazgatója; Alessandra Pasqui, az Intesa ECA Unit managere; Daniela Mohtadi, az ING Group managing directora; Fazekas László, az MVM Csoport gazdasági vezérigazgató-helyettese
A hitelszerződés aláírásáról készült fotón (b-j): Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója; Antonio Genna, a SACE Custom Business Solution Division directora; Veronika Spanarova, a Citibank Magyarországi fióktelepének vezérigazgatója; Alessandra Pasqui, az Intesa ECA Unit managere; Daniela Mohtadi, az ING Group managing directora; Fazekas László, az MVM Csoport gazdasági vezérigazgató-helyettese
Fotó: Bende Tamas

MVM: fontos mérföldkőhöz érkezett Magyarország energetikai rendszerének fejlesztése

Hosszú idő után épül új nagyerőmű Magyarországon. Miként az Origo korábban kormányzati bejelentések nyomán arról beszámolt, az új létesítmény Magyarország energiabiztonságát és a térség gazdasági erősödését egyaránt szolgálja majd, mindeközben a korszerű technológia miatt a működése is kifejezetten környezetkímélő lesz. Idén nyáron pedig exkluzív betekintést kapott lapunk abba, hogy milyenek lesznek azok a turbinák, melyek az új létesítményben dolgoznak majd: miként helyszíni látogatásunk alapján arról beszámoltunk, az új turbinák a patinás olasz gyártótól, az Ansaldótól érkeznek majd.

Magyarország új nagyerőművében a gázturbinák „svájci órái”, különlegesen megbízható, távtámogatással üzemeltetett, csúcstechnológiás berendezések dolgoznak majd.

A MVM Csoport tájékoztatása szerint Magyarország energetikai rendszerének fejlesztése fontos mérföldkőhöz ért azzal, hogy létrejött a megállapodás az ország legnagyobb, korszerű technológiával létesülő gázerőművének finanszírozásáról. 

A 11 bank által nyújtandó szindikált hitel előnyös feltételek mellett biztosít több mint 1,2 milliárd euró finanszírozást az erőmű megépítéséhez. 

A hitelmegállapodás az olasz SACE S.p.A. exporthitel-ügynökség biztosításával fedezett, futamideje 16 év, mérete alapján pedig az MVM történetének legnagyobb hitelkerete. A hitelmegállapodás

  • a Citibank,
  • az N.A. London Branch és az ING, mint megbízott főszervezők, és
  • az Intesa Sanpaolo S.p.A., London Branch, mint hitelkeret és ECA ügynök

közreműködésével jött létre.

Kiemelkedően jelentős beruházás valósul meg az MVM Csoportnál

Az erőmű főberendezéseinek – többek között a gáz- és gőzturbinának, a hőhasznosító-kazánnak és a generátoroknak – a leszállítására, a blokkokhoz tartozó épületek és építmények tervezési, beszerzési és kivitelezési (EPC) feladataira közbeszerzési eljárást folytattak le. A beruházás kivitelezésére a Calik Enerji Swiss AG és Ansaldo Energia S.p.A által alkotott nemzetközi konzorcium kapott megbízást az idén áprilisban, Budapesten aláírt szerződés alapján.

A hitelmegállapodás aláírása és az új erőmű létesítése az ország villamosenergia-termelése és a rendszer fenntarthatósága, stabilitása szempontjából egyaránt kiemelkedő jelentőségű fejlemény. A fejlesztés mérete és jelentősége alapján az MVM Csoport legfontosabb beruházásai közé tartozik. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!