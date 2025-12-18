Ez brutális: több mint 100.000 háztartást is bebikázhat Magyarország legnagyobb napelemparkja

A vállalatok közös közleménye szerint a Magyarország északi részén fekvő Heves vármegyében megvalósuló 450 megawattos projekthez a LONGi Hi-MO9 termékcsaládjából közel 700 000 napelemmodult használnak fel. A park a Solarpro és a LONGi együttműködésében is előrelépést jelent. Utolsó közös projektjük, egy 176 megawatt teljesítményű napelempark a romániai Studinában valósult meg.

Magyarország legnagyobb napelemparkja kapcsán írtak alá fontos megállapodást (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Több mint 100 000 háztartás energiaigényét termelheti meg a napelempark

A napelempark által generált energia évente 415 000 tonnával csökkenti a széndioxid-kibocsátást. A 450 megawatt csúcsteljesítménnyel az új erőmű évente 470 gigawatt-óra (GWh) energiát termel.

Ez nagyjából 106 000 háztartás éves energiaigényét fedezi.

A fosszilis tüzelőanyagok kiváltásával a projekt által termelt tiszta energia évente 415 000 tonnával csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását, amely 100 000 benzinüzemű autó a forgalomból történő kivonásával egyenértékű mennyiséget jelent.

Magyarország energiamixében egyre nagyobb jelentőségre tesz szert a napenergia. Miként az Origo megírta, hatalmas ütemben növekszik a beépített termelőkapacitás, 2025 elejére már több mint 7550 megawatt napenergia kapacitás létesült, negyedével több, mint amennyit korábban 2030-ra becsültek. A termelőkapacitás bővítése mellett elindulhat az energiatároló kapacitások bővítése is.

Az idei év első felében a hazai villamosenergia-termelés közel 30 százaléka származott naperőművekből Magyarországon, ami több mint háromszorosa a globális átlagnak.