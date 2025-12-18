Hírlevél
Sport

Kiderült: Egerszegi Krisztinát így segítette olimpiai aranyéremhez Darnyi Tamás

NAV

Kapaszkodhatnak az autósok, megszólalt a NAV egy adófajtáról, ezt most nem teszik a fa alá

A regisztrációs adót is érinti a valorizáció, vagyis az automatikus inflációkövető adókiigazítás, ezért jövő év elejétől változik az adó összege - tette közzé tájékoztatásában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A NAV emlékeztet arra, hogy az adó új összegének kiszámításakor a KSH által közzétett inflációs adatot kell alapul venni.
NAVadókalkulátorautó

A regisztrációs adót is érinti a valorizáció, vagyis az automatikus inflációkövető adókiigazítás, ezért jövő év elejétől változik az adó összege. A NAV tájékoztatása szerint az adó kiszámításakor az előző évi adó összegét a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett, az előző év júliusára vonatkozó fogyasztóiár-index változásával kell módosítani. Egyes vélekedésekkel szemben az adókiigazítás nem adóemelést jelent, mert nem mértéke változik, hanem az inflációval összefüggésben összegszerűsége.

Sok pénzébe kerülhet a magyar autósoknak is, ha nincsenek tisztába azzal, hogyan kell fizetni a környező országokban az autópályák és utak használatáért, NAV
Valorizácó alá esik a regisztrációs adó, a NAV 2026. január 1-jén élesíti a frissített kalkulátorát (illusztráció)
Fotó: Unsplash

NAV: januártól éles az új kalkulátor

A KSH-tájékoztató alapján 2025. júliusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat.

Ennek megfelelően, a Rega. tv. melléklet I. részének nyitó szövegrészében szereplő

jelenlegi forintérték – 45 000 forint – 2026-tól 47 000 forintra emelkedik. 

A hatóság tájékoztatása szerint az új regisztrációsadó-kalkulátor 2026. január 1-jétől elérhető a NAV honlapján az Ügyféliránytű > Kalkulátorok > Regisztrációs adó kalkulátor menüben.

A regisztrációs adó megfizetésének kötelezettsége a leginkább jellemzően a gépjármű forgalomba helyezéséhez kapcsolódik, a keletkező adóbevétel az állami költségvetésbe érkezik. A KSH előzetes adatai szerint 2025 III. negyedévében 62 695 személygépjárművet helyeztek első alkalommal forgalomba, ez kb. 9 000 járművel több, mint az előző év azonos időszakában.

 

