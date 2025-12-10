Jó hírt közölt a NAV – ezt önnek is tudnia kell!

Az alanyi adómentesség nagy könnyebbség a kisebb forgalmú vállalkozásoknak, hiszen nemcsak mentesülnek az áfa felszámítása és befizetése alól, hanem bevallást sem kell beadniuk, így az adóterhek mellett jelentősen csökkennek az adminisztrációs terhek is, és egyszerűbbé válik a működés. A mozgástér növekedése mellett a több évre előre ütemezett emelés egy olyan kiszámítható keretrendszert is biztosít, amely lehetőséget teremt a növekedési stratégiák tudatos alakítására – írta közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A NAV ismertette: 2026-ra akkor választható alanyi adómentesség, ha a vállalkozás 2025-ben és várhatóan 2026-ban sem lépi át a 20 millió forintos bevételi határt (illusztráció)

NAV: a mentességet újonnan választóknak december 31-ig kell nyilatkozniuk

2026-ra akkor választható alanyi adómentesség, ha a vállalkozás 2025-ben, és várhatóan 2026-ban sem lépi át a 20 millió forintos bevételi határt. Aki 2026 év közben kezdi meg működését, arra természetesen időarányosan vonatkozik a keret. A mentességet az is választhatja, aki 2024-ben ugyan meghaladta a korábbi 12 milliós értékhatárt, vagy 2025-ben a 18 milliós értékhatárt, de az új, 20 millió forintos határt 2025-ben nem lépte át, és várhatóan 2026-ban sem fogja.

A feltételeknek megfelelő, már most alanyi mentes, több mint 870 ezer kisvállalkozónak nincs teendője, az alanyi adómentességet újonnan választóknak pedig december 31-ig kell nyilatkozniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV), amit legegyszerűbben az ONYA-ban tehetnek meg.